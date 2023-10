Tko je čovjek koji je s dva gola potopio Hrvatsku? Djed mu se ludo okladio, a on srušio rekord

Teško je nabrojati sve tragičare Hrvatske u posljednje dvije utakmice. Bili oni naši ili protivnički igrači, zasluge za poraze protiv Turske i Walesa ima velik broj igrača. Yilmaz nas je srušio protiv Turske, dok je Harry Wilson (26) bio dvostruki strijelac za Wales u teškom stradavanju Hrvatske u Cardiffu.

- Velika večer za mene, 50. put sam igrao za reprezentaciju, što nisam mogao ni sanjati. No noćas nisam ja glavna tema, već momčad. Vjerujemo u kvalitetu koju imamo, 100 posto podržavamo izbornika. Znamo da se svašta pričalo, neki komentari stizali su od ljudi od kojih to nismo očekivali. To nam nije pomoglo u pripremi utakmice - rekao je Wilson nakon utakmice protiv Hrvatske.

Wilson je napadač Fulhama od 2021. godine, a u karijeri je još igrao za Crewe Alexandru, Hull City, Derby County, Bournemouth i Cardiff. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 16 milijuna eura. Debitirao je još 2013. godine. Tada je imao 16 godina, ušao je u 86. minuti utakmice protiv Belgije i postao najmlađi reprezentativac u povijesti Walesa.

Foto: John Walton

Ipak, više od njegova debija za reprezentaciju svijetom je odjeknula pozadinska priča mladog Wilsona i njegovog djeda. Wilsonov djed Peter Edwards kladio se kada je Harry imao samo 18 mjeseci da će jednog dana zaigrati za reprezentaciju Walesa. Ušao je u kladionicu u Wrexhamu i stavio 50 funti da će mu unuk nositi dres Walesa. Kladionica mu je na to ponudila koeficijent 2500.

Njegov nastup za nacionalnu selekciju njegovom je djedu donio više od 150.000 funti.

- Volio se igrati nogometnom loptom još kao beba. Naganjao ju je po dnevnom boravku puzajući na sve četiri prije nego što je uopće hodao, to mi je dalo ideju za okladu - rekao je tada djed.

Harryju očigledno to nije bilo dovoljno pa je morao još i Hrvatsku udaljiti od Europskog prvenstva.