Od borbe za opstanak do borbe za promociju: Jakirović i Hull City traže ulazak u Premier ligu

Championship ove sezone nudi dramu kakvu rijetko viđamo. Coventry City Franka Lamparda u petak je osigurao direktan plasman u Premier ligu, a utrka za drugo automatsko mjesto i dalje je potpuno otvorena. Ipswich trenutačno drži tu poziciju s 75 bodova, ali Millwall, Southampton i Middlesbrough dišu mu za vratom s tek bodom ili dva zaostatka.

Hull City nalazi se na šestom mjestu, što mu donosi mjesto u doigravanju za promociju. U polufinalu tog mini turnira treći igra protiv šestog, a četvrti protiv petog. Pobjednici se sastaju u velikom finalu koje se igra na kultnom Wembley stadionu, a ta utakmica nosi nevjerojatnu vrijednost.

Svaki klub koji uđe u Premier ligu automatski zarađuje najmanje 160 milijuna eura, a kad se uračunaju marketinška prava i ostali prihodi, ukupna vrijednost penje se debelo preko 200 milijuna eura. Zato je finale doigravanja opravdano prozvan najvrjednijim susretom na svijetu.

Sergej Jakirović mora paziti i iza sebe jer Wrexham je četiri boda iza Hulla na sedmom mjestu i ne odustaje. Middlesbrough i Southampton ispred Hulla jednako mu bježe s četiri boda prednosti, što znači da svaka utakmica može preokrenuti redoslijed u doigravanju.

Eventualna pobjeda u subotu gurnula bi Hull na sam rub doigravanja i dodatno ojačala poziciju Jakirovića i njegovih igrača u završnici sezone koja obećava nervozu do zadnjeg kola. Takav pothvat bio bi pravo čudo ako uzmemo u obzir odakle Hull dolazi.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Prošlu sezonu jedva su izborili ostanak, završili su na 21. mjestu s 49 bodova, koliko je imao i Luton koji je ispao. Ove sezone već imaju 68 bodova nakon 42 kola, što govori o ogromnom napretku pod Jakirovićem.

Put do ovog trenutka nije bio lak. Hull je morao poslovati u iznimno teškim uvjetima, dobili su zabranu transfera kroz tri prijelazna roka zbog kašnjenja s isplatama rata za transfere drugim engleskim klubovima. Kazna je u međuvremenu smanjena, a na ljeto Hull konačno može dovoditi pojačanja i graditi momčad za eventualni novi izazov.