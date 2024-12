Tko je Fabio Cannavaro? Zlatna lopta stiže u Zagreb, trenersku karijeru gradio je u Kini...

Fabio Cannavaro (51) novi je trener Dinama! Legendarni talijanski nogometaš već je bio kandidat za klupu "modrih" nakon što je Sergej Jakirović dobio otkaz. Ipak, tada se uprava hrvatskog prvaka odlučila za Nenada Bjelicu, koji je imao uspješan prvi mandat u Maksimiru.

Iako je Bjelica ostvario vrlo dobre rezultate u Ligi prvaka, osvojivši osam bodova u pet utakmica, u HNL-u je ostvario svega tri pobjede uz četiri remija i tri poraza. Stoga su "modri" u nedjelju navečer odlučili zahvaliti Bjelici na drugom mandatu, a na njegovom mjestu doveli su legendarnog Cannavara.

Cannavaro j jedan od samo trojice obrambenih igrača koji su osvojili Zlatnu loptu i mnogi ga smatraju jednim od najboljih braniča u nogometnoj povijesti, a većinu igračke karijere proveo je u Parmi s kojom je dva puta osvojio talijanski Kup, Superkup i Uefa Kup 1999. Najbolje igračke dane proveo je igrajući za Inter, Juventus i Real Madrid.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:43 GNK Dinamo Zagreb vs NK Varaždin 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Cannavaro je u ranim igračkim danima pokazao veliki potencijal. S Italijom je osvojio dva uzastopna Europska prvenstva za igrače do 21. godine, a 1997. je debitirao za seniorsku reprezentaciju i pomogao je Italiji do finala Eura 2000. godine, a na kraju turnira uvršten je u idealnu momčad turnira.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Najbolju godinu karijere imao je 2006. godine, kada je predvodio Italiju do svjetskog zlata sa samo dva primljena gola, i to iz penala... Zbog fantastičnih nastupa na SP-u, Talijani su mu dali nadimak "berlinski zid". Iste je godine postao prvi obrambeni igrač koji je dobio Fifinu nagradu za najboljeg nogometaša na svijet, a dobio je i prestižnu Zlatnu loptu i time postao treći branič kojem je to pošlo za rukom nakon Franza Beckenbauera i Matthhiasa Sammera.

- Ne osjećam pritisak. Uopće me to ne dira. Proveo sam popodne 9. srpnja 2006. u hotelskoj sobi igrajući Playstation. Te sam večeri otišao na utakmicu i osvojio Svjetsko prvenstvo - rekao je Cannavaro jednom prilikom i time pokazao čelični mentalitet.

Cannavaro: Ne osjećam pritisak

Nakon što je završio igračku karijeru, Cannavaro se posvetio trenerskoj karijeri koju je započeo u Kini. U studenom 2014. preuzeo je Guangzhou Evergrande s kojim je pobijedio u 11 od 22 utakmice uz šest remija i pet poraza. Zatim je preuzeo saudijskog prvoligaša Al-Nassr, koji je danas dom igračima poput Marcela Brozovića i Cristiana Ronalda. Ipak, tamo se Fabio zadržao još kraće, točnije, 16 utakmica (šest pobjeda, sedam remija i tri remija).

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Zatim se vratio u Kinu i proveo 55 utakmica na klupi Tianjina, a u studenom 2017. vratio se u Guangzhou. U ožujku 2019. postao je i izbornikom Kine uz već postojeće trenerske dužnosti u klubu.

U jesen 2022. prvi je put prihvatio ponudu iz rodne Italije. Preuzeo je niželigaša Benevento gdje se zadržao samo 17 utakmica, a ovo je proljeće spasio Udinese od ispadanja u drugu ligu. Unatoč tome, nakon samo šest utakmica se razišao s klubom.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Gennaro Gattuso tako je dobio rivala sunarodnjaka na sjeveru Hrvatske. I za vrijeme igračkih karijera Cannavaro (Inter, Juventus) i Gattuso (Milan) bili su na suprotnim stranama, a sad ova dva slavna talijanska nogometaša trenerske karijere grade u - Hrvatskoj.