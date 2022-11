Dalić: Zakazali su nam bekovi, trčali su nikad manje! Ta izjava Kanađana? Gospodinovo pravo

Belgija tri, Hrvatska i Maroko po jedan, Kanada nula. Stanje na ljestvici u našoj skupini Svjetskog prvenstva nakon prvog kola nije kakvo smo priželjkivali, no imat ćemo priliku za popravak dojma protiv Kanade u nedjelju te Belgije 1. prosinca.

Prema prikazanom Hrvatska protiv Maroka nije ni zaslužila više od boda. S previše opreznim i sporim nogometom stvorili smo svega dvije-tri šanse, pa ćemo morati izgledati kudikamo bolje da bismo slavili u nedjelju.

Izbornik Zlatko Dalić prespavao je noć te sigurno dobio odgovore na neka pitanja nakon remija s Marokom, nakon analize utakmice.

- Nedostajalo nam je više dubinskih lopti i utrčavanja. Naravno da smo razočarani. Ideja nam je bila da budemo dominantni u sredini, da pokušamo doći iza leđa Hakimiju, ali to nismo dobro radili. Nismo išli na bod niti smo sretni s bodom. Nismo ništa kalkulirali, moramo bolje - rekao je uvodno izbornik.

Kanada je naš idući protivnik, dojam je da je zaslužila puno više od poraza od Belgije 0-1?

- Ma trebali su dobiti utakmicu! Bili su bolji, s više šuteva na gol, napadački su igrali s viskom presingom. Igrali su jako moćno, izgubili iz jedne greške, ali to je nogomet. Puno bolje nego što su pokazali u zadnjim utakmicama. Moramo biti jako oprezni. Nema laganog protivnika, teška nam je grupa. Moramo igrati jako dobro, bolje nego protiv Maroka. Oni imaju pravo biti ambiciozni, a naše je pravo da se pripremimo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što kažete na izjavu kanadskog izbornika da će sje*** Hrvatsku?

- Vidio sam, svaki od nas ima svoj stil. Gospodin se tako izrazio, koliko je to fino, ne znam, to je njegovo pravo. Moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad i na terenu govoriti.

Hoćete li razgovarati s igračima o izjavama Kanađana, da ne bude reakcija na terenu?

- Sigurno ćemo o tome porazgovarati, to nas može samo motivirati. Ne smijemo prihvaćati nikakvu negativnu priču na terenu, znamo da vrijedimo kad igramo. Dečke to može samo motivirati.

Foto: PEDRO NUNES

Kad niste napadom, jeste li zadovoljni obranom?

- U obrani smo odradili dobar posao, nismo dopustili izgledniju priliku Maroku, ali u otvaranju smo bili prespori s premalo dubinskih lopti. Je li to zato što je Maroko dobro stajao u sredini. Maroko analizira i nas, kako i mi njih. Jučer je bio problem u protoku lopte, premalo rizika, premalo lopti prema veznoj liniji, Luka i Kovačić su se spuštali dosta, Broza nisam vidio da se toliko puta našao u teškim situacijama kao jučer. El Nesyri je dobro čuvao Brozovića i mi smo htjeli dobiti prevagu u vezi, zato smo stavili Vlašića, da lopta dođe do njh, ali preslabo smo to radili. Lopta je išla puno između dva stopera. Bekovi su nam zakazali, istrčali su nikad manje! To je zato što je Maroko radio vrhunsku obranu, brzi, pokretljivi i teško je to probiti. Čekali su grešku, to im je bio plan. Njihova dobra igra i naš manjak odlučnosti i hrabrosti. Kramarić je dolazio po loptu, stoper za njim, pa se stvarao prostor za Perišića, ali to nismo koristili.

Matea Kovačića izvadili ste iz igre u drugom dijelu?

- Komentirao sam ono što nam je nedostajalo, u prvom redu ponavljam da je Maroko dobro stajao. Malo je bilo straha kod nas od kontre. Vidite što se dogodilo Njemačkoj i Argentini, bez koncentracije izgubiš utakmicu. Nije problem u jednom igraču, cijela ekipa u tom dijelu prema naprijed je zakazala. Jedan na jedan da probije blok nam je nedostajalo, to nismo uspijevali.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hoćete li nešto mijenjati za Kanadu?

- Vidjet ćemo danas, kakvi će igrači biti. Vlašić je bio na pregledu, ništa nije opasno. On bi trebao biti na treningu sutra, pa ćemo procijeniti. Nemamo sad veliki razmišljanja o promjenama, analizirat ćemo Kanadu pa ćemo biti određeniji oko sastava - završio je izbornik.

