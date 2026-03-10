Tko će zadnji u polufinale Kupa? Evo gdje gledati Slaven i lokose

Dinamo, Rijeka i Gorica osigurali su mjesto u polufinalu Kupa još prošlog tjedna, a posljednjeg putnika među najbolja četiri doznat ćemo u utorak u Koprivnici kada će se od 16.30 sati susresti Slaven Belupo i Lokomotiva.

Farmaceuti su prošle godine u dramatičnoj utakmici izgubili finale od Rijeke i ostali bez prvog trofeja u povijesti kluba. Ovaj put će se boriti za šesti nastup u polufinalu, a protivnik će im biti 'lokosi', koje su prije mjesec dana pobijedili u prvenstvu (2-0).

Što se tiče Lokomotive, ona je finale igrala 2020. godine, kada je na Šubićevcu izgubila također od Rijeke, a momčad Nikice Jelavića lovi treće polufinale Kupa. Oba kluba sanjaju nastup u europskim kvalifikacijama i ako pobjednik ovog susreta u polufinalu izbjegne Rijeku i Dinamo, imat će veliku priliku domoći se finala, trofeja i Europe. Prijenos utakmice bit će na MAXSport 1.

A kada se kompletira najbolja četvorka u najmasovnijem hrvatskom nogometnom natjecanju, u srijedu će biti ždrijeb na kojem ćemo doznati polufinalne parove. Već je od ranije poznato da će se finale igrati na jednu utakmicu, domaćin će biti Osijek 13. svibnja.