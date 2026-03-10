Obavijesti

BORBA ZA RABUZINA

Piše Zdravko Barišić,
Tko će zadnji u polufinale Kupa? Evo gdje gledati Slaven i lokose
Zagreb: NK Lokomotiva - NK Slaven Belupo u 30. kolu SuperSport Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA, 16.30 U srijedu će biti ždrijeb polufinala, a već od ranije poznato je da će domaćin finala 13. svibnja biti Osijek

Dinamo, Rijeka i Gorica osigurali su mjesto u polufinalu Kupa još prošlog tjedna, a posljednjeg putnika među najbolja četiri doznat ćemo u utorak u Koprivnici kada će se od 16.30 sati susresti Slaven Belupo i Lokomotiva.

Sažetak utakmice Gorica - Slaven Belupo 02:01
Sažetak utakmice Gorica - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Farmaceuti su prošle godine u dramatičnoj utakmici izgubili finale od Rijeke i ostali bez prvog trofeja u povijesti kluba. Ovaj put će se boriti za šesti nastup u polufinalu, a protivnik će im biti 'lokosi', koje su prije mjesec dana pobijedili u prvenstvu (2-0).

Zagreb: Lokomotiva pobijedila Vukovar 2:1 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a
Zagreb: Lokomotiva pobijedila Vukovar 2:1 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Što se tiče Lokomotive, ona je finale igrala 2020. godine, kada je na Šubićevcu izgubila također od Rijeke, a momčad Nikice Jelavića lovi treće polufinale Kupa. Oba kluba sanjaju nastup u europskim kvalifikacijama i ako pobjednik ovog susreta u polufinalu izbjegne Rijeku i Dinamo, imat će veliku priliku domoći se finala, trofeja i Europe. Prijenos utakmice bit će na MAXSport 1.

Zagreb: NK Lokomotiva - NK Slaven Belupo u 30. kolu SuperSport Prve HNL
Zagreb: NK Lokomotiva - NK Slaven Belupo u 30. kolu SuperSport Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A kada se kompletira najbolja četvorka u najmasovnijem hrvatskom nogometnom natjecanju, u srijedu će biti ždrijeb na kojem ćemo doznati polufinalne parove. Već je od ranije poznato da će se finale igrati na jednu utakmicu, domaćin će biti Osijek 13. svibnja. 

