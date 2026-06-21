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JUNAK CURACAA

Tko je Eloy Room? Sjajni golman Curacaa skupio čak 15 obrana i u sretnom je braku sa Srpkinjom

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 7 min
Tko je Eloy Room? Sjajni golman Curacaa skupio čak 15 obrana i u sretnom je braku sa Srpkinjom
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Foto: Issei Kato

Room je briljirao u utakmici protiv Ekvadora i osigurao je Curacau povijesni bod na Svjetskom prvenstvu i skoro izjednačio rekord. Rođen je u Nizozemskoj, a u reprezentaciji Curacaa je od 2015.

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Eloy Room (37), golman reprezentacije Curaçaa, debitanta na Svjetskom prvenstvu, privukao je pažnju javnosti nakon utakmice protiv Ekvadora. S 15 obrana osigurao je svojoj reprezentaciji prvi bod u povijesti svjetskih prvenstava.

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Foto: Instagram

'Spustio roletu' Ekvadoru

Nakon poraza 7-1 od Njemačke u prvoj utakmici, Curaçao je u dvoboju s Ekvadorom smatran autsajderom. Međutim, na stadionu Arrowhead u Kansas Cityju, 37-godišnji Room pružio je izvanrednu utakmicu. Ekvadorci su uputili 15 udaraca u okvir gola, no Room je obranio sve pokušaje. Utakmica je završila rezultatom 0-0, a Room je s 15 obrana postavio novi rekord svjetskih prvenstava za broj intervencija unutar 90 minuta, nadmašivši učinak Peruanca Ramóna Quiroge iz 1978. Apsolutni rekord drži američki golman Tim Howard sa 16 obrana, ali u utakmici koja je trajala 120 minuta protiv Belgije. Roomov nastup donio mu je nagradu za igrača utakmice.

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao
Foto: Kai Pfaffenbach

Počeo u Nizozemskoj

Eloy Victor Room rođen je 6. veljače 1989. u nizozemskom Nijmegenu. Iako je rođen u Europi, preko oca ima korijene s karipskog otoka Curaçao, za čiju je reprezentaciju odlučio nastupati. Nogometnu karijeru započeo je u akademiji Vitessea, kluba gdje je proveo veći dio karijere i s kojim je 2017. osvojio nizozemski kup. Igrao je i za PSV, s kojim je osvojio prvenstvo Nizozemske. Godine 2019. odlazi u SAD i potpisuje za Columbus Crew, gdje je 2020. osvojio MLS kup i nagradu za obranu sezone. Nakon epizoda u Belgiji i povratka u Vitesse, uoči Svjetskog prvenstva 2026. potpisao je za Miami FC, klub iz drugog ranga američkog nogometa.

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao
Foto: Issei Kato

U reprezentaciji je već dugi niz godina

Za reprezentaciju Curaçaa debitirao je 2015. i od tada je standardni član prve postave. Bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju Karipskog kupa 2017., kada je proglašen najboljim golmanom turnira. Njegov nastup bez primljenog gola u utakmici protiv Jamajke bio je presudan za plasman reprezentacije na Svjetsko prvenstvo 2026. Time je Curaçao, s oko 158.000 stanovnika, postao najmanja nacija koja je ikad sudjelovala na Mundijalu. U privatnom životu oženjen je influencericom Zoranom Jovanović, poznatijom kao Zorannah. 

(*uz korištenje AI-ja)

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