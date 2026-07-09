Tko je legenda Osijeka Mario Mihić? Klub mu dao opomenu pred otkaz. Kohorta prosvjeduje

Legendarni glasnogovornik kluba Mario Mihić dobio je opomenu pred otkaz od predsjednice Alexandre Vegh. Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi, a njegov se profesionalni i osobni integritet dosad nije dovodio u pitanje.

Sve se dogodilo nakon što je predsjednica Mihića optužila da "radi protiv klupskih interesa". Prema istom izvoru, Vegh je reagirala jer je glasnogovornik objavio rezultat prijateljske utakmice u kojoj je Osijek izgubio čak 4-0 od mađarskog Paksija, iako je riječ o informaciji koja spada u opis njegovog posla.

Simbol kluba

Njegova profesionalna karijera započela je u ljeto 1991. godine u ne baš najpoželjnijim, ali itekako hrabrim uvjetima, piše Zajednica osječkog sporta. I možda mu je upravo takav ratni početak dao snage da, tijekom ovih 35 godina, mirno i profesionalno prebrodi sve sportske izazove. Kao mladić s 21 godinom stigao je tada u sportsku redakciju Glasa Slavonije kod doajena osječkog i hrvatskog sportskog novinarstva Dragutina Keržea.

Osijek: Federico Bessone novi je trener NK Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Učio sam od Drage Keržea koji mi je prvi pružio priliku kada sam, kao jedan iznimno mlad dečko s 21 godinom, stigao u redakciju Glasa Slavonije i odmah dobio vrući krumpir u ruke jer mi je Drago tada rekao da preuzimam Nogometni klub Osijek. A, onaj tko u sportskoj redakciji Glasa prati NK Osijek, taj je ne samo počašćen, nego preuzima nekako i najveću odgovornost - rekao je svojedobno Mihić.

NK Osijek njegova je prva i najveća ljubav. Radio je Mihić i na Gradskom radiju Osijek, imao je angažman, odnosno emisiju „Miholovka“ na Osječkoj televiziji, a onda se priključio medijskom timu najdražeg mu kluba.

Prvo volonterski, a od 2016. godine i profesionalno u ulozi klupskog glasnogovornika. Kako kaže, kao dijete koje je utakmice pratilo s istoka Gradskog vrta, to nije mogao ni zamišljati.

I često će, upravo zbog tog svog fanatizma i pripadnosti bijelo-plavom klubu istaknuti da je prvo navijač, pa onda tek novinar. Jer, NK Osijek njegova je svakodnevica ne zadnjih 35 godina, već od njegove osme godine života kada ga je otac odveo na prvu utakmicu.

Osijekov glasnogovornik još je tijekom 2021. godine ostvario pothvat kojim se rijetko koja osoba u svijetu sporta može pohvaliti. Miha je od 1996. pa do 2021. godine odradio tisuću službenih utakmica u nizu. Konkretnije, u tih 26 godina nije propustio niti jednu utakmicu svojih Bijelo-plavih, bilo da je riječ o prvenstvu, kupu, europskim natjecanjima ili pak prijateljskim susretima.