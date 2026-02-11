Tko je kriv za stanje u Hajduku?

Situacija u Hajduku ponovno je došla u fokus javnosti nakon potvrde u utorak sportski direktor Goran Vučević napušta klub čim mu nađu zamjenu, najkasnije krajem sezone. Njegov odlazak otvara brojna pitanja o tome tko zapravo snosi odgovornost za stanje u kojem se klub trenutačno nalazi, pet bodova iza vodećeg Dinama i uz mnoga neriješena pitanja.

POGLEDAJTE GALERIJU: Hajdukovci u izlasku

Predsjednik Ivan Bilić donio je niz odluka koje su izazvale podjele među navijačima i strukom. Sportsku politiku pod Vučevićevim vodstvom zamislili su kao početak novog smjera i godinu stabilizacije, što je on sam istaknuo, ali rezultati i odnosi unutar kluba nisu pratili očekivanja. Trener Gonzalo Garcia našao se na udaru kritika zbog odnosa s pojedinim igračima. Nadzorni odbor pod vodstvom Ljube Pavasovića Viskovića ističe kako se ne želi miješati u odluke sportskog dijela struke.

Kapetan Marko Livaja također je u središtu pozornosti jer se često postavlja pitanje njegove forme i utjecaja na svlačionicu. Udruga Naš Hajduk, kao važan dionik u upravljačkoj strukturi, suočava se s kritikama dijela navijača koji smatraju da u desetak godina upravljanja klubom nisu donijeli toliko željeni rezultatski iskorak i kako su promjene u vodstvu kluba prečeste. Torcida, kao najglasniji navijački faktor, ima svoje stavove, ali i odgovornost u stvaranju atmosfere oko kluba.