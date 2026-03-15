NEVJEROJATNI TINEJDŽER

Tko je Kimi Antonelli? Naslijedio Hamiltona i Talijanima donio prvu pobjedu u F1 u 20 godina

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Go Nakamura

Antonelli je postao drugi najmlađi pobjednik Formule 1 u povijesti. Slavio je na VN Kine, a dan prije srušio je još jedan rekord. Nedavno je prekinuo vezu sa češkom vozačicom kartinga Eliškom Bábíčkovom

Andrea Kimi Antonelli, devetnaestogodišnji talijanski vozač iz Bologne, nova je senzacija u svijetu Formule 1. Nakon što je u Mercedesu naslijedio Lewisa Hamiltona, Antonelli je brzo ostvario zapažene rezultate. Postao je najmlađi osvajač pole positiona u povijesti, a pobjedom na Velikoj nagradi Kine prekinuo je dvadesetogodišnje čekanje Italije na pobjednika u Formuli 1. Njegov uspon, obilježen uspjesima u juniorskim kategorijama, doveo ga je do jednog od najpoželjnijih mjesta u sportu.

Tinejdžer ruši rekorde

Mladi Talijan će posebno pamtiti Šangaj i VN Kine. Osim što je došao do prve pobjede u karijeri, dan ranije je postao najmlađi vozač na pole positionu, srušivši rekord Sebastiana Vettela. Time je postao drugi najmlađi pobjednik utrke Formule 1, iza Maxa Verstappena. Italija je na pobjednika u Formuli 1 čekala dvadeset godina. Posljednji Talijan koji je pobijedio u utrci bio je Giancarlo Fisichella na Velikoj nagradi Malezije 2006. godine za momčad Renaulta.

U Formuli 1 zbog oca

Rođen je 25. kolovoza 2006. u Bologni, u regiji poznatoj kao "Dolina motora". Njegov otac, Marco Antonelli, bivši je vozač i vlasnik momčadi AKM Motorsport, što je usmjerilo Kimijev rani razvoj prema utrkivanju. Karijeru je započeo u kartingu sa sedam godina, a s dvanaest godina postao je član Mercedesovog juniorskog programa. 

U 2022. godini osvojio je naslove u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4, ostvarivši trinaest pobjeda u talijanskom prvenstvu. Godinu kasnije, osvojio je naslov u prvenstvu Formula Regional European Championship. Mercedes je nakon toga odlučio preskočiti Formulu 3 i promovirati ga izravno u Formulu 2 sa 17 godina. Nakon sezone u Formuli 2 u kojoj je ostvario dvije pobjede, dobio je mjesto u tvorničkoj momčadi Mercedesa kao zamjena za Lewisa Hamiltona. 

S osamnaest godina, Antonelli je započeo svoju prvu sezonu u F1 prošle godine osvojivši četvrto mjesto na utrci u Australiji. Osvojio je svoje prvo postolje na Velikoj nagradi Kanade, a sezonu je završio drugim mjestom u Brazilu. U konačnom poretku zauzeo je sedmo mjesto sa 150 bodova, postavivši novi rekord za debitanta. 

Pukla ljubav s Čehinjom

Osim karijere, javnosti je poznata i njegova veza s češkom vozačicom kartinga Eliškom Bábíčkovom, koja je trajala gotovo dvije godine. U veljači 2026., uoči početka sezone, Bábíčková je putem društvenih mreža potvrdila njihov prekid. Kao razlog navela je različite životne ciljeve, dodavši da u prekidu "nije bilo velike drame". Prema dostupnim informacijama, Antonelli je od tada usredotočen na svoju F1 karijeru.

