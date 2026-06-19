Skandal u Argentini. Voditeljica izjavila da je umro Messijev otac. Odmah dala otkaz

Argentinska voditeljica Florencia Peña napustila je svoju funkciju nakon što je lažno izvijestila da je otac Lionela Messija, Jorge, preminuo.

Pedesetjednogodišnjakinja je to ustvrdila o 68-godišnjem Jorgeu dok je radila na emisiji El Show del Verano televizije Luzu TV u Argentini.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Messi je viđen u suzama nakon jednog od svojih golova protiv Alžira, što je incident koji je potaknuo netočnu tvrdnju Peñe.

U programu je rekla: „Ne želim prenositi loše vijesti, ali Messijev otac je upravo preminuo.”

Peña je zatim nastavila: „U samoj sredini Svjetskog prvenstva, morat će otići.” Priopćenje obitelji Messi kasnije je potvrdilo da tvrdnja Peñe nije bila točna.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

U priopćenju je stajalo: „Obitelj Messi izvještava da Jorge prolazi kroz zdravstvene poteškoće. U ovom trenutku nalazi se pod liječničkim nadzorom, oporavlja se i njegovo se stanje uspješno popravlja. S obzirom na izvještaje, glasine i nagađanja koja su kružila posljednjih sati, obitelj želi izraziti duboko nezadovoljstvo nedostatkom osjetljivosti, poštovanja i pristojnosti s kojima su neki ljudi tretirali situaciju koja je strogo privatna i obiteljska. Samo njegova najuža obitelj ima stvarne i točne informacije o Jorgeovom stanju.”

Nakon pobjede Argentine, Messi je priznao da njegove suze nisu imale nikakve veze s nogometom.

- Zašto sam plakao? Bilo je to nešto potpuno nepovezano s nogometom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali zahvalan sam cijeloj delegaciji i svojim suigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi puno snage da mi pomognu to prebroditi - rekao je.

Jorge Messi je agent svog sina i jedan od njegovih glavnih podupiratelja. Bio je uz njega tijekom cijele karijere u FC Barceloni, Paris Saint-Germainu i Inter Miamiju, kao i tijekom njegove međunarodne karijere s Argentinom.