Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
Stjepan Ursa ime je koje u hrvatskoj javnosti rezonira snagom, disciplinom i nevjerojatnom transformacijom, a ovaj Osječanin bio je zadužan za sigurnost globalne superzvijezde, nogometaša Laminea Yamala i njegove djevoje Nicci Nicole, tijekom njihovog posjeta Lijepoj Našoj.
"Najbolji uz najbolje," podijelio je Ursa na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj pozira uz zaljubljeni par.
Nedavno je bio trener u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Život na Vagi'
Ursa je uspio spojiti naizgled nespojivo: karijeru elitnog interventnog policajca, vrhunskog sportaša i utjecajnog motivatora na društvenim mrežama.
Njegov životni put, vođen motom "nema ne ide", inspiracija je tisućama ljudi koji ga prate, dokazujući da su granice tamo gdje ih sami postavimo.
Ulaskom u sustav Ministarstva unutarnjih poslova, Ursa je postavio novi cilj – postati "najjači policajac".
Kao pripadnik interventne policije, svakodnevno se suočavao s najzahtjevnijim zadacima koji traže iznimnu fizičku i psihičku spremnost.
Zahtjevnost posla policijskih službenika i važnost kontinuirane fizičke pripreme potvrđuju i brojne studije koje pokazuju kako ciljani programi vježbanja značajno poboljšavaju tjelesnu kompoziciju i sposobnosti.
Njegovu policijsku karijeru obilježio je incident tijekom prosvjeda na Markovom trgu 2015. godine, koji je i sam opisao kao najtežu intervenciju u životu.
Unatoč napadima, ostao je profesionalan, a MUP je stao u njegovu obranu, ističući ga kao uzornog službenika.
Ipak, s vremenom je ljubav prema bodybuildingu prevagnula i Ursa je odlučio zamijeniti policijski teren teretanom.
Prijelaz u profesionalni bodybuilding bio je spektakularan. Status profesionalca stekao je 2019. godine na natjecanju u Budimpešti, a iza njega je impresivan niz pobjeda na natjecanjima kao što su Cro Fit Fest, Bjelovar Titan Kup i Maxximum Open.
Sa svojih 194 centimetra visine i težinom koja varira između 115 i 130 kilograma, postao je dominantna figura na regionalnoj bodybuilding sceni.
No, Stjepan Ursa je puno više od sportaša. Postao je jedan od najutjecajnijih fitness influencera u Hrvatskoj, s više od 250.000 pratitelja na Instagramu.
