Tko je Luke Littler? Prve strelice bacio s 18 mjeseci, napustio je školu, a pobjede slavi uz kebab

Imao je 18 mjeseci kad je prvi put u ruke primio strelice i od tad se rodila ljubav. Doduše, bile su to strelice na magnet, gađao je ploču koju mu je otac kupio u 'sve po 10 kuna', a od stvarno najranije dobi započeo je 'projekt Littler'. A 15 i pol godina kasnije, Anthony, otac Lukea Littlera (17, PDC 2.) s još maloljetnim sinom slavio je titulu svjetskog prvaka. Postao je najmlađi svjetski pikado prvak ikad i s trona svrgnuo suparnika u finalu, Michaela van Gerwena (35, PDC 3.).

Još u pelenama, gađa ploču s magnetima, ali pikado je oduvijek bio njegova ljubav. Dečko koji ima svoj ritam, kako je rekao engleskim kolegama, probudi se, igra videoigre, najede se, baca strelice na ploču i spava. Pitate se se što je sa školom, nikad mu nije bila na prvom mjestu, Luke je doslovno odrastao kako bi igrao pikado. Sa seniorima se već počeo natjecati u osnovnoj školi, neki od njih bili su i četiri puta stariji od njega, a na St. Helens Akademiji trenira od malih nogu.

Foto: Andrew Boyers

S 12 godina krenuo se natjecati u U21 ligi i trebalo mu je šest mjeseci da osvoji prvi turnir, a uzeo je tad velikih 200 funti za dijete. Mogao je s time kupiti mnoštvo 'FIFA pointsa', odnosno sredstva plaćanja u online videoigri, a pobjede slavi s omiljenim mu jelom - kebabom. Dok neki cijeli život čekaju na famozni nine darter, odnosno izlazak na devet strelica, Luke Littler je to napravio već s 13 godina. Činjenice koje se nižu su nevjerojatne, a na spomenutoj su mu akademiji tad rekli da ga oni više nemaju što naučiti, da mora potražiti bolje 'trenere', no on je samo brusio talent pred pločom i ostao vjeran dječačkoj akademiji u koju i dan danas odlazi vlakom, odigra svoje i vrati se kući.

ZA WDF englesku reprezentaciju igrao je već s 15 godina, a nastupio je i protiv Hrvatske. Valja istaknuti da su naši tad izgubili 9-7, ali pošto su se igrali 'mečevi' na jedan leg, naš Romeo Grbavac (30, PDC 147.) pobijedio ga je u tom legu. 'Pravi' ulazak među 'velike dečke' napravio je 2022. godine kad je već bio u osmini finala WDF-ovog Svjetskog prvenstva i osvajao manje turnire druge organizacije svijeta, a 2023. godine je postao juniorski svjetski prvak u PDC-u, osvojio jaki Modus turnir, a bila je to velika najava dolaska na Svjetsko prvenstvo. Valja istaknuti da se tad uopće nije natjecao na najjačoj sceni redovito jer nije imao Tour Card.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

I tamo je napravio čudo, došao je do finala gdje je ipak izgubio od prvog igrača svijeta Lukea Humphriesa (29), ali bio je to veliki iskorak te početak lude popularnosti. U debitantskoj seniorskoj sezoni u PDC-ju osvojio je Grand Slam, Premier Ligu, World Series Finalse i bio u finalu Players Championship Finalsa, uzeo dva naslova na Euro Touru i tri naslova Players Championshipa, osvojio dva Mastersa, strašno. Kolege ga u mnogočemu podržavaju, malo ga i s čudom gledaju jer je neki put više u videoigri i kupuje igrače preko mobitela dok se drugi zagrijavaju pa on dođe i 'pomete' ih u meču, ali svi su svjesni da je ispred njih nešto veliko.

Foto: Twitter

U Londonu mu je problem napravio tek Ryan Joyce (39, PDC 33.) s 4-3 u trećem kolu, a prije toga je pobjeđivao s 3-1 Ryana Meiklea (28, PDC 62.), zatim 4-1 protiv Iana Whitea (54, PDC 57.) u drugom kolu, u četvrtfinalu je bio bolji od Nathana Aspinalla (33, PDC 12.) s 5-2 da bi u polufinalu 'pomeo' Stephena Buntinga (39, PDC 8.) s 6-1. I u finalu nije imao problema, još od prvog lega bilo je jasno da će razbiti MVG-a, to je i napravio te uzeo prvo svjetsko prvenstvo u životu. Srušio je mnoge rekorde, a još će ih više tek srušiti. Jedan rekord je onaj od 14 osvojenih svjetskih prvenstava u nizu te 16 sveukupno koji drži legendarni Phil Taylor, a s obzirom na natjecateljski vijek pikadista, Littler bi mu dobrano mogao zaprijetiti.

Foto: Andrew Boyers

Prošle je godine samo od svjetskog prvenstva zaradio 200.000 eura, a ove 600.000 tako da mu novaca sigurno ne nedostaje, a velike su stvari tek pred njim. Voli i nogomet pa ga možemo vidjeti na Old Traffordu jer je veliki navijač Manchester Uniteda, a za razliku od njega voljeni mu je klub daleko od takvih uspjeha. Ne voli izlaziti, draže su mu videoigre, a s prvim velikim osvojenim novcem je prijatelje i obitelj odveo u Disneyland. I dalje je samo dijete, ali dijete s zastrašujućim talentom i vjerojatno vrhunskom budućnost, a doslovno je sve u njegovim rukama...