TKO ĆE U HNL? Šef Cibalije: Odustali smo, rekli su nam da uopće ne podnosimo zahtjev

Piše Josip Tolić,
Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Rudeš na tankom ledu! Bitka za naslov u Prvoj ligi još živa, ali licencijski problemi muče klubove. Cibalia čak ni ne može u HNL, a Dugopolje i Sesvete tek čekaju zeleno svjetlo

Bitka za naslov prvaka u HNL-u odavno je odlučena, no u jednom rangu niže i dalje je otvorena. Rudeš je propustio meč-loptu prošli vikend protiv Cibalije, i to na domaćem terenu izgubivši 3-2. Dva su kola do kraja, a u borbi za naslov nalaze se čak četiri kluba: vodeći Rudeš ima 59 bodova, a pet manje imaju Cibalia, Sesvete i Dugopolje, svatko sa svojom računicom.

Iako Rudeš ima uvjerljivu prednost, raspored mu ne ide na ruku jer u subotu mora na noge Dugopolju, a u zadnjem kolu dočekuje Sesvete. Ipak, priča o naslovu u Prvoj nogometnoj ligi ne znači nužno i ulazak u elitni rang jer dobar dio drugoligaša muku muči s famoznom licencijom. Od spomenutih klubova jedino je Rudeš sve brige riješio u prvom stupnju (igrao bi u Velikoj Gorici), a svi su drugi na čekanju. Cibalia, međutim, neće u HNL čak i da završi na prvom mjestu. Otkrio je to predsjednik Damir Mustapić.

Vukovar i Cibalia sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- U prvom krugu licenciranja, klub je podnio zahtjev za licenciju i igranje u 1. Supersport hrvatskoj nogometnoj ligi, ali smo odbijeni! Nakon odbijenice u prvom krugu, u drugom krugu nam je dana preporuka od strane HNS-a da uopće ne podnosimo zahtjev za prvu ligu jer jednostavno ne možemo zadovoljiti i ispuniti financijske uvjete. Zbog toga smo u drugom krugu odustali od zahtjeva za igranjem u 1. SuperSport Hrvatskoj nogometnoj ligi - rekao je Mustapić za portal Budica.info.

Cibalijine niželigaške muke nastavit će se i devetu sezonu zaredom, nakon što je 2018. ispala iz prvog u treći rang. No Cibalia mora ishoditi dozvolu za drugu ligu, baš kao i Sesvete, koje su zakasnile s prijavom za elitni rang. Licenciju za HNL nije dobilo ni Dugopolje, ali je za drugu ligu. Rok za konačne odluke koji je postavio HNS je 27. svibnja, tri dana prije nego što završi drugoligaška sezona. Najbliža ispadanju je Croatia Zmijavci, tri je boda iza pretposljednjeg Jaruna.

Prva nogometna liga, raspored

32. kolo

Sesvete - BSK, 22. svibnja, 13.45
Karlovac - Jarun, 22. svibnja, 19 sati
Dugopolje - Rudeš, 23. svibnja, 13.45
Cibalia - Orijent, 23. svibnja, 17.30
Dubrava - Opatija, 23. svibnja, 17.30
Croatia Zmijavci - Hrvace, 24. svibnja, 17 sati

33. kolo (30. svibnja)

Rudeš - Sesvete
Orijent - Dugopolje
Jarun - Cibalia
BSK - Croatia Zmijavci
Opatija - Karlovac
Hrvace - Dubrava

