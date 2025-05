Tko je Hrvatica koja sudi finale Lige prvakinja? 'Igrači mi znaju dobacivati, a pretrčim po 12 km'

U Lisabonu se 24. svibnja igra finale Lige prvakinja, a dvoboj između nogometašica Arsenala i Barcelone sudit će tri Hrvatice. Hrvatska se može pohvaliti da je, do ove sezone, 13 godina zaredom imala predstavnike u finalima muške Lige prvaka, a godine ta čast u sudačkoj ulozi u ženskom natjecanju pripala je Ivani Martinčić (39). Uz nju, kao pomoćne sutkinje, finale će suditi Sanja Rođak-Karšić i Maja Petravić.

Nogomet je počela igrati s 15 godina u ŽNK Podravke, gdje je dogurala i do prve lige. Karijeru je završila u drugoligašu Ludbregu. Sutkinji iz okolice Koprivnice ovo nije prvi put da sudi finale toga natjecanja. Zadatak da bude glavna sutkinja na ovogodišnjem finalu Martinčić je dobila nakon što je prošle sezone bila četvrta sutkinja u finalu između nogometašica Barcelone i Lyona (2-0).

Ušla je u povijest kao prva žena koja je sudila utakmicu HNL-a između Gorice i Hrvatskog dragovoljca u rujnu 2021. (1-1), kad su joj oba trenera čestitala. Njezinom sudačkom iskustvu svjedočili su i igrači Hajduka kada je postala prva žena koja je sudila utakmicu na Poljudu, a po drugi puta u HNL-u, također protiv Dragovoljca u domaćoj pobjedi 2-0.

Split: Hajduk i Hrvatski dragovoljac sastali se u 33. kolu HT Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Život sam trenutačno u potpunosti posvetila suđenju i to mi je jedina preokupacija. Naravno, željela bih suditi i najveći hrvatski derbi, utakmicu Dinama i Hajduka, ali polako... Napravila sam tek prvi korak i moram još dosta utakmica proći da bi se to ostvarilo - rekla je Martinčić u intervjuu za 24sata nakon debija u HNL-u u kojem je, kaže, pretrčala 12 kilometara.

- Moraš biti spreman za takav ritam, treniram svaki dan u tjednu po dva sata, a jedan dan odradim i dva treninga - kazala nam je.

Također je bila prva žena koja je sudila mušku utakmicu za kvalifikacije na Svjetsko prvenstvo 2022. u Njemačkoj između Njemačke i Lihtenštajna. Izbornik njemačke reprezentacije Hansi Flick, koji danas vodi Barcelonu, pohvalio je taj potez Uefe.

- Radujem se tome. To što se događa je normalna pojava i pravo je vrijeme da žena sudi utakmicu nogometaša - izjavio je tada Flick uoči pobjede 9-0.

Jesu li joj muškarci dobacivali u karijeri, upitali smo je.

- Nekih većih neugodnosti, srećom, nisam imala, ali dobacivanja i prosvjedovanja igrača na neprimjeren način znalo je biti. To je normalno i s time se treba znati nositi. Nekad bude teško, ali fokusiraš se i jednostavno to ne čuješ ili brzo zaboraviš. Naravno da se uvijek nađe netko kome nešto ne odgovara ili se ne slaže s nekom odlukom, ali i to je normalno. Voljela bih da igrači općenito imaju više respekta prema sucima.

Osijek u 19. kolu Prve HNL pobjedio Šibenik i preuzeo vodstvo na tablici | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I tata joj je sudio, brat je zarazio maratonom

Jeste li laki na kartonima poput Pierluigija Colline?

- Trudim se puštati igru što više i ne zaustavljati ju nakon svakog manjeg kontakta. Što se kartona tiče, uvijek ću radije pokušati razgovarati s igračima, ali sve ima svoju granicu. Zato i postoje pravila nogometne igre kojih se trebamo pridržavati i po njima suditi. Što se uzora tiče, svakako je najveći Snježana Fočić. Bila je prva hrvatska sutkinja koja je sudila neku međunarodnu utakmicu. Još 2002. Ona s Blaženkom Logarušić radi sa mnom od početka karijere i zahvaljujući njoj došla sam tu gdje jesam - priča naša talentirana sutkinja pa nastavlja:

- Naravno, uzor su mi i roditelji. Tata Mladen, bivši drugoligaški sudac bez čijih gena ne bih dogurala do ovdje. Tu je i mama Jadranka koja je uvijek brinula o opremi i prehrani. Ne mogu ne spomenuti i brata Marka koji sa mnom ponekad trenira. I on se, poput mene, zarazio trčanjem maratona, to nam je hobi. Od aktivnih sutkinja, uzor mi je Francuskinja Stephanie Frappart.

Od 2. do 27. srpnja na rasporedu je žensko Europsko prvenstvo gdje je Martinčić pripala čast da bude jedna od 13 sudaca za nadolazeće natjecanje. Prvenstvo se igra u Švicarskoj, a uz Martinčić, na popisu je Sanja Rođak-Karšić kao pomoćna sutkinja.