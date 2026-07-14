Tko je Dario Šimić: Član Ćirinih 'vatrenih' stvorio je poslovno carstvo. I brata su uhitili lani...

Dario Šimić bio je stoper legendarne generacije iz 1998., prvi čovjek sa 100 nastupa za hrvatsku reprezentaciju i dio moćnog AC Milana koji je dvaput pokorio Europu. No, iza blistave nogometne karijere stoji priča o poduzetniku, obiteljskom čovjeku i borcu za promjene u hrvatskom nogometu koji je u ponedjeljak uhićen zbog sumnji u korupciju prilikom otvaranja privatnog kampirališta nedaleko od Tisnog na Murteru.

Od Sesveta do krova Europe

Nogometna priča Darija Šimića započela je gotovo s rođenjem. Otac Tihomil učlanio ga je u Dinamo samo dan nakon što se rodio, 12. studenog 1975. Odrastajući u Sesvetama, s mlađim bratom Josipom, također nogometašem, svaku je utakmicu "modrih" pratio s tribina. Talent brušen na sesvetskim livadama brzo je prepoznat i s 12 godina postaje dio Dinamove omladinske škole.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Za prvu momčad debitirao je s nepunih 17 godina, 1992. pod vodstvom Miroslava Blaževića, a ubrzo je postao ključni čovjek obrane. U tom formativnom razdoblju, kako je sam često isticao, presudnu ulogu odigrao je pokojni trener Zdravko Jurčić Miš, koji mu je "otvorio oči" i usmjerio ga prema profesionalizmu. U sedam godina provedenih u Maksimiru osvojio je pet naslova prvaka i četiri kupa te je s Dinamom (tadašnjom Croatijom) dva puta igrao u Ligi prvaka, pospremajući u džep najbolje svjetske napadače.

Vrhunac karijere u Dinamu bila je sezona 1997/98., no obilježila ju je i bolna pogreška u uzvratnoj utakmici protiv Newcastlea za ulazak u Ligu prvaka. Njegov nesretan potez u produžecima koštao je Dinamo plasmana, a mladi Šimić je, slomljen, kroz suze govorio kako si to nikada neće oprostiti. Ipak, navijači i javnost nisu mu zamjerili, prepoznavši njegovu borbenost i srčanost.

Vratio se u Dinamo u ožujku 2023., u upravi Vlatke Peras, i potrajao samo do listopada iste godine kad je sam podnio ostavku.

Brdo: Sparta Praha i GNK Dinamo odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Talijanske godine i reprezentativni rekordi

Nakon Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998., gdje je bio standardni član brončane generacije, uslijedio je transfer u milanski Inter za tada ogromnih 11 milijuna eura. Nakon četiri godine u plavo-crnom dresu, 2002. prelazi u redove gradskog rivala, AC Milana, gdje je proveo najuspješnije klupske godine. S "rossonerima" je osvojio sve što se moglo osvojiti: dva naslova Lige prvaka (2003. i 2007.), talijansko prvenstvo, kup, Superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo.

Paralelno je gradio status legende u hrvatskoj reprezentaciji. Postao je prvi igrač koji je probio magičnu brojku od 100 nastupa, a taj je jubilej proslavio 20. kolovoza 2008. u Mariboru protiv Slovenije. Jedini je igrač koji je nastupio na svim velikim natjecanjima od osamostaljenja - tri svjetska i tri europska prvenstva.

Poduzetnički instinkt i obiteljski temelj

Dok su se mnogi nogometaši nakon karijere okretali ugostiteljstvu ili trenerskom poslu, Šimić je krenuo drugim putem. Još kao 27-godišnjak, dok je igrao u Italiji, osnovao je tvrtku Aquaviva za distribuciju vode u galonima. Iako je njegova majka u početku bila skeptična, potez se pokazao vizionarskim. Posao je kasnije proširio i na tržište kave s brendom Vivas, stvorivši lanac kafića i postajući jedan od značajnijih distributera u Hrvatskoj.

U poslovanje je uključio cijelu obitelj, ponajviše brata Josipa, koji se u potpunosti posvetio vođenju obiteljskog biznisa. U međuvremenu je Josip u ožujku 2025. uhićen u akciji Uskoka zbog fiktivne trgovine utaje poreza i drugih kaznenih djela s još 60-ak ljudi, a nakon što je sve priznao pustili su ga da se brani sa slobode.

Foto: Davor Puklavec/24sata

Izvan poslovnog svijeta, stup Šimićeva života je obitelj. Od 2000. godine u braku je sa suprugom Jelenom, koju je upoznao u zagrebačkom Saloonu. Kruna njihove ljubavi su četvorica sinova: Roko, Viktor, Nikolas i David. Najstariji Roko uspješno je krenuo očevim stopama i gradi profesionalnu nogometnu karijeru, kao i mlađi sinovi Viktor i Nikolas.

Život obitelji Šimić promijenio se rođenjem najmlađeg sina Davida, koji je rođen sa sindromom Down. U jednom od rijetkih zajedničkih intervjua, Dario i Jelena otvoreno su progovorili o početnom šoku, strahu i suzama, ali i o tome kako ih je to iskustvo preobrazilo.

​- Zbog njega smo postali plemenitiji ljudi, snažniji kao roditelji i povezaniji kao obitelj - ispričao je Šimić.

Vođeni vlastitim iskustvom, osnovali su udrugu Hureka kako bi pomogli drugoj djeci i roditeljima. Dario je u više navrata istaknuo kako je tajna njihova dugog i sretnog braka u zajedničkom donošenju odluka, razumijevanju i borbi za opstanak veze.

*uz korištenje AI-ja