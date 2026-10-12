TKO ĆE SAD ZAIGRATI NA BEKU? Tabinas otpao za Anderlecht, evo tko su opcije za desni bok...

Dinamo je u velikoj krizi. I koliko god Mario Kovačević traži pozitivu u posljednjim nastupima "modrih", činjenica je kako su Zagrepčani već dugo u slobodnom padu. Momčad se i dalje traži, velik broj igrača je potpuno izvan prave forme, opći je dojam kako se i Kovačević gubi u mnogobrojnim lutanjima vezanim za početni sastav. I kako svakim danom pred sobom ima sve više upitnika. U Maksimir u četvrtak (od 21 sat) stiže Anderlecht. Rekli bismo - u pogrešno vrijeme...