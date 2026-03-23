Tko je Luka Dončić? Prekinuo je zaruke, tužio se s majkom, voli luksuz i slovenski je rekorder

Slovenac je rođen 28. veljače 1999., a odrastao je s majkom nakon rastave roditelja. Karijeru je počeo u Real Madridu, sa Slovenijom osvojio EuroBasket 2017., a zadnjih tjedana puni stupce zbog prekida zaruka s Anamarijom Goltes
| Foto: Joly Victor/ABACA
Foto: Joly Victor/ABACA
| Foto: Joly Victor/ABACA
Dončić je veći dio života proveo u vezi s Anamarijom Goltes, slovenskom manekenkom i influensericom. Par se upoznao u djetinjstvu i bio zajedno dugi niz godina, a u srpnju 2023. zaručili su se. U studenom iste godine dobili su svoju prvu kći, Gabrielu, a u prosincu 2025. dočekali su i drugu kćer, Oliviju.
| Foto: instagram
No početkom 2026. objavljeno je da je Dončić prekinuo zaruke s Goltes, a mediji izvještavaju o razlikama oko skrbništva nad djecom i problemima u održavanju obiteljskih odnosa tijekom njegove NBA karijere. Dončić je javno govorio o svojoj predanosti očinstvu i želji da provodi vrijeme sa svojom djecom
| Foto: instagram
Profesionalni debi u košarci ostvario je kao tinejdžer u Real Madridu. U Realu je brzo postao jedan od najvažnijih igrača, osvojivši naslov Eurolige 2018. i postavši najmlađi MVP te lige u povijesti. Sa španjolskim klubom osvojio je i nekoliko nacionalnih prvenstava te Kup kralja
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Godine 2017. upoznala ga je hrvatska publika u Opatiji na utakmici Hrvatske i Slovenije u sklopu međunarodnog turnira
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Na NBA draftu 2018. izabran je kao treći pik od strane Dallas Mavericks. U svojoj prvoj sezoni postao je jedan od najmlađih igrača koji je u NBA ligi postigao sjajne brojke i osvojio NBA nagradu za Rookie of the Year. U Dallasu je brzo postao zvijezda i jedan od najdominantnijih igrača lige, višestruko izboren u NBA All‑Star tim i na idealne All‑NBA liste.
| Foto: Dale Zanine/REUTERS
U veljači 2025. došlo je do iznenađujućeg trejda u kojem je Dončić prešao iz Dallas Mavericksa u Los Angeles Lakerse u zamjenu za Anthonyja Davisa i druge igrače, što je označeno kao jedan od najneobičnijih i najvažnijih trejdova u povijesti NBA lige
| Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS
Dončić je član reprezentacije Slovenije, s kojom je osvojio zlatnu medalju na EuroBasketu 2017. Kao kapetan nastavio je briljirati i na EuroBasketu 2025., postavivši nekoliko povijesnih rekorda i postavši najbolji strijelac Slovenije u međunarodnim natjecanjima.
| Foto: Dusan Milenkovic
Foto BORUT Å½IVULOVIÄ
Dončić uživa luksuzan život koji prati njegov status jednog od najboljih sportaša današnjice. Poznato je da posjeduje raskošnu kuću u Dallas vrijednu nekoliko milijuna dolara, koju je kupio još dok je igrao tamo
| Foto: screenshot/X
Ima i impresivnu kolekciju automobila s luksuznim i egzotičnim modelima, uključujući rijetke primjerke poput električnog hypercara Rimac Nevera, koja je jedna od najvrjednijih stavki u njegovoj garaži
| Foto: screenshot/X
Zanimljivo, iako je odrastao s majkom, završili su u pravnoj zavrzlami
| Foto: BORUT Å½IVULOVIÄ
U ranoj NBA fazi svoje globalne karijere, Luka je pokušao preuzeti potpunu kontrolu nad svojim imenom i brendom što uključuje prava na zaštitni znak i proizvode povezane s njegovim imenom. Ta prava bila su registrirana u SAD‑u pod nazivom “LUKA DONCIC 7”, a vlastito ime Luka je djetinjstva i ranog djelovanja dao svojoj majci, Mirjam Poterbin, koja je bila formalno vlasnica te registracije
| Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS
Kako je njegova profesionalna karijera rasla i kako je njegova komercijalna vrijednost sve više rasla, Luka je smatrao da mora imati kontrolu nad svojim imenom, logotipima, robnim markama i poslovima vezanim uz svoj brend. To je postalo posebno važno kad je potpisivao sve veće sponzorske ugovore i ulazio u ozbiljne poslovne aranžmane
| Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS
Prema izvještajima, on je formalno od 2021. pokušao povući sporazum u kojem je dao dopuštenje da se ime registrira, ali njegova majka nije pristala na jednostavno prenamjenu ili ukidanje tog prava. Kao rezultat toga, Luka je podnio peticiju pred Američkim uredom za patente i žigove da se ta registracija poništi
| Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
Taj pravni postupak nije završio dugotrajnim sudskim ratom, nego je spor zaključen. Luka je povukao zahtjev za poništenje registracije, a pitanje je riješeno izvan javnog sudskog procesa
| Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
Nije riječ o nekakvom kriminalnom postupku ili optužbi za kazneno djelo - bila je to poslovna i pravna rasprava o tome tko ima kontrolu nad pravima na Lukino ime i brend
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto Dusan Milenkovic
Foto Å½iga Å½ivuloviÄ jr.
Foto Thomas Shea/REUTERS
Foto Thomas Shea/REUTERS
Foto William Liang/REUTERS
Foto William Liang/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Kirby Lee/REUTERS
Foto Kirby Lee/REUTERS
Foto Isaiah J. Downing/REUTERS
Foto Isaiah J. Downing/REUTERS
Foto David Gonzales/REUTERS
Foto Mark J. Rebilas/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Thomas Shea/REUTERS
Foto Thomas Shea/REUTERS
Foto instagram
Foto Isabella Frias/REUTERS
Foto Isabella Frias/REUTERS
Foto Thomas Shea/REUTERS
Foto Isabella Frias/REUTERS
Foto Thomas Shea/REUTERS
Foto William Liang/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto Kirby Lee/REUTERS
Foto Kirby Lee/REUTERS
Foto Isaiah J. Downing/REUTERS
Foto Isaiah J. Downing/REUTERS
Foto KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS
Foto Isaiah J. Downing/REUTERS
Foto Stephen Lew/REUTERS
Foto Jayne Kamin-Oncea/REUTERS