Tko je Brian Madjo (17)? Mučio je obranu PSG-a, a Villa je zbog njega morala na sud s Fifom...

Golom protiv Paris Saint-Germaina u europskom Superkupu, 17-godišnji Brian Madjo predstavio se nogometnom svijetu na najljepši mogući način. Mladi napadač Aston Ville zabio je za izjednačenje u 45. minuti i tako postao najmlađi strijelac u povijesti tog natjecanja, srušivši rekord koji je 1995. postavio Patrick Kluivert. Priča o ovom tinejdžeru, rođenom u Londonu, a nogometno odraslom u Luksemburgu i Francuskoj, sve je samo ne obična.

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Emeryjev projekt i transfer od 12 milijuna eura

Iako su ga pratili brojni europski velikani, Aston Villa je u siječnju 2026. osigurala njegov potpis iz Metza za odštetu koja bi s bonusima mogla doseći 12 milijuna eura. Ključnu ulogu u transferu odigrao je menadžer Unai Emery, koji je bio impresioniran onime što je vidio na snimkama. Za razliku od uobičajene prakse, Madjo nije doveden kao igrač za akademiju, već kao projekt za prvu momčad, što je iznenadilo mnoge s obzirom na visoku cijenu za igrača koji je tek napunio 17 godina.

Izvori iz kluba opisuju ga kao "fizičko čudovište". Sa svojih 193 centimetra visine i nevjerojatno razvijenom muskulaturom za svoje godine, Madjo izgleda kao da je nekoliko godina stariji. Upravo su te fizičke predispozicije, uz sjajnu završnicu, uvjerile Emeryja da se isplati riskirati. Treneri i suigrači brzo su ga prihvatili, hvaleći njegovu radnu etiku, želju za učenjem i način na koji se prilagodio visokim zahtjevima u novoj sredini.

Foto: Gintare Karpaviciute

Pravna bitka koja je prijetila karijeri

No, tek što je stigao u Birmingham, pojavio se ogroman problem. Fifa je blokirala njegovu registraciju. Budući da je rođen u Engleskoj, ali je odrastao i igrao za reprezentaciju Luksemburga, njegov se transfer tretirao kao međunarodni, a Fifina pravila zabranjuju takve transfere za igrače mlađe od 18 godina. Villa je smatrala da će pronaći rješenje, no proces se otegnuo na više od šest mjeseci. Mladić je bio očajan jer nije smio nastupati čak ni za juniorske momčadi. Klub je na kraju slučaj odveo na Sportski arbitražni sud (CAS), koji je početkom kolovoza presudio u njihovu korist i napokon mu dao zeleno svjetlo za igru. Njegov suigrač Boubacar Kamara pobjedu je proslavio objavom "Free Madjo" na Instagramu.

Rekorder Metza kojeg uspoređuju s Lukakuom

Madjo potječe iz nogometne obitelji - njegov otac Guy bio je profesionalni napadač koji je igrao za brojne niželigaške engleske klubove. Brian je prve korake napravio u luksemburškim klubovima Marisca Mersch i Racing Union, nakon čega je prešao u akademiju francuskog Metza. Tamo je toliko oduševio da je za prvu momčad debitirao sa samo 16 godina i 217 dana, srušivši klupski rekord star 51 godinu.

Zbog visine, snage i stila igre često ga uspoređuju s Romeluom Lukakuom, no tehnički direktor nogometnog saveza Luksemburga, Manuel Cardoni, otišao je i korak dalje, izjavivši da Brian "ima kompletniji profil od Lukakua jer je dobar u malom prostoru i jednako se dobro služi objema nogama". Iako je upisao tri nastupa za seniorsku reprezentaciju Luksemburga, igrao je samo u prijateljskim utakmicama, što znači da još uvijek ima mogućnost u budućnosti zaigrati za Englesku, čiju je U-17 selekciju već predstavljao.

*uz korištenje AI-a