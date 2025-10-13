Obavijesti

Galerija

Komentari 16
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
Stjepan Ursa ime je koje u hrvatskoj javnosti rezonira snagom, disciplinom i nevjerojatnom transformacijom, a ovaj Osječanin bio je zadužan za sigurnost globalne superzvijezde, nogometaša Laminea Yamala i njegove djevoje Nicci Nicole, tijekom njihovog posjeta Lijepoj Našoj. | Foto: Instagram/Željko Lukunić/Pixsell/RTL
1/42
Stjepan Ursa ime je koje u hrvatskoj javnosti rezonira snagom, disciplinom i nevjerojatnom transformacijom, a ovaj Osječanin bio je zadužan za sigurnost globalne superzvijezde, nogometaša Laminea Yamala i njegove djevoje Nicci Nicole, tijekom njihovog posjeta Lijepoj Našoj. | Foto: Instagram/Željko Lukunić/Pixsell/RTL
Komentari 16

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025