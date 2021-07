Gledajte, svi smo mi engleski navijači, ali moramo reći kako je. Ako je već VAR soba pregledavala snimku, a moram reći da su odluke sudaca na ovom prvenstvu bile fantastične, ali nije mi jasno kako ova odluka nije poništena. Ne znam jesu li navijači imali ulogu u ovome jer su vikali iz sveg glasa kad je Sterling pao, ali mislim da su suci pogriješili, rekao je bivši engleski reprezentativac, a danas komentator BBC radija Micah Richards.

Polufinale Europskog prvenstva moglo bi biti odlučeno iz, u najmanju ruku, dvojbenog penala. Raheem Sterling ušao je u šesnaesterac Danske u prvom produžetku, ušao između Maehlea i Jensena, a onda - pao! Sudac Makkelie odmah je pokazao na penal, a Skandinavci su odmah pokazivali da nema govora o penalu.

No, nakon pregleda VAR sobe, odlučili su suci u VAR sobi predvođeni Polom van Boekelom kako je ipak riječ o penalu. Uzeo je loptu Harry Kane, pucao snažno, ali odlično je to obranio Kasper Schmeichel! No, odbila se lopta direktno u noge engleskog kapetana i on je zabio za vodstvo 'gordog albiona' (2-1) i kako se na kraju pokazalo, ulaz u finale Europskog prvenstva.

- Ne znam zašto VAR soba nije pozvala suca da sam to pogleda. Penala nije bilo - rekao je bivši trener Arsenala Arsene Wenger za beIN SPORTS.