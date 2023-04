Tko je Damir Čanadi? Hrgovićev menadžer vratio ga u Šibenik, igrao za reprezentaciju Austrije

U Šibeniku je prošlog ljeta predstavljen kao bivši trener austrijskog Altacha, bečkog Rapida, njemačkog Nuremberga, međutim Damir Čanadi (52), Hrvat rođen u Beču porijeklom iz Pakraca, zadržao se na Šubićevcu u prvom mandatu tek deset utakmica.

Marino Jurić, poduzetnik iz Primoštena s američkom adresom nije bio zadovoljan jednom pobjedom, uz dva poraza i sedam neriješenih utakmica, pa je zaposlio Marija Cvitanovića, koji je od sedam utakmica čak pet izgubio.

A onda je klub kupio Željko Karajica, menadžer boksača Filipa Hrgovića. I nagovorio Čanadija na povratak.

- Zanimljivo je to. Novi predsjednik puno je zaslužan za to. Nije bila moja ideja da dođem, ali gospodin Karajica me nazvao u subotu, nakon utakmice protiv Rijeke. Razgovarali smo dva dana u Münchenu, rekao mi je viziju i što želi napraviti s klubom. Nije mi bila ideja vratiti se nakon što sam otišao iz Šibenika, ali nakon razgovora s njim osjetio sam da želim biti dio tog projekta. To je ozbiljno. Možda ne za ovih šest mjeseci, ali za dvije, tri godine iako mi treneri ne možemo tako daleko gledati. To me zainteresiralo. Govorili smo i o tome što ako ispadnemo, i to se može dogoditi. Želimo profesionalizirati klub, da ne dovodimo svaki put 10-15 novih igrača. To mi se dopalo. Karajica, Kulušić i ja htjeli smo to pokrenuti - rekao je presici, na upit novinara 24sata, nakon povratničkog debija.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dvaput pobijedio Dinamo

U drugom mandatu, Čanadi već ima pobjedu u izravnoj borbi za ostanak (Gorica, 3-0), slavio je i u Koprivnici, 'modre' je srušio čak dvaput, a danas je izborio i finale kupa, drugi u povijesti Šibenika. Prije 13 godina na posljednjoj stepenici prema Rabuzinovom suncu zaustavio ih je Hajduk, koji će ih možda dočekati na Rujevici 24. svibnja.

- Bit će dvostruke premije! Meni je gazda kluba platio prije utakmice ručak jer je znao da ćemo dobiti Dinamo - rekao je nakon pobjede nad 'modrima' u prvenstvu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bit će, bez sumnje, dobre i sada. Ako ne i višestruko veće...

Mnogi su smatrali da se uoči polufinala malo 'zaletio' s izjavama, no sada ga trofeja dijeli samo 90 ili 120 minuta.

- Ali imamo i druge ciljeve, da ostanemo u ligi. Ovo nam mora dati snage za sljedeće zadatke. Došli smo na neku razinu, mislim da se razvijamo kao momčad, imamo dobru energiju. Znam kako je bilo kad sam tek došao.

Tko je Damir Čanadi?

Čanadijevi roditelji emigrirali su 1967. godine u Austriju i njega dobili tri godine kasnije. Tamo je postao i perspektivni nogometaš. Prema Transfermarktu, ima jedan nastup za bečku Austriju 1989. godine, a u prvom rangu austrijskog nogometa igrao je i za Modling. Također, ima i dva nastupa za U21 austrijsku reprezentaciju.

Ipak, većinu igračke karijere proveo je u austrijskim niželigašima, Favoritneru, Deutschkreutzu, Wieneru, Zwettlu... Puno veće sportske dosege, Čanadi je ostvario kao trener. Vodio je brojne austrijske klubove, a najviše Altach - čak 187 utakmica (u dva mandata). Posao u Šibeniku prvi mu je angažman u Hrvatskoj, a u 'Lijepoj Našoj' bi se, prema svemu sudeći, mogao i dugo zadržati. Ipak je to njegova domovina.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

