Tko čeka Dinamo u Europi? Div iz Njemačke, engleski povratnik pa i 'Busquets iz Nijmegena'

Dinamo je saznao protivnike u novom izdanju Europske lige, a ždrijeb je "modrima" donio atraktivan i zahtjevan popis protivnika. Na Maksimir stižu njemački div, belgijski velikan, austrijski prvak i nizozemsko iznenađenje, dok će Dinamo na gostovanja putovati u Nizozemsku, Francusku, Englesku i Rumunjsku (protiv Izraelaca). Donosimo detaljnu analizu svih suparnika koji stoje na putu hrvatskom prvaku u pohodu na europsko proljeće.

Domaće utakmice

Bayer Leverkusen: "Neverkusen" je postao "Neverlusen"

Apsolutni favorit skupine i najzvučnije ime koje dolazi u Zagreb je Bayer Leverkusen. Momčad čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 463,95 milijuna eura dolazi kao jedan od najmoćnijih klubova u Europi. Osnovan 1904. godine kao radnički klub farmaceutske tvrtke Bayer, desetljećima je nosio stigmu "vječitog drugog", zaradivši podrugljivi nadimak "Neverkusen".

Vrhunac trauma dogodio se 2002., kada su u samo nekoliko tjedana izgubili finale Lige prvaka od Real Madrida, finale njemačkog kupa od Schalkea i naslov prvaka u posljednjem kolu. No, sve se promijenilo dolaskom Xabija Alonsa, koji je preobrazio klub i u sezoni 2023./24. senzacionalno osvojio Bundesligu bez ijednog poraza, pretvorivši "Neverkusen" u "Neverlusen".

Iako je Alonso na kraju sezone 2024./25. otišao u Real Madrid, a klub je titulu prepustio Bayernu, Bayer je i dalje momčad prepuna zvijezda poput Jarella Quansaha (45 milijunae eura), Ibrahima Maze (45 milijuna eura) i Christiana Kofanea (40 milijuna eura), igra napadački i dominantan nogomet, što jamči pravi spektakl na Maksimiru.

Anderlecht: Belgijski velikan u potrazi za starom slavom

S tržišnom vrijednošću od 79,40 milijuna eura, Anderlecht je još jedan velikan koji stiže u Zagreb. Osnovan 1908., najuspješniji je belgijski klub s 34 naslova prvaka. U svojim vitrinama ima i tri europska trofeja, Kup pobjednika kupova osvojen 1976. i 1978. te Kup Uefe 1983. godine. Kroz klub su prošle legende poput Paula Van Himsta, a u novije vrijeme Romelu Lukaku i Youri Tielemans.

Međutim posljednjih godina Anderlecht prolazi kroz tranzicijsko razdoblje i bori se za povratak na vrh belgijskog nogometa. U sezoni 2025./26. završili su na četvrtom mjestu, a najskuplje uzdanice su im Srbin Mihajlo Cvetković (deset milijuna eura) i Marokanac Tawfik Bentayeb (osam milijuna). Iako više nisu sila kao nekad, njihova povijest i ugled čine ih izuzetno opasnim protivnikom koji se nikako ne smije podcijeniti. "Modri" su s Anderlechtom igrali po dva puta u Europskoj ligi 2009/10. (domaći poraz 2-0, gostujuća pobjeda 1-0) i 2018/19. (domaći remi 0-0, gostujuća pobjeda 2-0). Vrijeme je i za prvu domaću pobjedu.

Sturm Graz: Na krilima Ivice Osima i nove generacije

Austrijski prvak Sturm iz Graza, procijenjen na 56,33 milijuna eura, klub je koji budi posebne emocije kod nogometnih zaljubljenika s ovih prostora. Njihovo zlatno doba neraskidivo je vezano uz ime legendarnog Ivice Osima, koji je kao trener devedesetih godina stvorio moćnu momčad i osvojio dva naslova prvaka Austrije (1998. i 1999.), prekinuvši dominaciju bečkih klubova. Sturm je tada igrao i Ligu prvaka, a Osim je postao ikona kluba i grada.

Nakon godina u kojima su živjeli u sjeni Salzburga, "crno-bijeli" su u sezoni 2023/24. napokon prekinuli njihovu desetogodišnju vladavinu i osvojili naslov. Njihov najbolji igrač je gruzijski veznjak Otar Kiteishvili, a momčad trenera Fabija Ingolitscha krasi borbenost i čvrsta igra. Njihovi navijači, poznati kao jedni od najvatrenijih u Austriji, sigurno će u velikom broju doći i u Zagreb. Dinamo je, još pod imenom Croatia, u sezoni Lige prvaka 1999/00. slavio kod kuće protiv Sturma 3-0, a u Grazu izgubio 1-0 i završio posljednji u skupini.

NEC Nijmegen: U Zagreb stiže "Busquets iz Nijmegena"

Možda i najzanimljivija priča od svih Dinamovih domaćih protivnika je nizozemski NEC Nijmegen. Klub vrijedan 53,28 milijuna eura u sezoni 2025./26. ostvario je povijesni uspjeh osvajanjem trećeg mjesta u Eredivisie i plasmanom u kvalifikacije za Ligu prvaka. Posebna poveznica s Hrvatskom je njihov ključni igrač, zadnji vezni Darko Nejašmić. Bivši igrač Hajduka i Osijeka toliko je oduševio nizozemsku javnost da je dobio nadimak "Busquets iz Nijmegena", što je i sam potvrdio u medijskim istupima.

NEC je klub duge tradicije, osnovan još 1900., no poznat je kao "ukleti" finalist, s obzirom na to da su čak šest puta gubili u finalu nizozemskog kupa, a da ga nikad nisu osvojili. Nema sumnje da će "modri" morati pronaći način kako zaustaviti igrača kojeg uspoređuju s legendom Barcelone. Ovaj susret budi sjećanja na sezonu 2008/09. i Ligu Uefe u kojoj su "modri", koje je tad vodio Branko Ivanković, uz preokret u završnici slavili 3-2 golovima Marija Mandžukića, Boška Balabana i Ivice Vrdoljaka.

Gostujuće utakmice

AZ Alkmaar: Nizozemska tvornica nogometa

Prvo gostovanje vodi Dinamo u Alkmaar, na megdan AZ-u, klubu čija vrijednost doseže 135,10 milijuna eura. AZ je jedan od rijetkih klubova koji je uspio razbiti dominaciju nizozemske "velike trojke" (Ajax, Feyenoord, PSV), osvojivši naslov prvaka 1981. te ponovno 2009. pod vodstvom Louisa van Gaala.

Poznati su po nogometnoj akademiji i razvoju mladih igrača te po ofenzivnom i atraktivnom stilu igre. Iako su u sezoni 2025/26. završili na sedmom mjestu, do Europe su stigli osvajanjem kupa. Prodali su najboljeg strijelca Troya Parrotta u Betis za 16 milijuna eura u Betis, a gostovanje na AFAS Stadionu tradicionalno je neugodno za sve europske momčadi.

Rennes: Ambiciozni Francuzi s jednom od najboljih škola

Put u Francusku donosi dvoboj s Rennesom, stabilnim prvoligašem čija je momčad procijenjena na čak 240,6 milijuna eura. Iako nikada nisu bili prvaci Francuske, Rennes je klub bogate povijesti, poznat po jednoj od najboljih nogometnih akademija u Europi, koja je proizvela igrače poput Sylvaina Wiltorda i Yacinea Brahimija.

Najveći uspjeh ostvarili su 2019., kada su u finalu kupa šokirali moćni PSG i osvojili trofej. Njihova snaga leži u kombinaciji iskusnih igrača i mladih talenata, a najbolji strijelac im je Estéban Lepaul. Gostovanje na Roazhon Parku bit će velik izazov za Dinamo protiv fizički moćne i tehnički potkovane momčadi. Dinamo ih se sjeća s gostovanja u Ligi Uefe 2007/08., kad je remizirao 1-1.

Sunderland: Povratak Engleza na veliku scenu

Jedno od najatraktivnijih gostovanja bit će ono na legendarnom Stadium of Lightu, domu Sunderlanda, kluba čija se vrijednost penje do 393,8 milijuna eura. "Crne mačke" su šesterostruki prvaci Engleske, ali njihova moderna povijest je priča o nevjerojatnim usponima i padovima. Nakon ispadanja iz Premier lige 2017. godine, doživjeli su još jedno ispadanje i završili u trećoj ligi, što je dramatično prikazano u popularnom Netflixovom dokumentarcu "Sunderland 'Til I Die".

Ipak, klub se uspio vratiti. U sezoni 2025/26. ostvarili su nevjerojatan uspjeh, završivši kao sedmi u Premier ligi i tako osigurali svoj prvi izlazak u Europu od 1973. Predvođeni napadačem Brianom Brobbeyem i nošeni fanatičnom podrškom svojih navijača, Sunderland će biti izuzetno motiviran protivnik na svom terenu.

Hapoel Beer Sheva: Iskusni ratnici iz pustinje

Posljednje gostovanje vodi "modre" na stadion Rapida u Bukurešt, na dvoboj s Hapoel Beer Shevom. Iako je njihova momčad procijenjena na "samo" 20,05 milijun eura, Hapoel je izuzetno iskusna i neugodna europska momčad. Njihov uspon započeo je 2007. godine, kada je klub preuzela vlasnica Alona Barkat i pretvorila ih u vodeću silu izraelskog nogometa.

Osvojili su tri uzastopna naslova prvaka od 2016. do 2018. godine i redovito ostvarivali zapažene rezultate u Europi, poput pobjeda protiv Intera iz Milana. Glavne zvijezde su im Dan Biton, najbolji strijelac s 15 golova koji je trenutačno izvan stroja zbog srčanih problema, te iskusni kapetan Miguel Vítor. Taktički su disciplinirana momčad koju se nipošto ne smije otpisati. Dobro ih pamti Nenad Bjelica, koji je u prvom mandatu u sezoni 2018/19. na putu do Lige prvaka razbio Izraelce u Zagrebu 5-0 uz gol Mislava Oršića, dok je u Izraelu u uzvratu bilo 2-2.

*uz korištenje AI-ja