Tko je Azzedine Ounahi? Prije pet godina vrijedio je 70.000 eura. A onda ga je Vaha otkrio

Maroko je drugi put zaredom izborio četvrtfinale Svjetskoga nogometnog prvenstva, a junak pobjede nad Kanadom u Houstonu (3-0) i strijelac dva gola bio je Azzedine Ounahi (26), veznjak aktualnoga španjolskog drugoligaša Girone. Ounahijeva priča počinje u radničkoj četvrti Casablance, gdje je nogomet bio više od igre. Sažetak utakmice Kanada - Maroko pogledajte OVDJE.

S deset godina pridružio se omladinskom pogonu slavne Raja Casablance, a ključni korak u njegovom razvoju bio je prelazak na prestižnu nogometnu akademiju Mohammed VI u Saléu s 15 godina. Ova institucija, osmišljena da razvija najveće talente u zemlji, pružila mu je ne samo vrhunski nogometni trening, već i obrazovanje, oblikujući ga u svestranog sportaša. Upravo je ondje brusio tehniku koja će ga kasnije izdvojiti - sposobnost driblinga i kontrole lopte u skučenom prostoru, vještine koje je razvio kako bi nadoknadio fizičku inferiornost u odnosu na snažnije protivnike.

S 18 godina, 2018., otisnuo se u Europu, potpisavši za francuski Strasbourg. No, europski san nije počeo bajkovito. Ograničene prilike u prvoj momčadi i procjena da njegova građa još nije spremna za najviši nivo natjecanja gurnule su ga u rezervnu momčad.

Foto: Hannah McKay

​- Potpisao sam predugovor s razumijevanjem da ću kasnije potpisati profesionalni ugovor. Bio sam uvjeren da će se to dogoditi, ali ispalo je da sam bio u krivu. ​To je nogomet. Prihvatio sam to, ali sam i dalje bio siguran da imam ono što je potrebno za igranje u Ligue 1 ili Ligue 2. - prisjetio se Ounahi.

Ta vjera u vlastite sposobnosti odvela ga je do hrabrog, ali ključnog poteza. U ljeto 2020., kao slobodan igrač, prelazi u US Avranches, klub iz trećeg ranga francuskog nogometa. U samo 18 mjeseci prije Svjetskog prvenstva, Ounahi je bio igrač koji se borio za ostanak u Championnat Nationalu. Ipak, u toj naizgled neglamuroznoj sredini, njegov talent je procvjetao. Odigrao je 27 utakmica, zabio pet golova i postao motor momčadi, privlačeći pažnju skauta iz viših liga.

Svjetska pozornica i transferi karijere

U srpnju 2021. godine, za skromnih 70.000 eura, potpisuje za prvoligaša Angers. Bio je to potez koji mu je promijenio karijeru. Ubrzo se ustalio u prvoj postavi, a njegove izvedbe nisu promakle tadašnjem izborniku Maroka, Vahidu Halilhodžiću, koji ga je, na iznenađenje mnogih, pozvao za Afrički kup nacija početkom 2022. Debitirao je protiv Gane, a ključnu ulogu odigrao je u doigravanju za Svjetsko prvenstvo protiv DR Konga, gdje je u pobjedi 4-1 zabio dva gola i upisao asistenciju, potvrdivši svoje mjesto u avionu za Katar.

Foto: Issei Kato

Ono što je uslijedilo u Katru postalo je nogometna povijest. Pod novim izbornikom Walidom Regraguijem, Ounahi je bio nezamjenjiv u veznom redu uz Sofyana Amrabata. U osmini finala protiv Španjolske je pretrčao gotovo 15 kilometara, a njegova igra zaradila je divljenje nogometnog svijeta. U četvrtfinalnoj pobjedi 1-0 protiv Portugala, nitko u marokanskoj momčadi nije imao više uspješnih driblinga (tri) niti osvojenih duela (sedam). Postao je simbol "Lavova Atlasa" - tehnički potkovan, ali nevjerojatno borben i požrtvovan.

Nakon prvenstva, telefon u uredima Angersa nije prestajao zvoniti. U siječnju 2023. godine, za osam milijuna eura, prelazi u Olympique de Marseille. Iako je zabio gol na debiju protiv Nantesa, u žestokoj konkurenciji nije uspio izboriti standardno mjesto. Uslijedila je posudba u grčki Panathinaikos za sezonu 2024/25., koja se pokazala punim pogotkom. S Grcima je bio viceprvak, a navijači su ga proglasili igračem sezone. U ljeto 2025. godine, za šest milijuna eura, potpisuje petogodišnji ugovor sa španjolskom Gironom, članicom Lige prvaka, gdje je odmah pokazao kvalitetu zabivši gol na debiju protiv Athletic Bilbaa.

Foto: Issei Kato

*uz korištenje AI-ja