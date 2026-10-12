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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
PROMJENE ZA ANDERLECHT PLUS+

TKO ĆE SAD ZAIGRATI NA BEKU? Tabinas otpao za Anderlecht, evo tko su opcije za desni bok...

Piše Hrvoje Tironi,

Mario Kovačević počeo je sve više na desnom boku koristiti Dinamovog Filipinca, ali Tabinas nije prijavljen za Europu. I sad se tu traže nove opcije, trener 'modrih' bira između čak tri opcije

Dinamo je u velikoj krizi. I koliko god Mario Kovačević traži pozitivu u posljednjim nastupima "modrih", činjenica je kako su Zagrepčani već dugo u slobodnom padu. Momčad se i dalje traži, velik broj igrača je potpuno izvan prave forme, opći je dojam kako se i Kovačević gubi u mnogobrojnim lutanjima vezanim za početni sastav. I kako svakim danom pred sobom ima sve više upitnika. U Maksimir u četvrtak (od 21 sat) stiže Anderlecht. Rekli bismo - u pogrešno vrijeme...

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