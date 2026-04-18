NA PRAGU ČUDA

Od borbe za opstanak do borbe za promociju: Jakirović i Hull City traže ulazak u Premier ligu

Piše Bruno Lukas,
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Sergej Jakirović i Hull City u subotu od 16 sati igraju jednu od najvažnijih utakmica sezone. Protivnik je Birmingham, a svaki bod može biti presudan u ludoj utrci za jedno od mjesta koja vode u Premier ligu

Championship ove sezone nudi dramu kakvu rijetko viđamo. Coventry City Franka Lamparda u petak je osigurao direktan plasman u Premier ligu, a utrka za drugo automatsko mjesto i dalje je potpuno otvorena. Ipswich trenutačno drži tu poziciju s 75 bodova, ali Millwall, Southampton i Middlesbrough dišu mu za vratom s tek bodom ili dva zaostatka.

IZNIMNO PRIZNANJE Jakirović o nominaciji za trenera godine: Velika je čast biti u konkurenciji s Lampardom
Hull City nalazi se na šestom mjestu, što mu donosi mjesto u doigravanju za promociju. U polufinalu tog mini turnira treći igra protiv šestog, a četvrti protiv petog. Pobjednici se sastaju u velikom finalu koje se igra na kultnom Wembley stadionu, a ta utakmica nosi nevjerojatnu vrijednost.

NIJEMAC NASLJEĐUJE IRAOLU Gvardiolov mentor iz Leipziga preuzima klub s juga Engleske
Svaki klub koji uđe u Premier ligu automatski zarađuje najmanje 160 milijuna eura, a kad se uračunaju marketinška prava i ostali prihodi, ukupna vrijednost penje se debelo preko 200 milijuna eura. Zato je finale doigravanja opravdano prozvan najvrjednijim susretom na svijetu.

Sergej Jakirović mora paziti i iza sebe jer Wrexham je četiri boda iza Hulla na sedmom mjestu i ne odustaje. Middlesbrough i Southampton ispred Hulla jednako mu bježe s četiri boda prednosti, što znači da svaka utakmica može preokrenuti redoslijed u doigravanju.

Eventualna pobjeda u subotu gurnula bi Hull na sam rub doigravanja i dodatno ojačala poziciju Jakirovića i njegovih igrača u završnici sezone koja obećava nervozu do zadnjeg kola. Takav pothvat bio bi pravo čudo ako uzmemo u obzir odakle Hull dolazi.

Prošlu sezonu jedva su izborili ostanak, završili su na 21. mjestu s 49 bodova, koliko je imao i Luton koji je ispao. Ove sezone već imaju 68 bodova nakon 42 kola, što govori o ogromnom napretku pod Jakirovićem.

ŠTO JE MISLIO!? VIDEO Stoper Uniteda povukao protivnika za kosu! Dobio crveni
Put do ovog trenutka nije bio lak. Hull je morao poslovati u iznimno teškim uvjetima, dobili su zabranu transfera kroz tri prijelazna roka zbog kašnjenja s isplatama rata za transfere drugim engleskim klubovima. Kazna je u međuvremenu smanjena, a na ljeto Hull konačno može dovoditi pojačanja i graditi momčad za eventualni novi izazov.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...
MAGNET ZA SKANDALE

FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle
VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...
REMI U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...

Hajduk nije odigrao bajnu utakmicu i ostao je bez pete pobjede u nizu. Slaven je imao nekoliko prilika i bio je opasniji, ali nije zabio, dok je Hajduk svoje iskoristio. Dinamo se pobjedom može dodatno odvojiti

