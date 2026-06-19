Obavijesti

Sport

Komentari 0
BOLESTAN JE

Skandal u Argentini. Voditeljica izjavila da je umro Messijev otac. Odmah dala otkaz

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Skandal u Argentini. Voditeljica izjavila da je umro Messijev otac. Odmah dala otkaz
Foto: Instagram

Jorge Messi je agent svog sina i jedan od njegovih glavnih podupiratelja. Bio je uz njega tijekom cijele karijere u FC Barceloni, Paris Saint-Germainu i Inter Miamiju, kao i tijekom njegove međunarodne karijere s Argentinom

Admiral

Argentinska voditeljica Florencia Peña napustila je svoju funkciju nakon što je lažno izvijestila da je otac Lionela Messija, Jorge, preminuo.

Pedesetjednogodišnjakinja je to ustvrdila o 68-godišnjem Jorgeu dok je radila na emisiji El Show del Verano televizije Luzu TV u Argentini. 

Messi je viđen u suzama nakon jednog od svojih golova protiv Alžira, što je incident koji je potaknuo netočnu tvrdnju Peñe.
U programu je rekla: „Ne želim prenositi loše vijesti, ali Messijev otac je upravo preminuo.”

Peña je zatim nastavila: „U samoj sredini Svjetskog prvenstva, morat će otići.” Priopćenje obitelji Messi kasnije je potvrdilo da tvrdnja Peñe nije bila točna.

U priopćenju je stajalo: „Obitelj Messi izvještava da Jorge prolazi kroz zdravstvene poteškoće. U ovom trenutku nalazi se pod liječničkim nadzorom, oporavlja se i njegovo se stanje uspješno popravlja. S obzirom na izvještaje, glasine i nagađanja koja su kružila posljednjih sati, obitelj želi izraziti duboko nezadovoljstvo nedostatkom osjetljivosti, poštovanja i pristojnosti s kojima su neki ljudi tretirali situaciju koja je strogo privatna i obiteljska. Samo njegova najuža obitelj ima stvarne i točne informacije o Jorgeovom stanju.”

TEŠKI DANI Messijev otac teže je bolestan? Lionel je plakao nakon gola Alžiru. Obitelj se sad oglasila...
Messijev otac teže je bolestan? Lionel je plakao nakon gola Alžiru. Obitelj se sad oglasila...

Nakon pobjede Argentine, Messi je priznao da njegove suze nisu imale nikakve veze s nogometom.

 - Zašto sam plakao? Bilo je to nešto potpuno nepovezano s nogometom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali zahvalan sam cijeloj delegaciji i svojim suigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi puno snage da mi pomognu to prebroditi - rekao je.

Jorge Messi je agent svog sina i jedan od njegovih glavnih podupiratelja. Bio je uz njega tijekom cijele karijere u FC Barceloni, Paris Saint-Germainu i Inter Miamiju, kao i tijekom njegove međunarodne karijere s Argentinom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Pobjeda Kolumbije najavila loše vijesti za Hrvatsku: Prolaz dalje vjerojatno donosi 'crnu mačku'
JAKO TEŽAK POSAO

Pobjeda Kolumbije najavila loše vijesti za Hrvatsku: Prolaz dalje vjerojatno donosi 'crnu mačku'

Hrvatska pala na dno skupine, a već joj prijeti pakleni okršaj s Portugalom! Ronaldo i društvo možda opet stoje na putu, a sjećanje na Quaresmin gol još peče

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026