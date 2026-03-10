Tko je Karlo Letica? Njegov gol glavom i danas pamte u Splitu, a karijeru je oživio u Švicarskoj

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv i u reprezentaciju za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila pozvao Karla Leticu. Golman švicarskog Lausanne-Sporta priključit će se "vatrenima" umjesto Dominika Kotarskog, koji je otpao zbog obiteljskih razloga. Za 29-godišnjeg Splićanina, koji je prošao sve mlađe uzraste, ovo je novo priznanje za sjajne igre i prilika da konačno upiše i prvi nastup za A selekciju.

Foto: IVC

Od Hajdukovog heroja do teškog perioda u Belgiji

Leticina karijera bila je puna uspona i padova. Kao 201-centimetar visoki golman, bio je velika nada Hajduka, a u zvjezdanu orbitu lansirala ga je polusezona iz snova 2018. godine. Tada je, osim sjajnim obranama, pažnju privukao pobjedničkim golom protiv Istre. U dramatičnoj završnici utakmice, pri rezultatu 2:2, Letica je u 96. minuti otišao u suparnički šesnaesterac i nakon ubačaja iz slobodnog udarca glavom zabio za pobjedu. Ubrzo se za njega zainteresirao i Real Madrid, što je potvrdio i sam igrač.

​- To je istina, ta priča je imala temelje, bilo je na kraju te sezone dosta opcija za nastaviti karijeru - rekao je jednom prilikom Letica

Ipak, umjesto u Madrid, za tri milijuna eura otišao je u belgijski Club Brugge, što se pokazalo kao pogrešan korak. Odnos s tadašnjim trenerom Ivanom Lekom nije bio dobar, a Letica je kasnije priznao kako je to bio period u kojem mu karijera nije tekla prema planu i kada je shvatio da u nogometu ima dosta nepravde.

Novi početak i povratak u fokus izbornika

Nakon Belgije, seniorsko iskustvo stjecao je na posudbama u talijanskim prvoligašima SPAL-u i Sampdoriji, gdje je taktički i tehnički sazrio kao golman. Put ga je zatim odveo u Rumunjsku, gdje je branio za Cluj i Hermannstadt, da bi se od 2023. skrasio u Švicarskoj. U dresu Lausanne-Sporta ponovno je oživio karijeru i postao jedan od najboljih golmana lige, što je nagrađeno i s nekoliko individualnih priznanja.

Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Sjajne partije nisu prošle nezapaženo i Dalić mu je već slao pretpozive, a sada je stigao i onaj pravi. U Orlandu će uz Dominika Livakovića i Ivora Pandura činiti golmanski trojac i čekati svoju priliku za debi.