TKO JE MARINO BLOUDEK? Bio je igrač Arsenala i Dinama, zbog teške ozljede je atletsko čudo!

Hrvatski atletičar Marino Bloudek (27) posljednjih je godina jedno od najsjajnijih imena domaće kraljice sportova, a od ovog četvrtka i europski doprvak na 800 metara iz Birminghama! Vlasnik je državnih rekorda na 800 i 1500 metara, finalist svjetskih i europskih prvenstava te atletičar koji je srušio 51 godinu star rekord legendarnog Luciana Sušnja. Započeo je kao velika nogometna nada za koju su se zanimali Dinamo i Arsenal, no teška ozljeda usmjerila ga je prema atletskoj stazi, gdje je ispisao neke od najljepših stranica hrvatskog sporta.

Od Arsenalovog kampa do atletske staze

Rođen u Virovitici 1999. godine, Marino potječe iz sportske obitelji Bloudek, gdje su mu djed Zdravko i otac Valentin, rođak bivšeg nogometaša Milana i aktualnog pomoćnog trenera Dinama Sandra Bloudeka, bili duboko vezani uz nogomet. Stoga je bilo prirodno da i Marino prve sportske korake napravi na nogometnom terenu.

​- Od malih nogu započeo sam s nogometom budući da su moj otac i njegova strana obitelji bili uvijek u nogometu. Odmah sam se zaljubio u sport i redovito treniranje - prisjeća se Bloudek.

Sebe ne opisuje kao izniman talent, već kao velikog radnika koji je uz klupske treninge neprestano radio dodatno s ocem, nogometnim trenerom. Taj trud se isplatio. Počeo je osvajati nagrade za najboljeg igrača na turnirima, a stigli su i pozivi većih klubova. Kao dječak bio je pozvan u tri Arsenalova kampa, a interes je pokazao i Dinamo.

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​- Arsenal me vidio kao dobrog stopera, Dinamo kao napadača, a u Virovitici sam igrao na svim pozicijama. Bio sam lud za nogometom - govori Marino.

Taman kad je trebao zaigrati za reprezentaciju na važnom turniru pred brojnim skautima, sudbina je imala drugačije planove. Na utakmici županijskih selekcija, kao kapetan Virovitičko-podravske županije, grubi prekršaj s leđa rezultirao je dvostrukim prijelomom noge. Liječničke prognoze bile su surove, predviđale su pauzu od godinu i pol dana.

​- Meni je to teško palo, nije mi bilo ni do čega. Kad su došli roditelji pustio sam suzu - priznao je.

No, nije se predao. Uz pomoć oca, trenirao je koliko je mogao i nakon samo pet mjeseci ponovno je stao na noge. U to vrijeme, profesor tjelesnog odgoja Zlatko Tot uporno ga je nagovarao da se okuša u atletici. Marino je naposljetku popustio, isprva s idejom da mu atletski treninzi pomognu vratiti kondiciju. Na prvom školskom natjecanju, u utrci na 1000 metara, osvojio je srebro. Uskoro je uslijedio i nastup za reprezentaciju na petoboju u Mariboru.

​- Osvojio sam broncu i prvu medalju za Hrvatsku, a trčao sam u tenisicama. To je i razlog što sam i ostao u atletici - otkriva Bloudek. Godinu dana kasnije, osvojio je zlato na Europskom olimpijskom festivalu mladih.

Zagreb: Atletičar Marino Bloudek sletio u Zagreb nakon povijesnog uspjeha | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rušenje rekorda starih pola stoljeća

Marinov uspon u atletici bio je postepen, ali nezaustavljiv. Kruna njegovog seniorskog proboja dogodila se u sezoni 2025., kada je pokazao da pripada samom svjetskom vrhu. Ključni trenutak, koji ga je vinuo u orbitu hrvatske sportske javnosti, dogodio se u lipnju na mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi. S vremenom 1:44.02, srušio je 51 godinu star državni rekord na 800 metara, koji je od 1974. i finala Europskog prvenstva u Rimu držao legendarni Luciano Sušanj (1:44.07). Bio je to rezultat o kojem se desetljećima sanjalo.

​- Sve je bilo posloženo. Spremali smo se cijelu sezonu i znali da je samo pitanje vremena kad će se poklopiti ta prava utrka. Rekord je ionako oduvijek bio moj cilj - izjavio je nakon povijesnog uspjeha.

Da to nije bila slučajnost, potvrdio je ubrzo u Madridu, gdje je rekord spustio za još jednu stotinku, na 1:44.01. U nešto više od dva mjeseca, čak je pet puta trčao brže od 1:45.0, granice koju prije njega nijedan Hrvat, osim Sušnja, nije probio. Taj podvig bio je kulminacija napornog rada i promišljenog plana.

​- Napravili smo ove godine idealan plan - otišli smo na visinske pripreme u Keniju, tik pred dvoransku sezonu, i odmah se pokazalo da smo napravili odličan posao, jer sam istrčao hrvatski rekord u dvorani. Već tada smo znali da slijedi eksplozija rezultata - objašnjava Bloudek.

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Osim Sušnjevog, Marino je srušio i niz drugih dugovječnih rekorda. U dvorani je postao vlasnik najboljih hrvatskih rezultata na 800 metara, prestigavši 37 godina star rekord Predraga Melnjaka, te na 1000 i 1500 metara, gdje je s trona skinuo velikog Branka Zorka. Imao je priliku i upoznati Luciana Sušnja dok je bio član njegovog AK Kvarner u Rijeci.

​- Bio mi je drago da smo se upoznali, jer je on bio pojava i zaštitno lice hrvatske atletike. Žao mi je što nije uspio doživjeti da netko sruši njegov rekord, jer mislim da bi mu bilo drago. Postavio mi je ogromnu granicu i drago mi je što sam je uspio dostići - rekao je Bloudek.

Prijelaz među "gladijatore" i sazrijevanje u seniora

Iako je njegova karijera danas prepuna uspjeha, put do vrha bio je trnovit, posebno prijelaz iz juniorske u seniorsku konkurenciju. Kao junior, Bloudek je bio fenomen. Vrhunac je dosegnuo 2017. godine na Europskom prvenstvu u talijanskom Grossetu, gdje je osvojio zlatnu medalju na 800 metara. U taktički sjajnoj utrci pobjegao je konkurentima i izdržao napad favoriziranog Britanca. Zanimljivo, i taj je uspjeh postigao trčeći u tenisicama, a ne sprintericama, jer na njih nije bio naviknut trenirajući na betonu i ciglastoj stazi u Virovitici. No, prelazak među seniore donio je novu stvarnost.

​- Svima je divno i krasno dok ste juniori, kada ste u konkurenciji s atletičarima vaše dobi, ali čim se prijeđe u seniore, tu vam već dolaze 'gladijatori' i 'spartanci'. Bilo mi se teško prebaciti - priznaje.

Zagreb: Atletičar Marino Bloudek sletio u Zagreb nakon povijesnog uspjeha | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uslijedilo je razdoblje stagnacije. Nakon što mu je za dlaku izmaklo finale na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018., uslijedile su dvije godine u kojima se borio sa zasićenjem i promjenom okoline.

​- Mnogi su tada govorili da bih možda trebao odustati, ali duboko u sebi sam znao da mogu uspjeti. Nisam nikad odustao, redovito sam dalje trenirao i ulagao u sebe jer sam vjerovao da sam atletičar za velike scene - kaže Marino.

Prekretnica je bio dolazak u AK Dinamo-Zrinjevac i suradnja s trenerom Mladenom Kršekom. Pronašli su dobitnu formulu, a ključan dio postali su redoviti odlasci na visinske pripreme u Keniju. Rezultati su ponovno krenuli uzlaznom putanjom. Postao je prvi hrvatski srednjoprugaš koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2023., a potom i prvi Hrvat u finalu Svjetskog dvoranskog prvenstva, dokazavši da pripada svjetskoj eliti.

Ljubav koja je započela na Hanžeku

Osim sportskih uspjeha, Bloudekov život obilježava i velika ljubavna priča s atletičarkom Natalijom Švenda. Njihova veza, baš kao i Marinova karijera, ima filmski prizvuk, a središnje mjesto radnje je zagrebački Hanžekovićev memorijal.

​- To natjecanje nam je zapravo dosta značajno. Prije skoro tri godine sam nakon svoje utrke otrčao do nje u publici i upitao hoće li mi biti djevojka - otkriva Marino.

Dvije godine kasnije, na istom mjestu, odlučio je napraviti korak dalje. Nakon što je osvojio treće mjesto u utrci na 800 metara, pred tisućama gledatelja kleknuo je i zaprosio je. Sve je pažljivo isplanirao.

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​- Moji roditelji mnogo su mi pomogli pa su umjesto mene hodali po zlatarnama i kasnije čuvali prsten jer sam se bojao da ga Natalija ne pronađe - priznaje.

Trener je u pravom trenutku pustio pjesmu "Can't Take My Eyes Off You". Natalija je pristala, a Marino priznaje da mu je najveći kamen sa srca pao kad je shvatio da je pogodio veličinu prstena. Budući da su oboje profesionalni sportaši, velika su podrška jedno drugome. Ta podrška najbolje se vidjela na Svjetskom dvoranskom prvenstvu.

​- U samo par sati ona se potajno organizirala i uz pomoć mog kluba uputila u Poljsku. Stigla je kao predivno iznenađenje pred moj sami odlazak na finalnu utrku. Sama njezina pojava bila mi je dodatna motivacija - ispričao je.

Natalija, koja je druga najbolja atletičarka u Hrvatskoj, kroz smijeh otkriva jedinu manu svog zaručnika:

​- Užasno je kompetitivan i obožava pobjeđivati.

Zbog pretrpanih sportskih rasporeda, vjenčanje planiraju tek za rujan 2027., jer je to jedini mjesec kada oboje imaju pauzu od natjecanja.

*uz korištenje AI-ja