Tko je Cardoso Varela? Čudo iz Portugala zadivilo i Barcelonu. Poziv jednog asa bio je ključan

U ljeto 2023., nogometni svijet je s nevjericom pratio dramu koja se odvijala između Porta, Fife i samozatajnog 16-godišnjaka iz Angole. Taj dječak, Cardoso Varela, danas je igrač Dinama, momak koji je donio remi protiv Malmöa u Europskoj ligi (1-1), a njegov put do Maksimira bio je isprepleten optužbama, prijetnjama i pravnim bitkama koje su kulminirale jednim od najkompleksnijih i najprofitabilnijih poslova u novijoj povijesti zagrebačkog kluba. Ovo je priča o talentu koji je pobjegao iz zlatnog kaveza Porta kako bi u Zagrebu pronašao put do zvijezda.

Optužbe i prijetnje

Saga je započela kada je Varela, tada 15-godišnjak, odbio potpisati novi ugovor s Portom. Portugalski velikan, svjestan da gubi dijamanta, pokrenuo je medijsku i pravnu ofenzivu. Predsjednik kluba André Villas-Boas optužio je igračevog agenta Andyja Baru da je "skupina poslovnih ljudi odvela" igrača. Porto je tvrdio da Varelu iskorištavaju za vlastitu zaradu i najavljivao tužbu pred Fifom.

Međutim pozadina priče koju je iznijela obitelj bila je znatno mračnija. Varelin otac u pismu Fifi iznio je šokantne tvrdnje, navodeći da su mu iz Porta prijetili riječima: "Ako tvoj sin ne potpiše ugovor, jednostavno ćeš nestati". Obitelj je tvrdila da je Porto maloljetnom dječaku, kojeg su plaćali 300 eura mjesečno, pokušao nametnuti ugovor s otkupnom klauzulom od čak 30 milijuna eura i kaznom od tri milijuna eura ako ne produži suradnju. Bio je to, prema njihovim riječima, pokušaj ucjene.

Od seoskog kluba do Maksimira

Usred kaosa, Varela se pojavio u Hrvatskoj, ali ne na Maksimiru, već u četvrtoligašu Dinamu iz Odranskog Obreža. Sumnjalo se da je riječ o manevru poznatom kao "klub most", kojim se zaobilaze Fifina stroga pravila o transferima maloljetnika. Svjetska nogometna organizacija isprva je dvaput odbila registraciju, sumnjajući u iznenadno preseljenje Varelinog oca koji je dobio posao u jednoj hrvatskoj građevinskoj tvrtki. Porto je, kako navode izvori, unajmio čak i privatne detektive da prate obitelj.

Gotovo godinu dana Varela je bio bez službene utakmice, trenirajući s mlađim uzrastima zagrebačkog Dinama. Pravnu bitku na kraju su dobili Dinamovi odvjetnici, dokazavši da je igrač legitimno napustio Porto po isteku ugovora. Ključnu ulogu u konačnoj odluci da odabere Maksimir, unatoč interesu Manchester Cityja i Barcelone, odigrao je i bivši Dinamov dragulj.

- Dani Olmo ga je zapravo prelomio. Ispričao mu je svoj put i kazao: 'Dinamo je za tebe najbolji, nemoj otići nigdje drugdje - otkrio je agent Andy Bara.

Kako je Dinamo izbjegao sudbinu 'protočnog bojlera'

Dok se Varela konačno priključivao Dinamu, u pozadini se već odvijala operacija njegovog odlaska. Barcelona i njen sportski direktor Deco bili su najkonkretniji. Prvotni dogovor, sklopljen kako bi se pobijedila konkurencija, nije bio idealan za Dinamo. Varela je imao klauzulu od pet milijuna eura, no od tog iznosa klubu bi pripalo samo 2,7 milijuna (57 posto), dok bi ostatak otišao agentu i obitelji.

Tada na scenu stupa novi predsjednik uprave, Zvonimir Boban. Procijenivši da bi Dinamo prema tim uvjetima poslužio samo kao "preprodavalište" ili posrednička stanica za igrača koji ne bi odigrao ni minute, inicirao je nove pregovore. Održao je sastanak s Barom, a zatim izravno nazvao Deca u Barcelonu. Bobanov argument bio je jasan: Varela je premlad da bi se u Barceloni borio za minutažu, dok mu u Dinamu struka može jamčiti razvoj i brzi ulazak u seniorski nogomet.

Pregovori su rezultirali potpuno novim, genijalnim aranžmanom. Varela je potpisao dugoročni profesionalni ugovor s Dinamom do 2030. Barcelona je pristala uplatiti pet milijuna eura kako bi osigurala pravo prvokupa i budući transfer, ali će Varela ostati na Maksimiru najmanje jednu, a vjerojatno i dvije sezone. U ugovor su ugrađeni i bonusi koji ukupnu vrijednost posla mogu podići na vrtoglavih 25 milijuna eura, a Dinamo je osigurao i 20 posto od idućeg transfera. Tako je klub, umjesto zarade od manje od tri milijuna, osigurao ogroman potencijalni prihod i usluge vrhunskog talenta.

Od bljeska na pripremama do kritika

Varela je u lipnju 2025. potpisao profesionalni ugovor i odmah se priključio pripremama prve momčadi.

- Sretan sam jer je cijela ova priča napokon završila. U ovih par mjeseci osjetio sam što znači Dinamo i koliko je ovo velik klub - izjavio je tada.

Nije dugo trebalo da pokaže o kakvom se talentu radi. U prvoj pripremnoj utakmici protiv Radomlja, odigrao je tek dvadesetak minuta, no to je bilo dovoljno da asistencijom i s nekoliko prodora ukrade šou.

- Pa mi imamo boljeg igrača od Laminea Yamala - bila je jedna od poruka oduševljenih navijača, a njegovim potezima, kako piše pljeskao je i sam Boban.

Ipak, put do vrha je trnovit. Trener Mario Kovačević pažljivo ga dozira, svjestan napora koje seniorski nogomet nosi. Iako je dobivao prilike, još nije uhvatio kontinuitet. Nogometni analitičar Joško Jeličić primijetio je kako je Varela "pukao fizički" nakon nekoliko sprinteva, istaknuvši da mu nedostaje kontinuitet kako bi njegov izniman talent došao do punog izražaja.

Njegov dolazak u Zagreb bio je filmski, ugovor s Dinamom sjajan potez klupske uprave, a potencijal neupitan. Cardoso Varela dječak je čija je obitelj riskirala puno za njegov san. Hoće li postati novi Dani Olmo? Teško je reći. Ali zasad dosta obećava.