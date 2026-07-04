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JUNAK MAROKA

Tko je Azzedine Ounahi? Prije pet godina vrijedio je 70.000 eura. A onda ga je Vaha otkrio

Piše 24sata,
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Tko je Azzedine Ounahi? Prije pet godina vrijedio je 70.000 eura. A onda ga je Vaha otkrio
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Foto: MARIA LYSAKER
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Marokanski čarobnjak Ounahi iz radničke Casablance srušio Kanadu i odveo "Lavove Atlasa" u četvrtfinale, a njegov uspon iz treće lige do svjetske scene je nevjerojatan

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Maroko je drugi put zaredom izborio četvrtfinale Svjetskoga nogometnog prvenstva, a junak pobjede nad Kanadom u Houstonu (3-0) i strijelac dva gola bio je Azzedine Ounahi (26), veznjak aktualnoga španjolskog drugoligaša Girone. Ounahijeva priča počinje u radničkoj četvrti Casablance, gdje je nogomet bio više od igre. Sažetak utakmice Kanada - Maroko pogledajte OVDJE.

S deset godina pridružio se omladinskom pogonu slavne Raja Casablance, a ključni korak u njegovom razvoju bio je prelazak na prestižnu nogometnu akademiju Mohammed VI u Saléu s 15 godina. Ova institucija, osmišljena da razvija najveće talente u zemlji, pružila mu je ne samo vrhunski nogometni trening, već i obrazovanje, oblikujući ga u svestranog sportaša. Upravo je ondje brusio tehniku koja će ga kasnije izdvojiti - sposobnost driblinga i kontrole lopte u skučenom prostoru, vještine koje je razvio kako bi nadoknadio fizičku inferiornost u odnosu na snažnije protivnike.

S 18 godina, 2018., otisnuo se u Europu, potpisavši za francuski Strasbourg. No, europski san nije počeo bajkovito. Ograničene prilike u prvoj momčadi i procjena da njegova građa još nije spremna za najviši nivo natjecanja gurnule su ga u rezervnu momčad.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Hannah McKay

​- Potpisao sam predugovor s razumijevanjem da ću kasnije potpisati profesionalni ugovor. Bio sam uvjeren da će se to dogoditi, ali ispalo je da sam bio u krivu. ​To je nogomet. Prihvatio sam to, ali sam i dalje bio siguran da imam ono što je potrebno za igranje u Ligue 1 ili Ligue 2. - prisjetio se Ounahi.

Ta vjera u vlastite sposobnosti odvela ga je do hrabrog, ali ključnog poteza. U ljeto 2020., kao slobodan igrač, prelazi u US Avranches, klub iz trećeg ranga francuskog nogometa. U samo 18 mjeseci prije Svjetskog prvenstva, Ounahi je bio igrač koji se borio za ostanak u Championnat Nationalu. Ipak, u toj naizgled neglamuroznoj sredini, njegov talent je procvjetao. Odigrao je 27 utakmica, zabio pet golova i postao motor momčadi, privlačeći pažnju skauta iz viših liga.

Svjetska pozornica i transferi karijere

U srpnju 2021. godine, za skromnih 70.000 eura, potpisuje za prvoligaša Angers. Bio je to potez koji mu je promijenio karijeru. Ubrzo se ustalio u prvoj postavi, a njegove izvedbe nisu promakle tadašnjem izborniku Maroka, Vahidu Halilhodžiću, koji ga je, na iznenađenje mnogih, pozvao za Afrički kup nacija početkom 2022. Debitirao je protiv Gane, a ključnu ulogu odigrao je u doigravanju za Svjetsko prvenstvo protiv DR Konga, gdje je u pobjedi 4-1 zabio dva gola i upisao asistenciju, potvrdivši svoje mjesto u avionu za Katar.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Issei Kato

Ono što je uslijedilo u Katru postalo je nogometna povijest. Pod novim izbornikom Walidom Regraguijem, Ounahi je bio nezamjenjiv u veznom redu uz Sofyana Amrabata. U osmini finala protiv Španjolske je pretrčao gotovo 15 kilometara, a njegova igra zaradila je divljenje nogometnog svijeta. U četvrtfinalnoj pobjedi 1-0 protiv Portugala, nitko u marokanskoj momčadi nije imao više uspješnih driblinga (tri) niti osvojenih duela (sedam). Postao je simbol "Lavova Atlasa" - tehnički potkovan, ali nevjerojatno borben i požrtvovan.

Nakon prvenstva, telefon u uredima Angersa nije prestajao zvoniti. U siječnju 2023. godine, za osam milijuna eura, prelazi u Olympique de Marseille. Iako je zabio gol na debiju protiv Nantesa, u žestokoj konkurenciji nije uspio izboriti standardno mjesto. Uslijedila je posudba u grčki Panathinaikos za sezonu 2024/25., koja se pokazala punim pogotkom. S Grcima je bio viceprvak, a navijači su ga proglasili igračem sezone. U ljeto 2025. godine, za šest milijuna eura, potpisuje petogodišnji ugovor sa španjolskom Gironom, članicom Lige prvaka, gdje je odmah pokazao kvalitetu zabivši gol na debiju protiv Athletic Bilbaa.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Issei Kato
*uz korištenje AI-ja

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