Tko je Diano Ćeško? 'Srednje bih ime izbrisao, a s Mandićem sam i danas svaki dan na videoigri'

Diano Neris Ćeško (21) sjajno se predstavio pratiteljima hrvatskog rukometa u uvjerljivoj pobjedi reprezentacije u Hasseltu u Belgiji u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Zabio je pet golova od 47. do 58. minute i pokazao da Dagur Sigurdsson ima još jednog pucača na lijevom vanjskom na kojega može računati u pripremama za završni turnir dogodine u Skandinaviji.

Momak visok 196 centimetara počeo je trenirati s pet i pol godina u Izviđaču, poznatom rasadniku rukometnih talenata iz Ljubuškog koji je Hrvatskoj dao niz reprezentativaca (Denis Buntić, Mirko Alilović, Marko Matić, Josip Šarac...). Paralelno je dvije godine trenirao i nogomet, često je dijelio teren i sa starijima, među kojima su bili i njegovi sadašnji kolege i dobri prijatelji Matej Mandić (23) i Ivano Pavlović (22).

Foto: Privatan album

Diano dolazi iz obitelji s neobičnim imenima. Težak je 99 kila i fizički dominantan igrač, no njegovu igru krase i tehnika te inteligencija na terenu. Sam se ponekad u šali osvrće na svoje srednje ime.

- Tajna imena? Ne znam ni ja. Mama i tata su tako odlučili, brat se zove Leni, sestra Ilaria. Da mogu, srednje ime Neris najradije bih izbrisao, haha - govorio je za 24sata.

Kao ključni igrač Izviđača Ćeško je demonstrirao talent, pogotovo u europskim natjecanjima. U prošloj sezoni Europske lige ostavio je dubok trag u zabio impresivnih 26 golova u samo šest utakmica protiv renomiranih protivnika poput Dinamo Bukurešta, Füchsea i Chamberyja. Takve partije nisu prošle nezapaženo. Ugovor s Izviđačem produžio je do 2026., no njegove igre privukle su pažnju i većih klubova, pogotovo Zagreba.

Pratili su ga i iz Hrvatskog rukometnog saveza, 2022. dobio je hrvatsko državljanstvo uz posebnu preporuku Hrvatskog olimpijskog odbora, koji mu je tako otvorio vrata reprezentacije. Krajem prošle godine Dagur Sigurdsson uvrstio ga je na širi popis za Svjetsko prvenstvo. Iako nije vidio završni turnir i put do srebra, bio je šokiran i presretan zbog prilike da trenira i igra rame uz rame sa svojim idolima. Igrao je u prijateljskoj utakmici protiv Italije u Poreču i zabio gol u pobjedi 36-20. Druge je utakmice pratio s tribina.

Foto: nordphoto GmbH / Engler/NORDPHOT

- Šokirao me i prvi poziv na širi popis, nisam se mogao ni nadati da ću biti na ovom za pripreme za Svjetsko prvenstvo. Do jučer sam gledao sve te igrače na TV-u, sad ću biti s njima i nadam se da ću naučiti nešto novo. Pogotovo me veseli što ću opet igrati s Matejom Mandićem i Ivanom Pavlovićem, najboljim prijateljima - govorio je Ćeško za 24sata.

Diano nam je otkrio i kako s Mandićem svaki dan igra popularnu videoigru, pucačinu PUBG.

Hrvatska je već u ožujku osigurala plasman na Euro, no utakmica u Belgiji bila je prilika za dokazivanje mlađim snagama. Ćeško je tu priliku objeručke prihvatio. U uvjerljivoj pobjedi Hrvatske od 34-22, mladi Ljubušak bio je jedan od najefikasnijih igrača, postigavši pet golova, jednako kao i iskusniji Mario Šoštarić, dok je Tin Lučin bio prvi strijelac sa šest golova.

- Mogli smo mijenjati i puno rotirati igrače, svi su dobili priliku. Profesionalno smo odradili posao - izjavio je izbornik Sigurdsson, a upravo je Ćeško bio jedan od onih koji su tu priliku maksimalno iskoristili, nova ga čeka u nedjelju protiv Luksemburga u Rijeci (18 sati).

Foto: RK Izviđač