Tko će biti izbornik Hrvatske? Ostala su samo dva kandidata

Rane od prošlogodišnjeg EuroBasketa su i dalje svježe. Novi debakl i težak poraz Hrvatske od Finske razgolili su sve mane hrvatske košarke i opet ju prilijepili za dno. Taj turnir ostavio je i dugoročne posljedice u vidu reprezentativne mirovine Bojana Bogdanovića, ali i to što Hrvatska još nema izbornika nakon odlaska Damira Mulaomerovića.

Aleksandar Petrović vratio se u HKS kao sportski direktor. Prvotni plan bio mu je pronaći izbornika do studenog prošle godine, ali kada je shvatio da će to biti dugačak proces, privremeno je sjeo na klupu pa odradio dva ciklusa. Ispostavilo se neuspješno jer Hrvatska je završila druga iza Poljske pa ju čeka novi krug pretkvalifikacija za EuroBasket.

Reprezentativce čeka naporno i zaposleno ljeto. Uz pretkvalifikacije za EP, borit će se i za ulazak u kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu, no pitanje pod čijom dirigentskom palicom. Aco Petrović dao je do znanja da on više neće biti taj, želi se posvetiti ulozi sportskog direktora, zbog čega je i došao u reprezentaciju. Posljednjih mjeseci prionuo je na posao, razgovarao s brojnim kandidatima, a na kraju su preostala dva imena, Dario Gjergja i Josip Sesar, koja će na blagoslov Upravnom odboru HKS-a koji će na kraju i odlučiti o novom izborniku koji bi, prema planu, trebao biti na klupi barem do 2028. godine i započeti proces rekonstrukcije hrvatske košarke.

Tko su sve bili kandidati za izbornika?

Acin prvi pick, ali i favorit navijača, bio je izbornik Poljske Igor Miličić. Sa svojom reprezentacijom dogurao je do polufinala EuroBasketa i uspostavio sustav koji bi trebao biti primjer Hrvatskoj kako se kuća gradi od temelja. Ulaganje u vlastite klubove i talentirane igrače. No, Miličić je u međuvremenu postao nedostupan. Preuzeo je Bešiktaš, Poljaci nemaju namjeru odreći ga se pa se Petrović morao okrenuti drugim opcijama.

Neven Spahija je jedan od najboljih hrvatskih trenera, renomirani stručnjak svjetskog glasa koji je radio i u NBA ligi. Trener bezgraničnog znanja i velikog autoriteta koji je već vodio Hrvatsku, ali nije sklon povratka na tu poziciju. U međuvremenu je preuzeo Veneziju pa je i on otpao.

Kao opcija se spominjao i Jurica Golemac, talentirani trener koji je vodio Cedevitu Olimpiju i definitivno čovjek koji bi u budućnosti mogao voditi Hrvatsku, ali u ovom trenutku ne. Želja mu se posvetiti klupskoj karijeri i izgraditi ime u košarkaškom svijetu pa je i on odbio Acu.

I sad tu dolazimo na posljednja dva kandidata koja se bore za izborničko mjesto. Jedan je Dario Gjergja (47), sjajni hrvatski stručnjak koji je u Belgiji stvorio ime. Sa svojim Oostendeom vladar je belgijske košarke, a preporodio je i tamošnju reprezentaciju s kojom je igrao na EuroBasketu te je jedini koji je na turniru pobijedio kasnije prvake Španjolce. U osmini finala je Belgija nesretno ispala od Slovenije na sudački poguranac. Uz to je i dvaput rušio Srbiju u kvalifikacijama za SP.

Gjergja je sjeo na klupu Belgije 2018. godine, preporodio je njihovu reprezentaciju, ali pitanje je hoće li ostati. Zapelo je u pregovorima oko novog ugovora i tu se otvorila prilika Hrvatskoj. Gjergja je u trenerskom poslu od 2001. godine kada je bio pomoćnik Draženu Anzuloviću pa je potom krenuo samostalnim vodama. U međuvremenu je izrastao u sjajnog trenera koji ima kapaciteta i znanja pomoći odlijepiti hrvatsku košarku s dna. Bio je pomoćnik Velimiru Perasoviću s kojim je 2015. godine dogurao do osmine finala EuroBasketa gdje nas je razbila Češka. Tko zna, možda sada sjedne na glavnu stolicu.

Drugi kandidat je Josip Sesar (45) koji je vodio Goricu i Cibonu i zasad najbolje kotira. Nekoć veliki igrački talent, a danas ogromni trenerski potencijal koji praktički bez plaće radi sjajne stvari na klupi Cibone. Sesar je bio pomoćnik Petroviću u četiri utakmice, zna kako igrači dišu i kako su posloženi, upućen je u akcije, taktiku i ideje koje su igrači prihvatili od Ace Petrovića, samim time i prilagodba bila lakša pa ga upravo zbog toga mnogi vide kao novog izbornika. I sam donedavni izbornik je u nekoliko navrata hvalio njegove trenerske instinkte.

Sesar gradi trenersku karijeru, nedvojbeno je kako se radi o materijalu za budućeg izbornika. No, obzirom na nešto tanji životopis i manje iskustvo, pitanje je je li on taj koji može preuzeti tu zahtjevnu zadaću u ovome trenutku.

Obojica imaju autoritet i veliko znanje, a jedan uvjeta je bio i da novi izbornik ima posao u klubu. Za HKS je isplativije da izbornika plaća po okupljanju i utakmicama, što je puno manji iznos od godišnje plaće.

Sportski direktor će u srijedu svoj prijedlog dati čelnicima HKS-a, a o novom izborniku odlučit će Upravni odbor. To bi trebalo biti najkasnije do kraja travnja kada bi Hrvatska konačno trebala dobiti izbornika na duže staze.

