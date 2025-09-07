Tko je Ante Delija? Bivši učenik Cro Copa prošao je pakao loma noge. Jedan potez okrenuo sve

Emotivni trenutak nakon pobjede Ante Delije (35) u njegovom UFC debiju u Parizu sažeo je dug i izazovan put kroz karijeru. Konavljanin je nokautirao Marcina Tyburu (39) u prvoj rundi na priredbi pred 20.000 gledatelja. Pobjeda je označila vrhunac 15-godišnje karijere obilježene usponima, padovima i teškom ozljedom koja ga je na nekoliko godina udaljila iz sporta.

Od dubrovačkog Gladiatora do svjetske scene

Rođen 7. kolovoza 1990. u Dubrovniku, Ante Delija je borilački put započeo sa 17 godina, prešavši iz juda u mješovite borilačke vještine. Prve korake napravio je u dubrovačkom klubu Gladiator pod vodstvom Mara Peraka. U to vrijeme Dubrovnik je imao razvijenu MMA scenu s više od 15 aktivnih boraca. Klub je bio poznat po intenzivnim treninzima. Sparinzi s malim rukavicama bili su uobičajeni dio priprema.

- Treninzi su nam nekad bili jači nego borbe - često su isticali borci iz te generacije.

Takav pristup treninzima izgradio je izdržljive borce, a Delija se isticao kao jedan od predvodnika nove generacije. Profesionalnu karijeru započeo je 2011. i zabilježio osam pobjeda u nizu, od čega sedam prekidom. Agresivan stil i pritisak priskrbili su mu nadimak "Walking Trouble" (Hodajuća nevolja). Pobjede nad iskusnim borcima, uključujući bivšeg UFC prvaka Ricca Rodrigueza, pokazale su njegov potencijal na međunarodnoj sceni.

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Lom noge koji je promijenio sve

Ključan trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 20. rujna 2015. u Moskvi. U borbi upravo protiv Poljaka Tybure, koja je pobjedniku mogla donijeti ugovor s UFC-om, Delija je doživio tešku ozljedu. Nakon dvije minute borbe, zadobio je otvoreni prijelom potkoljenice. Dok je Tybura nakon te borbe potpisao za UFC, Delija je započeo dugotrajan oporavak.

Oporavak je bio kompliciran zbog bakterijske infekcije koja je usporila zarastanje kosti. Iduće tri godine proveo je na operacijama i rehabilitaciji u toplicama. Unatoč težini ozljede i dugom oporavku, Delija je ostao posvećen povratku sportu, ističući kako je u tom razdoblju ojačao mentalno.

Povratak pod vodstvom Mirka Cro Copa

Nakon oporavka, kako klub Gladiator više nije bio aktivan, Delija je dobio poziv Mirka Filipovića da se pridruži njegovu timu u Zagrebu. U dvorani koja se smatrala jednim od jačih teškaških kampova u Europi, trenirao je uz Cro Copa, Satoshija Ishiija i Stipu Drviša, čime je dobio potrebne uvjete za nastavak karijere.

- Mirko mi nije samo borilački, nego i životni uzor. Savjetima, treninzima i vezama pomogao mi je vratiti karijeru na pravi put - često ističe Delija.

I sam Cro Cop je jednom prilikom izjavio:

- Ni za koga mi neće biti toliko drago da uspije koliko za Deliju.

Pod njegovim vodstvom, Delija se vratio pobjedama u organizacijama poput japanskog Rizina i poljskog KSW-a.

PFL karijera: Ugovorni sporovi i turnirski uspjesi

Karijeru je nastavio u američkoj organizaciji PFL, poznatoj po turnirskom formatu s nagradom od milijun dolara za pobjednika. Godine 2020. dobio je ponudu za borbu u UFC-u protiv Ciryla Ganea, no nastup je otkazan zbog ugovornih obveza prema PFL-u. Dok je Gane kasnije osvojio privremeni naslov UFC prvaka, Delija je nastavio natjecanje u PFL-u.

Sezonu 2021. započeo je porazom nokautom od Bruna Cappelozze. Unatoč tome, uspio se plasirati u polufinale gdje je pobijedio Rusa Denisa Goltsova. U finalu se ponovno borio protiv Cappelozze i nakon pet rundi izgubio sudačkom odlukom.

Ono što nije uspio 2021., ostvario je 2022. godine. Pobjedama protiv Renana Ferreire u polufinalu i Matheusa Scheffela u finalu, osvojio je PFL turnir i nagradu od milijun dolara, što je bio jedan od najvećih uspjeha u hrvatskom MMA sportu.

Pripreme za UFC i prelazak u Englesku

Nakon osvajanja PFL-a i nastupa u domaćoj FNC organizaciji, Delija se za prelazak u UFC odlučio pripremati u Manchesteru, u dvorani privremenog UFC prvaka Toma Aspinalla.

- Shvatio sam da mi je mjesto u ovoj dvorani ako se želim boriti na najvišem mogućem nivou. Ovo je najbolji kamp za teškaše na svijetu - izjavio je Delija.

Aspinall mu je pomogao u ostvarivanju kontakta s UFC-om. Uz dugogodišnjeg boksačkog trenera Stipu Drviša i kvalitetne sparing partnere, Delija je odradio pripreme za najvišu razinu natjecanja.

UFC debi: Pobjeda protiv Marcina Tybure

U debiju ovu subotu protivnik mu je bio Marcin Tybura, borac protiv kojeg je deset godina ranije doživio tešku ozljedu noge. Borba je tako imala i dodatan značaj za Delijinu karijeru. Ante je u borbu ušao smireno i fokusirano. Nakon početnog ispitivanja snaga, pogodio je Tyburu boksačkom serijom i završio borbu nokautom nakon nešto više od dvije minute prve runde. Bila je to pobjeda protiv sedmog rangiranog teškaša na UFC-ovoj ljestvici.

- Dvadeset godina sam radio za ovaj trenutak. Ovo je moj san - rekao je kroz suze nakon borbe.

Čovjek izvan kaveza

Izvan borilišta, Delija je obiteljski čovjek. Najveća podrška su mu supruga Luči i sin Marjan. Posvećen je treningu i oporavku.

- Kad nisam u dvorani, odmaram i gledam kako da se što kvalitetnije oporavim. Uglavnom kuham sam, najčešće piletinu i rižu, nema tu puno komplikacija - otkriva Delija.

Karijera Ante Delije obilježena je upornošću. Od početaka u Dubrovniku, preko teške ozljede noge i višegodišnje rehabilitacije, do osvajanja PFL turnira i pobjedničkog debija u UFC-u. Njegov sportski put uključivao je brojne izazove, a pobjeda u Parizu predstavlja početak novog poglavlja u njegovoj karijeri u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.