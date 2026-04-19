Tko će biti prvak Engleske? City ima utakmicu manje, Arsenal na papiru nešto lakši raspored...
Manchester City je pobijedio Arsenal 2-1 i maksimalno zakomplicirao borbu za naslov prvaka u Premier ligi. Do kraja natjecanja će "topnici" odigrati pet utakmica, a "građani" šest jer imaju utakmicu manje od rivala za naslov. Bodovna razlika je tri boda u korist Arsenala.
Prije svega desetak dana činilo se da će momčad Mikela Artete glatko doći do naslova prvaka Engleske jer je imala 10 bodova prednosti u odnosu na Manchester City, ali porazima od Bournemoutha i Cityja si je londonski klub otežao put do titule. Sada više ne ovisi sam o sebi.
S druge strane, momčad Pepa Guardiole već tradicionalno igra sjajno u završnici sezone, a pobjedama protiv Chelseaja i Arsenala vratila se u borbu za titulu. Evo što nas čeka u završnici Premier lige:
34. kolo
Burnley - Manchester City
Arsenal - Newcastle
35. kolo
Arsenal - Fulham
Everton - Manchester City
36. kolo
Manchester City - Brentford
West Ham - Arsenal
37. kolo
Bournemouth - Manchester City
Arsenal - Burnley
31. kolo (zaostala utakmica)
Manchester City - Crystal Palace
38. kolo
Manchester City - Aston Villa
Crystal Palace - Arsenal
Dojam je da Arsenal ima nešto lakši raspored, ali navika osvajanja trofeja i iskustvo na strani su Cityja. Ako dvije momčadi budu bodovno izjednačene na kraju sezone u Premier ligi, o plasmanu će odlučivati gol razlika, a ona je trenutačno za jedan gol na strani Arsenala. Podsjetimo, City ima utakmicu manje...
