Tko ima veću naklonost sudaca, Dinamo, Hajduk ili Rijeka? Ove brojke otklanjaju svaku sumnju

U HNL-u se odavno u javnosti raspravlja o tome tko je povlašten, tko ima vjetar u leđa, a tko trpi zbog sudačkih odluka. Najveće razlike pojavljuju se upravo u dvjema kategorijama koje najčešće izazivaju polemike, dosuđenim penalima i crvenim kartonima za protivnike.

Hajduk najčešće na bijeloj točki

Prema analizi stranice Zona Dinamo, kroz 13 sezona Lige 10 ukupni poredak po broju dosuđenih penala izgleda ovako:

Hajduk – 101

Rijeka – 88

Dinamo – 85

Dinamo, unatoč dominaciji u bodovima i rezultatima, samo u dvije od 13 sezona bio klub s najviše dosuđenih penala. U većini sezona prednost su imali Hajduk ili Rijeka, a posebno se ističu razdoblja u kojima je Hajduk dvaput dobivao dvoznamenkasti broj penala (2020/21. i 2021/22.). Usporedba po sezonama pokazuje da se brojke ne kreću u skladu s rezultatskom dominacijom. Dinamo je u tom razdoblju osvojio 1037 bodova, čak 171 više od Rijeke i 223 više od Hajduka, ali to se nije odrazilo na broj kaznenih udaraca.

Crveni kartoni za protivnike

Još izraženije razlike pojavljuju se kod crvenih kartona protivničkim momčadima:

Hajduk – 77

Rijeka – 51

Dinamo – 42

Hajdukovi protivnici dobili su gotovo dvostruko više crvenih kartona nego protivnici Dinama. U samo jednoj od 13 sezona Dinamo je imao više isključenja protivnika od oba rivala. Posebno se ističu sezone poput 2019/20., kada su protivnici Hajduka dobili čak 11 crvenih kartona, ili 2017/18., kada ih je bilo devet. Rijeka je u većini sezona bila između dva najveća kluba, ali s osjetno manjim brojem isključenja nego Hajdukovi protivnici.

Rezultati međusobnih dvoboja

U međusobnim utakmicama triju klubova kroz Ligu 10 poredak je ovakav:

Dinamo – 51 pobjeda, 31 remi, 20 poraza (174-95, +79) – 184 boda

Rijeka – 33 pobjede, 30 remija, 39 poraza (137-152, -15) – 129 bodova

Hajduk – 24 pobjede, 29 remija, 49 poraza (96-160, -64) – 101 bod

Dinamo je uvjerljivo najbolji u međusobnim ogledima, što se poklapa s ukupnim bodovnim učinkom, ali ne i s penalima i crvenim kartonima, gdje je najčešće bio na začelju.

Što brojke govore?

Hajduku su uvjerljivo najviše puta sudili penal, i to u razdoblju u kojem rezultatski nije bio ni blizu Dinamu. Protivnici Hajduka dobili su daleko najviše crvenih kartona, gotovo dvostruko više nego protivnici Dinama. Iako Dinamo jest rezultatski dominantan, to se ne odražava na broj penala ili isključenja protivnika.