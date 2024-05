Koch je zbog petardi oglušio, a Maksimir je opisao rečenicom: Pravi stadion, smrdi po urinu!

Svi pamte najtrofejnije, najdugovječnije i najbolje igrače, španere zbog kojih ljudi dolaze na stadione, ali uvijek postoji onaj jedan koji se svima uvuče pod kožu. Ne osvoji puno trofeja, zadrži se tek kratko i bude prolaznik, ali sasvim dovoljno da osvoji sve u klubu jednostavnošću, pristupom, zalaganjem, gardom, poštovanjem, otvorenošću i borbenim karakterom s kojim se navijači postovjete.

Bivši njemački golman Georg Koch (52) u Dinamu je proveo tek godinu dana. Od 2007. do 2008. godine odigrao je 34 utakmice i osvojio prvenstvo i Kup, ali ta jedna sezona bila je dovoljna da postane ljubimac navijača i kluba. I nije to patetika, već činjenica koja je došla do izražaja u najtežim trenucima njegova života.

Više od godinu dana je tajio, ali Koch je odlučio otkriti kako boluje od raka gušterače i kako je za njega preostalo jako malo vremena na ovoj planeti. Prije godinu dana liječnici su mu rekli kako ima još pola godine života, ali uspio je nadmudriti crne prognoze te se i dalje bori za život.

Ova vijest potresla je sve dinamovce, a klub je stao uz njega i pokazao da nije sam u najtežoj utakmici. Onoj životnoj.

- Nikad ne buš hodal sam. Georg, du bist nicht allein – wir sind bei dir! (George, nisi sam, uz tebe smo) - napisao je Dinamo u objavi na društvenim mrežama.

Prije 17 godina je tvrdio: Modrić je najbolji igrač na svijetu

A on je zbog jedne svoje izjave ušao u legendu kluba.

- Volim ovaj Maksimir. Kada uđete na stadion, ovdje miriše na nogomet. U WC-u je miris znoja, dima i urina bezbroj generacija koje su gradile klub

Koch je bio dio čudesne generacije predvođene Lukom Modrićem, Marijem Mandžukićem, Sammirom, Ognjenom Vukojevićem... koja je u listopadu 2007. godine senzacionalno srušila Ajax (3-2) na Amsterdam Areni i plasirala se u grupnu fazu Kupa Uefe.

- Stigli smo u Amsterdam da budemo sparing-partneri velikom Ajaxu. Nakon poraza u Maksimiru, nitko nije vjerovao u nas i to nas je dodatno motiviralo. Kakvu smo utakmicu odigrali... Evo, i sad se naježim kada se sjetim trenutaka. Znam svaki detalj i redovito je igram u glavi - ispričao je njemački golman prije devet godina u intervjuu za Jutarnji list.

Kako su ga navijači zavoljeli u tako kratkom roku?

- Valjda zbog mog karaktera. Uvijek sam bio direktan i pun poštovanja prema nogometu od kojeg živim i kod mene nema ‘talasanja’. Što mislim to i kažem, bez obzira na posljedice. I ne mijenjam mišljenje. Valjda su to navijači prepoznali. Nemam drugo objašnjenje. Znate, danas su na sceni nove generacije. Oni mladići, prepoznat će te ih po tome što izlaze iz svlačionica sa smiješnim torbicama pod pazuhom. Njima je sve servirano i nemaju grama poštovanja prema ljudima koji desetljećima rade u klubovima. Onda odigraju jednu utakmicu i misle da su svu pamet svijeta popili. Ja ne pripadam tom svijetu. Meni je oružar prva zvijezda kluba jer on je konstanta, svi su prolazni. Tako sam odgajan, tako mislim.

A možda je i jedini na svijetu za kojeg je Luka Modrić već 2007. godine bio najbolji igrač na svijetu. I nije bio u krivu, riječi su mu se obistinile 11 godina kasnije kada je Luka osvojio Zlatnu loptu i sve moguće nagrade te čudesne 2018. godine.

- Svi spominju Rafaela Van der Vaarta. Svaka čast, stvarno je dobar igrač, no protiv Luke Modrića nema nikakve šanse. Modrić je najbolji igrač na svijetu - kazao je Koch uoči utakmice protiv HSV-a koju su 'modri' izgubili 2-0.

Hrvatska mu se uvukla pod kožu. Vatreni i Njemačka sučelili su se na Europskom prvenstvu 2008. godine u Austriji i Švicarskoj, a Koch je uoči te utakmice rekao.

- Jedva čekam tu utakmicu. Već sam odlučio napraviti poseban dres. Na jednoj strani bit će njemački amblemi, na drugoj hrvatski. Neću držati samo jedan palac, nego oba. Želim da se u finalnoj utakmici za novog prvaka Europe sastanu Nijemci i Hrvati - kazao je Koch. Želja mu se djelomično ispunila. Nijemci su došli do finala gdje su izgubili od Španjolske, dok je Hrvatska zapela u onom bolnom četvrtfinalu izgubivši od Turske na penale.

Petarda mu oštetila sluh, morao je završiti karijeru

U sezoni 2007/2008 osvojio je naslov prvaka i Kup. Ugovor ga je vezao još godinu dana, ali odlučio ga je raskinuti.

- Bio sam već u godinama. Ostvarili smo plasman u skupinu Europske lige, uzeli prvenstvo i Kup. U sebi sam osjetio kako bi još jedna godina bila previše. Nema šanse da igram na ime i staru slavu i otišao sam kod Mamića i rekao da je to kraj. Osim toga, bio je tu Ivan Kelava koji je grizao na treninzima i tražio svoju šansu. E sada, da ja branim na ime i kočim njegov progres, nije imalo smisla - rekao je Koch.

Već tada razmišljao je o kraju karijere. Otišao je u Njemačku i uživao u odmoru, ali tadašnji trener bečkog Rapida Peter Paculta uspio ga je nagovoriti da pojača momčad jer im je falio prvi golman. Nažalost, ta odluka mu je obilježila život.

U Rapidu je naprasno završio ozbiljnu karijeru (službeno se oprostio u dresu Herforda) nakon što su huligani bacili petardu koja mu je eksplodirala tik pored desnog uha na derbiju protiv bečke Austrije 24. kolovoza 2008. Koch je zbog učestalih bolova, vrtloglavica, problema s ravnotežom i oštećenja sluha tri godine kasnije odlučio Fifi tužiti navijače Austrije i Rapid Beča. Tražio je gotovo milijun eura odštete.

- Šest mjeseci sam osjećao posljedice. Nisam mogao uspostaviti ravnotežu, glava me boljela. Na kraju sam ozdravio, ali ozbiljan nogomet je postao prošlost - rekao je Koch na tu temu.

U karijeri je igrao za Fortunu Düsseldorf, PSV, Arminiju, Kaiserslautern, Energie Cottbus, Dinamo, Duisburg, Rapid Beč, a završio ju je u njemačkom niželigašu Herfordu u studenom 2009. godine. Gdje god je igrao, navijači su ga ekspresno zavoljeli.

Nakon zaključenja igračke karijere ostao je u nogometu. Završio je trenersku akademiju i specijalizirao se za rad s golmanima. Radio je kao trener golmana u nekoliko njemačkih klubova, a posljednji angažman u trećeligašu Viktoriji Köln prekinuo je prije godinu dana 'zbog zdravstvenih i privatnih razloga'. Nije htio razgovarati o tome i povukao se iz javnosti. Sada smo, nažalost, doznali kako boluje od neizlječive bolesti.