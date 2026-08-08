Tko je bio Jorge Messi? Radio je u čeličani i dao sve za sina. Prvi je prepoznao Lionelov talent

Jorge Horacio Messi, otac i agent nogometne legende Lionela Messija, preminuo je u 68. godini. Nije bio samo roditelj, već ključna figura, arhitekt i tiha snaga iza jedne od najblistavijih sportskih karijera u povijesti. Njegov put od nadzornika u čeličani do pregovarača s najvećim svjetskim klubovima priča je o bezuvjetnoj očinskoj predanosti i viziji koja je promijenila nogomet.

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Počeci u Rosariju i očinska vizija

Rođen u Rosariju kao potomak talijanskih i španjolskih imigranata, Jorge Messi radio je kao voditelj odjela u gradskoj čeličani Acindar. I sam zaljubljenik u nogomet, u mladosti je igrao za podmladak Newell's Old Boysa, a tu je strast prenio na svoje sinove. Prvi je prepoznao izvanredni talent svog trećeg djeteta, Lionela, te mu je postao prvi trener u lokalnom klubu Grandoli. Njegova uloga, međutim, prerasla je onu trenera kada je Lionelu s deset godina dijagnosticiran poremećaj nedostatka hormona rasta. Obitelj se suočila s golemim izazovom jer je liječenje stajalo 900 američkih dolara mjesečno, što je bio iznos koji si nisu mogli priuštiti, a ni klub Newell's Old Boys nije mogao pomoći.

Foto: Emma Garcia/DPA

​- Sjećam se, i nikad neću zaboraviti, dana kad smo dobili dijagnozu. Znao sam da on bolje od ikoga razumije da naša obitelj nema sredstava za njegovo liječenje - prisjetio se Jorge jednom prilikom, dodajući kako je Leo odrastao skromno.

​- Nikad se nije žalio. Od malih nogu bio je razumniji od svih.

Sudbonosni put u Barcelonu

Suočen sa situacijom koja je prijetila okončanjem sinovljeve karijere, Jorge je donio sudbonosnu odluku. U rujnu 2000., bez da su obavijestili školu ili klub, otac i trinaestogodišnji sin otputovali su u Kataloniju na probu u FC Barcelonu. Iako je Leo talentom oduševio trenere, klupska birokracija bila je spora. Vratili su se u Rosario bez dogovora, a Jorge je, kako bi stvorio pritisak, organizirao sinu probu u River Plateu. Potez je upalio.

Foto: UMP

U prosincu je sportski direktor Barcelone Charles Rexach, u strahu da ne izgubi dragulja, potpisao prvi ugovor s Messijevima na salveti u jednom restoranu. Taj je komad papira promijenio povijest. Barcelona se obvezala platiti Leovo liječenje, a Jorge je sa sinom preselio u Španjolsku, dok je ostatak obitelji ostao u Argentini. U malom stanu blizu Camp Noua, oslonjeni jedan na drugoga, otac i sin proveli su prve, često usamljene dane, a Jorge je silom prilika postao agent.

Menadžer i "Lionel Messi d.o.o."

Jorge Messi nije imao iskustva u svijetu nogometnih agenata, za razliku od bivšeg DJ-a Jorgea Mendesa ili ugostitelja Mina Raiole. No, vođen očinskim instinktom brzo je naučio pravila igre. Pokazao je zube već nakon godinu dana u Barceloni. Kada je novi direktor kluba doveo u pitanje visoku plaću za dječaka koji još nije igrao, Jorge je odmah kontaktirao Real Madrid. Klub je popustio. Sličan scenarij ponovio se 2005. kada je milanski Inter ponudio utrostručiti Leovu plaću, što je dovelo do trećeg poboljšanog ugovora u 18 mjeseci.

Tijekom godina, Jorge je pregovarao o svakom novom ugovoru, pretvarajući obiteljsku operaciju u tvrtku "Leo Messi Limited" koja je godišnje okretala više od 150 milijuna eura. Iako su poslovali preko malenog ureda u Barceloni, upravljali su globalnim sponzorskim ugovorima i ulaganjima. Izvori bliski pregovorima opisivali su ga kao tvrdog pregovarača čiji je pristup ponekad bio "nekulturan", no drugi su u njemu vidjeli čovjeka koji štiti sina u svijetu punom predatora.

Kontroverze i posljednje godine

Ipak, Jorgeov pristup donio je i ozbiljne probleme. Godine 2013. španjolske porezne vlasti optužile su oca i sina za utaju više od četiri milijuna eura poreza između 2007. i 2009. godine, usmjeravanjem prihoda od prava na lik preko offshore tvrtki u Urugvaju i Belizeu. Tijekom suđenja 2016., Jorge je preuzeo odgovornost.

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​- Od početka sinovljeve karijere, uvijek sam mu pokušavao olakšati život. On je igrao nogomet, a ja sam ga pratio kako sam mogao - izjavio je na sudu.

Obojica su na kraju osuđeni na uvjetne zatvorske kazne od 21 mjesec i platili su višemilijunske kazne. Posljednjih godina, Jorgeovo zdravstveno stanje počelo se pogoršavati. Borba s teškom bolešću postala je javna tijekom Svjetskog prvenstva 2026., kada je Lionel Messi nakon postignutog hat-tricka u suzama objasnio da prolazi kroz teško obiteljsko razdoblje.

Ta slika obišla je svijet, pokazujući duboku povezanost koja je trajala do samog kraja. Jorge Messi ostat će zapamćen kao čovjek koji je, vođen očinskom ljubavlju, prešao put od tvorničkog radnika do jednog od najmoćnijih ljudi u sportu.

*uz korištenje AI-ja