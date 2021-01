Prvenstvo u Egiptu ćemo pamtiti jer se igralo u neobičnim uvjetima bez gledatelja uz najstrože epidemiološke mjere, ali uz to su natjecanje obilježile nevjerojatne utakmice.

Dok smo mi u miru, bez stresa i živciranja, mogli uživati u četvrtfinalima SP-a, navijači Danske i Egipta su do posljednje sekunde grizli nokte i usne. Vidjeli smo jednu od najluđih utakmica svih vremena. Dva produžetka, dva crvena, dva sedmerca nakon isteka vremena. Vidjeli smo nemoćnog Sandera Sagosena i Norvešku protiv 'stare' Španjolske te Francusku koja uspije prokockati tri gola razlike u dvije minute.

I zbog toga je ovo prvenstvo posebno. A pred nama je tek sada pravo uzbuđenje. Polufinala i borba za medalje.

Nakon uvjerljive pobjede nad Hrvatskom, argumenti na strani Danske su bili sve čvršći. Danci su kroz cijelo prvenstvo izgledalo izvanredno i nitko ih nije mogao zaustaviti. Djelovali su baš kao aktualni svjetski prvaci koji jure po novu titulu. No Egipat je svima otkrio njihove mane.

Egipćani su pokazali snagu na ovome prvenstvu i da kao domaćini mogu svima pomrsiti planove, no nitko nije mogao ni zamisliti da će imati nekoliko meč lopti za prolazak u polufinale i da će držati Dance na koljenima. Nisu uspjeli, imali su sve u svojim rukama, ali kao da su se uplašili na samu pomisao da mogu srušiti aktualne svjetske prvake.

Mikkel Hansen je napravio nevjerojatnu glupost pa nekoliko sekundi prije kraja produžetka nabio loptu u aut nakon što im je istekao napad pa zaradio crveni karton, a Egipćani su golom iz sedmerca izborili još jedan produžetak. Danci su se na krilima sjajnog Niklasa Landina izvukli u sedmercima i prošli u polufinale. I to je ono što će jedino pamtiti.

I oni se nekada mogu mučiti, i Mikkel Hansen, jedan od najboljih na svijetu, može napraviti neviđenu glupost, ali ovo su odlike prvaka. Guraš dalje i kada te ne ide. Pokazali su slabost, ali teško da se Dancima opet mogu dogoditi takvi kiksevi.

A ako ih i bude, teško da to neće Španjolska iskoristiti. Da, to su 'starkelje' koje opišemo uoči skoro svakog prvenstva. 'Ma ne mogu oni više hodati, prestari su'. I svake godine nas dočeka isto. Ti 'stari' Španjolci uvijek uđu u borbu za medalju, ali to kako su razbili Norvežane (31-26)... Od prve do posljednje minute su aktualni europski prvaci dominirali, a posebno su oduševili Alex Dušebajev koji je zabio osam golova te golmani Corrales i Perez de Vargas koji su jednog Sagosena ostavili na samo četiri gola.

Većina momčadi je u poznim godinama i pitanje je što će biti kada dođe smjene generacije, ali to očito Španjolcima ne smeta. Možda nemaju brzinu i eksplozivnost kao ostale reprezentacije, no imaju neprocjenjivo iskustvo i znanje koje je očito dovoljan recept za medalje.

Bit će to vatren susret u polufinalu. Vjerujemo kako ćemo gledati drugačiju i ozbiljniju Dansku u odnosu na susret protiv Egipta, a Španjolci samo čekaju da ih netko podcijeni. Jer tada su najjači.

I Francuzi su skoro 'kihnuli' kao i Danci. Gubili su i šest razlike od Mađarske pa sve okrenuli u drugom dijelu. Imali su tri gola razlike dvije minute prije kraja i napravili neviđenu glupost. Prodali su dvije lopte, a Mađari su to vješto iskoristili, izjednačili na 30-30 nekoliko sekundi prije kraja i izborili produžetke!

No naši susjedi nisu mogli više od toga. Francuska širina i kvaliteta je došla do izražaja, Mađari nisu više imali snage i na kraju su izgubili 35-32.

I opet se pokazalo točnim ono što su mnogi govorili od početka prvenstva. Francuzi imaju sjajne pucače, krila i pivote, ali što to vrijedi kada nemaju pravog lidera, srednjeg beka koji je mozak svake ekipe. Kentin Mahe maksimalno odrađuje svoj posao, ali on jednostavno nije Nikola Karabatić. I to je ono što će momčadi Guillaumea Gillea faliti u završnici.

Previše oscilacija imaju i u napadu i u obrani unatoč velikoj kvaliteti, ali sve reprezentacije su pokazale da imaju mane i u ovome trenutku je jednostavno teško izabrati glavnog favorita.

Francuzima je ovo prošlo protiv Mađarske, ali hoće li i protiv Švedske? Šveđani su možda i ponajveće iznenađenje ovog SP-a. Naravno, riječ je o rukometnoj sili, ali u Egipat su zbog raznih razloga bez najvećih zvijezda i tamošnja javnost nije imala skoro nikakva očekivanja.

No Švedska je iskoristila nešto lakšu skupinu pa uz četiri pobjede i dva remija protiv Slovenije i Bjelorusije izborili četvrtfinale. Čekao ih je neugodni Katar predvođen Rafaelom Capoteom, ali švedska obrana samljela je katarski napad, a s druge strane Pellas i Chrintz su s po osam golova uništili Danijela Šarića.

Većina njihovih igrača je široj javnosti nepoznata, ali ako jedan Alžir namuči Francusku, bilo bi potpuno pogrešno reći da Šveđani nemaju šanse.

Polufinale SP-a, petak: