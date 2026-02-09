Tko je Ilia Malinin? Đoković je u nevjerici gledao klizača, a htio se baviti drugim sportom

Dok se Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini zahuktavaju, jedno ime odjekuje ledenom dvoranom snažnije od svih drugih. Ilia Malinin, dvadesetjednogodišnji Amerikanac ruskih korijena, nije samo klizač; on je fenomen koji redefinira granice mogućeg u umjetničkom klizanju. Nakon što je u nedjelju, suvereno odveo reprezentaciju SAD-a do ekipnog zlata, cijeli sportski svijet s nestrpljenjem iščekuje njegov individualni nastup (kvalifikacije počinju u utorak) u kojem slovi za apsolutnog favorita.

Njegovi roditelji poznata su imena u svijetu umjetničkog klizanja. Majka, Tatiana Malinina, bila je pobjednica Grand Prix finala i prvenstva Četiri kontinenta 1999. godine, dok je otac, Roman Skorniakov, dvostruki olimpijac.

Oboje su nastupali za Uzbekistan, a nakon završetka karijera preselili su se u SAD i svoje znanje i iskustvo prenijeli na sina, postavši njegovi primarni treneri. Zanimljivo je da Ilia nosi majčino prezime, doduše u muškom obliku, jer su roditelji smatrali da će se "Malinin" lakše izgovarati na Zapadu od očevog "Skorniakov".

Iako je bio predodređen za led, njegov put nije bio pravocrtan. Klizati je počeo sa šest godina, no kao dječak gajio je veću strast prema nogometu. Ipak, roditelji i djed, koji je također bio trener u Rusiji, prepoznali su izvanredan talent i usmjerili ga prema sportu u kojem će ispisati povijest. Danas, kao student na Sveučilištu George Mason, tečno govori engleski i ruski.

Malininovo ime postalo je besmrtno u rujnu 2022. godine kada je postao prvi i do danas jedini klizač u povijesti koji je na natjecanju uspješno izveo četverostruki axel. Riječ je o najtežem i najvrjednijem skoku u klizanju, tehnički toliko zahtjevnom da ga se smatralo gotovo nemogućim.

Za njegovo izvođenje potrebno je ostvariti nevjerojatne četiri i pol rotacije u zraku prije doskoka. Nakon tog podviga, nadimak "Quad God" (Bog četverostrukih skokova), koji si je sam nadjenuo na društvenoj mreži, postao je globalno prihvaćen kao savršen opis njegove dominacije.

Svjetski rekorder

No, nije se zaustavio na tome. Njegov cilj nikada nije bio samo pobjeđivati, već pomicati granice ljudskih sposobnosti. To je i dokazao u prosincu 2025. na Grand Prix finalu, kada je postao prvi klizač koji je u jednom slobodnom programu čisto izveo čak sedam različitih četverostrukih skokova.

Njegova tehnička superiornost ogleda se i u svjetskim rekordima. Onaj za najvišu ocjenu u slobodnom programu, postavljen na Svjetskom prvenstvu u Montrealu 2024. s 227,79 bodova, sam je nadmašio u tekućoj sezoni s gotovo nestvarnih 238,24 boda.

Prije dolaska u Italiju, Malinin je već izgradio impresivnu kolekciju trofeja. Dvostruki je svjetski prvak iz 2024. i 2025., trostruki uzastopni pobjednik prestižnog Grand Prix finala te četverostruki nacionalni prvak Sjedinjenih Američkih Država. Olimpijsko zlato u ekipnoj konkurenciji samo je potvrda statusa koji već uživa.

Oduševio je Đokovića

U odlučujućem nastupu za SAD osvojio je 200,03 boda i osigurao pobjedu ispred velikih rivala iz Japana. Njegov nastup s tribina je pratio i teniski velikan Novak Đoković, čija je reakcija postala viralna. Kamere su uhvatile Đokovića kako u nevjerici drži ruke na glavi i otvorenih usta promatra Malininovu izvedbu, posebno nakon akrobatskog salta unatrag. Bio je to trenutak koji su mnogi opisali kao "veličina prepoznaje veličinu", a sam Malinin je kasnije izjavio da ga je prisustvo takve sportske ikone ostavilo bez teksta.

Njegov pohod na individualno zlato započinje sutra, 10. veljače, kratkim programom, dok je finale u slobodnom programu na rasporedu u petak. Zanimljivo je da na Igrama nastupa u potpuno novim klizaljkama koje je počeo razrađivati tek u siječnju, zbog čega je na nedavnom prvenstvu SAD-a nastupio s nešto lakšim programom.

Kao poseban detalj, na klizaljkama nosi prepoznatljive žute vezice, poklon ruske hokejaške legende Alexandera Ovechkina. Svojim stilom, koji uključuje elemente hip-hopa, rapa pa čak i akrobatski salto unatrag (backflip), modernizirao je sport i približio ga novim generacijama.