Pogledajte kako je 700 Hrvata nadglasalo 30.000 Velšana

Cardiff nikome osim Velšanima neće ostati u lijepom sjećanju. Hrvatska je prije samo par dana bila u zavidnoj situaciji i imala sve u svojim rukama da se plasira na Europsko prvenstvo i tamo ima status nositelja. "Vatreni" su u samo dvije utakmice sve prokockali, a poraz 2-1 protiv Walesa doveo nas je u jako tešku situaciju i put u Njemačku je pod velikim upitnikom.

Nakon utakmice protiv Turske u Osijeku bilo je jako puno kritika na atmosferu i navijanje. Atmosfera na Opus Areni bila je jako pasivna i navijanje nije bilo na razini hrvatskih navijača. Bilo je to kilometrima daleko do navijanja kakvo je bilo na završnici Lige nacija kada su naši navijači napravili spektakl i nosili našu reprezentaciju do sjajnih rezultata.

Foto: Nick Potts/PIXSELL

U Wales je otputovalo oko 700 naših navijača i stvorilo odlično atmosferu. Gotovo 30.000 Velšana nekoliko je puta bilo utišano i na stadionu su se mogli čuti samo hrvatski navijači. Najglasnije navijanje bilo je kada se pjevala pjesma "Moja domovina". Velšani su ostali u čudu.

Dio atmosfere možete pogledati OVDJE.