Tko je Ferran Torres? Španjolski junak prošao je tešku borbu. 'Bio sam u bezdanu, boljelo je'

U 106. minuti finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok su Španjolska i Argentina bile zaključane u iscrpljujućoj bitki bez golova, jedan je trenutak promijenio sve. Nico Williams spustio je loptu glavom, a na nju je natrčao Ferran Torres (26) i neodbranjivo je zakucao pod prečku. Taj je gol donio Španjolskoj drugu titulu svjetskog prvaka i zauvijek urezao Torresovo ime u nogometnu povijest. No, put do tog trenutka bio je sve samo ne jednostavan. Bio je to vrhunac putovanja koje ga je odvelo od dna, iz osobnog "bezdana", do samog vrha svijeta.

- Kako se osjećam?Iskreno, ne mogu vjerovati. Pokušavam uživati, ali ne znam što se događa. Gol? Nisam puno razmišljao, vidio sam da mi lopta ide i opalio sam iz sve snage za španjolski narod - rekao je Torres.

"I don't know what's happening right now"



Ferran Torres is still stunned after winning the World Cup for Spain 🇪🇸🏆🌎#WorldCup pic.twitter.com/J7ZaavHs1u — DAZN Football (@DAZNFootball) July 19, 2026

Početak u Valenciji i engleska epizoda

Ferran Torres García rođen je 29. veljače 2000. u Foiosu, malom mjestu pokraj Valencije. Kao dječak koji je odrastao u sjeni Mestalle, pridružio se omladinskoj akademiji voljenog kluba sa samo šest godina. Njegov uspon bio je strelovit. U prosincu 2017., sa 17 godina, postao je prvi igrač rođen u 21. stoljeću koji je zaigrao u La Ligi, najavivši dolazak nove generacije talenata. U Valenciji se profilirao kao brz, prodoran i tehnički potkovan krilni napadač, a s klubom je 2019. osvojio i Kup kralja, pobjedom upravo protiv Barcelone.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo. U ljeto 2020., za nešto više od 20 milijuna eura, prelazi u Manchester City pod vodstvo Pepa Guardiole. U Engleskoj je odmah pokazao svoju svestranost, igrajući na svim pozicijama u napadu - od krila do lažne devetke. Već u prvoj sezoni osvojio je Premier ligu i liga-kup, a stigao je i do finala Lige prvaka. No, unatoč momčadskim uspjesima, to razdoblje za njega nije bilo lako. Česte ozljede prekidale su mu ritam, a izvan terena se nosio s teškim obiteljskim trenutkom - razvodom roditelja.

Foto: JAMES LANG

Pritisak Barcelone i mentalni pad

U prosincu 2021. uslijedio je povratak u Španjolsku. Barcelona ga je dovela za 55 milijuna eura kao jedno od prvih velikih pojačanja nakon odlaska Lionela Messija. Očekivanja su bila golema, a pritisak igranja u dresu katalonskog diva, uz visoku odštetu, počeo je uzimati danak. Torres se našao u krizi samopouzdanja, a njegove igre nisu bile na razini koju su navijači i mediji očekivali. Ubrzo se našao na meti žestokih kritika, a unutarnja borba postajala je sve teža. Godinama kasnije, otvoreno je progovorio o tom mračnom razdoblju.

​- Našao sam se u bezdanu iz kojeg nisam vidio izlaz. To mi se nikad prije nije dogodilo. U tom sam trenutku odlučio početi raditi s psihologom. Izgubio sam samopouzdanje. Sve je utjecalo na mene. Odlazak psihologu postat će sve normalniji u nogometu. Postoje tjedni kad ne odem, a drugi kad odem i tri puta. Ne pričamo uvijek o nogometu, pričamo i o mom privatnom životu. Bilo je bolno, ali u isto vrijeme i jedno od najboljih iskustava jer se sada osjećam jačim - zaključio je.

Foto: Lee Smith

Mentalitet morskog psa i povratak u vrh

Rad s psihologom pomogao mu je da promijeni perspektivu. Priznao je da je postao "opsjednut golovima umjesto dobrom igrom" te da je pokušavao biti igrač kakav nije. Kroz terapiju je naučio kako se nositi s pritiskom i ponovno početi uživati u nogometu. Ta unutarnja promjena donijela je i rezultate na terenu. Njegovi suigrači i trener Xavi Hernández hvalili su njegovu radnu etiku i mentalnu snagu, zbog čega je i dobio nadimak "El Tiburón" (Morski pas).

Preporod je bio očit. U sezoni 2024/25. odigrao je ključnu ulogu u Barceloninom osvajanju dvostruke krune. Bio je najbolji strijelac Kupa kralja, a u finalu protiv Real Madrida proglašen je igračem utakmice nakon što je zabio ključni gol za izjednačenje. Njegova forma prenijela se i na reprezentaciju, s kojom je 2024. osvojio Europsko prvenstvo, tiho se potvrđujući kao igrač za velike utakmice.

Sve te borbe, usponi i padovi, kulminirali su te večeri u New Jerseyu. Kad je lopta sjela na njegovu desnu nogu, a mreža se zatresla, to nije bio samo gol za naslov svjetskog prvaka. Bio je to dokaz da se iz najdubljeg bezdana može stići do zvijezda. Tako je Ferran Torres, dječak iz Foiosa, ispisao svoje ime u vječnost, transformiravši godine tihe borbe i ustrajnosti u jedan trenutak koji je zauvijek promijenio njegovu ostavštinu.

Foto: Mike Segar

*uz korištenje AI-ja