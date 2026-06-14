Tko je Livano Comenencia? Dao je povijesni gol za Curacao, a skoro je odabrao Nizozemsku

Curacao je došao do prave senzacije na Svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici u skupini protiv Njemačke! U 21. minuti šokirali su četverostruke svjetske prvake i dali gol za izjednačenje. Junak najmanje nacije u povijesti koja se kvalificirala na Mundijal je Livano Comenencia koji postigao povijesni prvi pogodak za Curacao na Svjetskim prvenstvima.

Felix Nmecha doveo je Njemačku u vodstvo već u šestoj minuti no momčad iskusnog izbornika Dicka Advocaata nije se predavala. Nakon brze akcije i lošeg čišćenja njemačke obrane, lopta se odbila do Comenencije na rubu kaznenog prostora. Bez razmišljanja je opalio lijevom nogom, a lopta je uz otklon prevarila Manuela Neuera i završila u mreži.

Foto: Annegret Hilse

Od PSV-ove akademije do Juventusa

Livano Comenencia rođen je 3. veljače 2004. u nizozemskoj Bredi, no porijeklo njegovih roditelja je s Curaçaa. Nogometni put započeo je u slavnoj akademiji PSV-a, kojoj se pridružio 2012. godine. Talent mu je prepoznat 2021. kad ga je The Guardian uvrstio na godišnji popis 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2004. Iste godine promoviran je u rezervnu momčad, Jong PSV, za koju je u dvije sezone odigrao 59 utakmica. U kolovozu 2023. uslijedio je transfer u Juventus Next Gen, rezervnu momčad torinskog velikana. Nakon dvije godine u Serie C, u kolovozu 2025. potpisao je četverogodišnji ugovor sa švicarskim Zürichom tražeći priliku u jačoj ligi.

Foto: MARIA LYSAKER

Poziv koji je sve promijenio

Iako je u mlađim kategorijama nastupao za nizozemsku U-18 reprezentaciju, sudbina mu je namijenila drugačiji put. Priču o odluci koja mu je donijela nastup na Mundijalu ispričao je za talijanske medije.

​- Bio sam u Torinu na kauču kad je zazvonio nepoznati broj. Nisam se javio. Nazvali su opet, bio je to izbornik Curacaa i pitao me da budem dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu - prisjetio se, priznavši da je isprva sumnjao u šalu prijatelja iz Juventusa. Nakon poziva, kontaktirao je oca i saznao da su i njega zvali.

Foto: Pedro Nunes

​- Trebalo mi je malo vremena. Znao sam da možda imam šansu i s Nizozemskom, pa sam pričekao. Na kraju, pristanak da igram za Curaçao doveo me na Svjetsko prvenstvo. Čim sam stupio na otok, znao sam da sam donio ispravnu odluku - rekao je.

Vrijeme u Juventusu bilo je ključno za njegov razvoj. Iako je igrao u trećoj ligi, često je trenirao s prvom momčadi pod Massimilianom Allegrijem. “Čim sam došao u Italiju, govorili su mi o taktici i obrani. Došao sam iz PSV-ove škole, to je bio drugačiji svijet”, objasnio je. Ipak, najveća snaga reprezentacije, prema njegovim riječima, nije samo tehnička kvaliteta. “Tajna je u tome što smo mi obitelj. Kad smo se kvalificirali, majka i ja smo zajedno plakali”, istaknuo je za švicarske medije.

*uz korištenje AI-ja