SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA, 16.30 U srijedu će biti ždrijeb polufinala, a već od ranije poznato je da će domaćin finala 13. svibnja biti Osijek
Tko će zadnji u polufinale Kupa? Evo gdje gledati Slaven i lokose
Dinamo, Rijeka i Gorica osigurali su mjesto u polufinalu Kupa još prošlog tjedna, a posljednjeg putnika među najbolja četiri doznat ćemo u utorak u Koprivnici kada će se od 16.30 sati susresti Slaven Belupo i Lokomotiva.
Pokretanje videa...
Farmaceuti su prošle godine u dramatičnoj utakmici izgubili finale od Rijeke i ostali bez prvog trofeja u povijesti kluba. Ovaj put će se boriti za šesti nastup u polufinalu, a protivnik će im biti 'lokosi', koje su prije mjesec dana pobijedili u prvenstvu (2-0).
Što se tiče Lokomotive, ona je finale igrala 2020. godine, kada je na Šubićevcu izgubila također od Rijeke, a momčad Nikice Jelavića lovi treće polufinale Kupa. Oba kluba sanjaju nastup u europskim kvalifikacijama i ako pobjednik ovog susreta u polufinalu izbjegne Rijeku i Dinamo, imat će veliku priliku domoći se finala, trofeja i Europe. Prijenos utakmice bit će na MAXSport 1.
A kada se kompletira najbolja četvorka u najmasovnijem hrvatskom nogometnom natjecanju, u srijedu će biti ždrijeb na kojem ćemo doznati polufinalne parove. Već je od ranije poznato da će se finale igrati na jednu utakmicu, domaćin će biti Osijek 13. svibnja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+