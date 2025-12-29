Tko je Dino Slavić? Karijeru je započeo u Matuljima, a sada je 'zaključao' vrata Makedoncima

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sjevernu Makedoniju 26-23, a jedan od heroja utakmice bio je golman Dino Slavić (33). Rođeni Riječanin bio je odlična zamjena standardnog Dominika Kuzmanovića (23) koji je propustio jučerašnju utakmicu. Slavić je spustio roletu na vratima i sa 15 obrana vodio Hrvatsku do pobjede.

Pokretanje videa... 01:17 Šoštarić za 24sata: Svi mi kažu 'S ovom publikom u Areni vas baš nitko ne može pobijediti' | Video: 24sata/Video

33-godišnji golman rukometnu karijeru je započeo u Matuljima na lokalnim terenima, a danas je član francuskog Limogesa. Na golmanskoj poziciji završio je jer nije htio trčati na treninzima pa je trener odlučio da će on braniti. Već u ranim danima imao je sreću raditi s velikim imenima. Kada je došao u riječki Zamet, zanat je brusio od legendi poput Valtera Matoševića i Ivana Stevanovića, koji su mu bili i golmanski uzori uz Dejana Perića i Venija Loserta.

- Pretpostavljam da sam imao puno sreće, posebno u tim ranim godinama, što se tiče trenera vratara jer sam imao priliku raditi i s Ljerkom Krajnović, jednom od najboljih rukometnih vratarki svog vremena dok sam još bio u Matuljima. Nakon tog razdoblja u Zametu, odlučio sam da je vrijeme za promjenu i otišao sam u Umag - rekao je jednom prilikom za službene stranice SEHA lige.

Tri godine je proveo u Španjolskoj, braneći za Ademar Leon, a onda je došao u redove RK Zagreba.

- Taj potez nije bio samo jedan veliki korak, već nekoliko njih. Sve je bilo novo i drugačije, ali mislim da sam se dobro snašao. Imao sam sreću raditi s nevjerojatnim trenerom Manolom Cadenasom - rekao je Slavić.

U Španjolskoj je dobio priliku braniti u najboljim europskim natjecanjima, skupljajući minute u EHF Ligu prvaka i Europskoj ligi. To iskustvo pomoglo mu je kada je 2021. potpisao za Zagreb koji je tada imao lošu sezonu. Doveli su još novih igrača 'veterana' poput Ivana Čupića, Željka Muse i Jakova Gojuna.

Zagreb: Slavlje rukometaša - PPD Zagreb pobjedio Telekom Veszprem 29:26 | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Puno novih igrača stiglo je tijekom ljeta i uvijek treba vremena da sve počne funkcionirati na najbolji mogući način. Kasnije smo, međutim, izgledali puno bolje, a bili smo samo nekoliko centimetara udaljeni od plasmana u nokaut fazu EHF Lige prvaka, što bi bilo nevjerojatno postignuće i nagrada za sav trud koji smo svi uložili tijekom sezone - izjavio je.

U utakmici protiv Meškov Bresta, Slavić je bio jedan od ključnih igrača. Fantastičan niz nastavio je i u utakmici protiv Vardara, koja je bila ključna za 'zagrebaše', a pridonio je s 12 obrana što je igralo veliku ulogu u pobjedi Zagreba 23-22.

Dobre igre u klubu nisu prošle nezapaženo, pa je Slavić postao dio hrvatske rukometne reprezentacije. Iako je konkurencija na poziciji golmana uvijek jaka, svojim je nastupima dokazao da se na njega može najozbiljnije računati. Prvi nastup za reprezentaciju upisao je 2023. na Svjetskom prvenstvu koje se igralo u Poljskoj i Švedskoj, 'kauboji' su tada završili na devetom mjestu.