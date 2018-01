Lininih 16 za EP: Otpali Pešić, Buntić, Jaganjac, Marić, Š. Ivić

Dobro raspoložen i optimističan bio je izbornik Lino Červar na zadnjoj press konferenciji uoči početka Europskog prvenstva. Dojam je kako mu je najveća briga to što je morao skratiti popis igrača za šest imena. Posljednji dan prije početka EP-a otpali su golman Ivan Pešić, lijevi vanjski Halil Jaganjac, desni vanjski Denis Buntić i Šime Ivić te pivoti Tin Kontrec i Marino Marić.

- Želio bih napomenuti, ovi koji sad nisu na popisu su na čekanju i u svakom trenutku mogu uskočiti u sastav jer su pravila takva da možemo u Splitu promijeniti dva igrača, dva u Zagrebu i u polufinalu i finalu još dva - rekao je Lino nakon što je izdiktirao s kojih 16 kreće u lov na zlato.

Popis 16 igrača za početak EP-a

GOLMANI: Alilović, Stevanović

PIVOTI: Vori, Musa

LIJEVA KRILA: Mihić, Štrlek

DESNA KRILA: Horvat, Čupić

LIJEVI VANJSKI: Mandalinić, Mamić

DESNI VANJSKI: Kopljar, Stepančić

SREDNJI: Duvnjak, Karačić, Cindrić

OBRANA: Gojun

Vori: Imamo strašnu kemiju u momčadi

Početak EP-a za Hrvatsku je utakmica sa Srbijom u petak u 20.30 sati, Spaladium Arena bit će puna.

- Kao najstariji mogu pohvaliti svakog suigrača jer smo svi dali maksimum. Izbornik može biti zadovoljan što se toga tiče, spremni smo, postoji pozitivna nervoza, ali kad počne utakmica, uz pomoć naših navijača, to će proći i nadam se da ćemo se veseliti i sutra i na svakoj sljedećoj utakmici. Gledali smo Srbiju, oni su jako neugodni, imaju prave igrače, koji su nositelji u klubovima... Nametanja nama uloge favorita ne drži vodu, jedina prednost je što mi igramo kući, a oni dolaze rasterećeni i opušteni. Mi smo se dobro pripremili za turnir koji ne počinje i ne završava s prvom utakmicom - rekao je najiskusniji u našem sastavu, Igor Vori te nastavio:

- U našoj momčadi se stvorila strašna kemija, svi smo jedno, svi dišemo kao Hrvatska. Ne vidi se razlika između mladih i starih, da to tako kažem. Prva želja je da pobijedimo Srbiju, a onda Island i tako dalje... Razmišljati o finalu i Zagrebu je još prerano.

Cindrić: Srbija nas ne može iznenaditi

Luka Cindrić nedavno je proglašen najboljim rukometašem Europe i od njega se puno očekuje na ovom EP-u.

- Izborniku sigurno nije lako izabrati igrače. Svi smo naporno radili i trenirali. Jedva čekamo da krene prvenstvo. Da nisam spreman voditi momčad ne bih ni bio ovdje. Moramo hladne glave ući u utakmicu sa Srbijom i ispuniti sve što izbornik traži od nas - priča Cindrić te dodaje:

- Srbija nas ne može iznenaditi ni sa čime, gledali smo ih, snimali, pripremali se za njih... Sigurno nećemo pobijediti u prvih 10 minuta, moramo se boriti svih 60 minuta.

Červar: Što se promijenilo od 2009.? Ostario sam

Lino se jako dobro sjeća i izgubljenog finala SP-a od Francuske u Zagrebu.

- Razlika u odnosu na 2009.? Ostario sam, ali još sam djetinjast, još učim, još sam znatiželjan... I dokle god me bude krasila ta posvećenost poslu, do tada ću biti trener. Ali svjestan sam da dolaze novi. Sada sam ponosan i na to srebro, onda to nisam tako gledao. Želio bih ih i sada pobijediti da izjednačimo taj skor. Točno je da su osvojili više zlata, ali ja se ne sramim svega što smo mi napravili - kaže izbornik te dodaje kako vjeruje da će s Duvnjakovim koljenom biti sve u redu:

- Moram napomenuti da mi imamo još nekoliko izuzetno važnih igrača u reprezentaciji, no momčad je najvažnija. Domagoj Duvnjak je igrač koji nikada nije rekao ne reprezentaciji. On kaže da ne može samo kad doista ne može i tu ćemo morati biti izrazito pažljivi u smislu opterećenja u igri. No vjerujem da će s njim biti sve u redu.

Nije bio pretjerano zadovoljan igrom protiv Crne Gore.

- Utakmica sa Crnom Gorom nam je dobro došla, mislim da smo igrali solidno, ali to nije to što ja želim, ja želim više. Imali smo padova, a dva detalja su me jako iziritirala. Vidio sam prigovore sucima, a to ne podnosim. Ja sam tu da prigovaram, a ne oni. Drugo, iritiralo me toliko promašenih zicera. Ne kažem da svaki zicer mora biti gol, ali mi smo ih promašili deset. To je neprihvatljivo.

Kako se vi spremate za ovakve utakmice, pijete li Normabele?

- Ili dvije loze?! Svaki trener ima svoj pristup. Ja želim vizualizirati igru, protivnika, koncentracija prije utakmice je maksimalna, moram imati svoj mir da pokažem igračima da mi je stalo do pobjede, da ne budem mrtvo puhalo na klupi. No neki imaju i takav stil, netko tako vodi utakmicu s klupe. Ja sam takav, djevica, picajzla, tražim puno, njima je teško sa mnom, a neki će i odahnuti kad odem...

Lino ih može mijenjati čak šest

U Splitu je Červar na raspolaganju do posljednjeg dana priprema imao 22 igrača, no valja napomenuti kako tijekom prvenstva može mijenjati čak šestoricu. Dvojicu može zamijeniti već u prvoj fazi, onoj splitskoj, dakle nakon utakmice sa Srbijom. Drugu dvojicu mijenjati može u drugoj fazi, onoj skupini u kojoj se spajamo s porečkom grupom (Norveška, Francuska, Bjelorusija, Austrija). Posljednja dvojica mogu biti zamijenjena u finalnim danima turnira uz dodatak da čak i onaj zamijenjeni igrač može ponovno biti u momčadi u kasnijoj fazi. Isto tako, u momčad mogu upasti svi igrači s proširenog popisa od 28 igrača što znači da Euro potencijalno nije izgubljen ni za Vuglača ili Filipa Ivića...

