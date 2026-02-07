Tko je Franjo von Allmen? Bio je stolar i ostao bez oca. A onda je jedna odluka promijenila život

Kad je 24-godišnji Švicarac projurio ciljem na legendarnoj stazi Stelvio u Bormiju i osvojio olimpijsko zlato u spustu, bio je to vrhunac jedne od najnevjerojatnijih priča modernog skijanja. No malo tko je znao da iza osmijeha nove zvijezde stoji put obilježen obiteljskom tragedijom, financijskom neimaštinom i karijerom koja je visjela o koncu. Priča je to o mladiću koji je od stolarske radionice i skupljanja donacija stigao do skijaškog Olimpa.

Tragedija koja je sve promijenila

Franjo von Allmen, skijaš koji nosi hrvatsko ime, ali nema potvrđenih informacija o njegovu hrvatskom porijeklu, odrastao je u malom selu Boltigen u kantonu Bern. Skijanje mu je bilo sve, no snovi su se gotovo raspali 2019. Kada je imao samo 17 godina, njegov otac, s kojim je bio izuzetno blizak, iznenada je preminuo. Bio je to golem emocionalni udarac za tinejdžera, ali i financijski slom za obitelj. Troškovi opreme, putovanja i treninga, koji u skijanju dosežu astronomske iznose, postali su prevelik teret.

Činilo se da je kraj skijaške karijere neizbježan. Svjestan situacije, Franjo se školovao za stolara, završivši četverogodišnju školu kako bi imao siguran posao ako san o profesionalnom skijanju propadne. No, prijatelji i lokalna zajednica nisu se htjeli pomiriti s takvim ishodom.

Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

​- U to je vrijeme nastavak moje trkaće karijere također bio na rubu - priznao je jednom prilikom za švicarski Blick.

​- Ali onda mi je skrenuta pozornost na ideju pokretanja crowdfunding kampanje. Prikupilo se toliko novca da sam mogao financirati još jednu sezonu. I nakon te sezone, uspio sam ući u švicarsku reprezentaciju.

Kampanjom je prikupio oko 16.000 švicarskih franaka, dovoljno da se talentiranom mladiću pruži još jedna prilika. On ju je iskoristio na najbolji mogući način.

Meteorski uspon i svjetska dominacija

Jednom kada je dobio priliku, Von Allmenov uspon bio je strelovit. Već 2022. na Svjetskom juniorskom prvenstvu osvojio je tri srebrne medalje, najavivši dolazak na veliku scenu. U njegovom rodnom selu lokalni mesar mu je u čast posvetio posebnu kobasicu nazvanu "Silberblitz-Wurscht" (Srebrna munja). U Svjetskom kupu debitirao je u ožujku 2023., a manje od godinu dana kasnije stigao je do prvog postolja.

Siječanj 2025. bio je mjesec iz snova. Pred domaćom publikom u Wengenu ostvario je prvu pobjedu u Svjetskom kupu, trijumfiravši u superveleslalomu. Samo nekoliko tjedana kasnije, na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu, šokirao je svijet i postao svjetski prvak u spustu, prestigavši favorite poput momčadskog kolege Marca Odermatta.

​- Ludo je. Jedan dan pobijedi Odermatt, drugi dan su druga dva Švicarca na postolju. Zaista je zabavno što se možemo ovako gurati naprijed. To je prilično, prilično kul - izjavio je nakon osvajanja svjetskog zlata.

Njegov beskompromisni, "ludi" stil vožnje, kako ga opisuju kolege, donio mu je reputaciju jednog od najhrabrijih skijaša današnjice.

​- On uvijek ide sto posto. Ponekad je to pomalo ludo. On ne koči - rekao je njegov timski kolega Stefan Rogentin.

Skromni stolar i adrenalinski ovisnik

Unatoč slavi i uspjesima te sponzorskim ugovorima s divovima, Von Allmen je ostao čvrsto na zemlji. Ljeti i dalje ponekad radi kao stolar na gradilištima kako bi, kako kaže, "imao nešto drugačije u glavi". Poznat je po svojoj skromnosti i opuštenosti, ali i po jednoj anegdoti koja zabavlja cijeli skijaški svijet: kolege tvrde da nitko ne hrče glasnije od njega, zbog čega često dobiva jednokrevetnu sobu.

Slobodno vrijeme ispunjeno mu je adrenalinom. Strastveni je zaljubljenik u motocross, brdski biciklizam i kanjoning, aktivnosti koje savršeno odgovaraju njegovom karakteru neustrašivog sportaša.