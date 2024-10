Tko je Milan Mandarić koji želi kupiti Goricu? Doveo je Kramu na Otok, nije htio ići u Zvezdu...

Gorica je odlučila izaći na tržište i iz Udruge građana postati dioničko društvo, a glavni kandidat za novog vlasnika je Milan Mandarić (86). Riječ je o srpskom biznismenu s američkom putovnicom koji je rođen u Hrvatskoj, točnije u Lici. Mandarić je čovjek s ogromnim iskustvom u nogometu. Još prošlog stoljeća bio je nogometaš Novog Sada, a nakon završene karijere osnovao je prvi klub Lika.

Mandarićev poslovni uspjeh započeo je sredinom šezdesetih godina kad je preuzeo obiteljski posao i u Inđiji otvorio vlastitu tvornicu automobilskih dijelova. Kao kooperant tvrtke Fiat, Mandarićeva firma je masovnom proizvodnjom pokrivala tržište cijele bivše države, a ubrzo se počela baviti i izvozom. Nedugo poslije odlučio je preseliti u SAD, gdje je s inženjerskim iskustvom po dolasku prepoznao potencijal IT sektora i odlično se snašao u industriju tehnologije i čipova.

Pionir IT-a s ljubavlju za nogometom

Već 1971. godine otvorio je svoju prvu američku firmu koju je prema svom rodnom kraju nazvao Lika Corporation. Smještena u Kaliforniji, Lika Corporation je bila jedna od mnogobrojnih malih firmi iz kojih je kasnije izrastao svijet visokih tehnologija Silicijske doline, a Mandarić je u to vrijeme surađivao i sa osnivačem Applea Steveom Jobsom. Ovaj Ličanin se stoga s pravom može nazvati jednim od pionira tehnološkog razvoja u Kaliforniji. No nije zanemario ljubav prema nogometa pa tako ondje osniva San Jose Earthquakes.

Njegov se biznis nakon toga samo širio, pa je u Europi bio vlasnik belgijskoga Charleroija, potom i Nice, dok je na Otoku prvo uložio u Portsmouth, potom u Leicester City i Sheffield Wednesday.

Foto: Chris Radburn/PRESS ASSOCIATION

- Kad god sam ulazio u neki klub, gledao sam na to kao na investiciju koja će mi se kasnije isplatiti, ali bilo mi je jako važno vidjeti sebe u tom klubu. Promatrao sam kako stvari funkcioniraju, što treba učiniti i kakvim se ljudima okružiti - rekao je Mandarić, osvrnuvši se na prošlo vrijeme.

- Pomagao sam, posebno osamdesetih godina. Pomogao sam Zvezdi da dovede Belodedića i Piksija. Međutim, kako stvari sada stoje, više se ne bih uplitao ni u jedan klub s Balkana. Tamo nema dobrih uvjeta za biznis.

Ima ponudu za preuzimanje Hajduka

Mandarić tvrdi da su ga svi predsjednici država, od Slobodana Miloševića nadalje, zvali da preuzme Crvenu zvezdu. No, na to se nije odlučio jer ondje glavnu riječ vode navijači. Također je dobio ponude da preuzme Hajduk iz Splita i Borac iz Banje Luke. Nakon što je bio vlasnik ljubljanske Olimpije, istaknuo je da više neće preuzeti nijedan klub na ovim prostorima jer smatra da je to "bacanje novca". No, hrvatski prvoligaš Gorica mogla bi biti iznimka.

Nogometni mogul iz susjedstva sudjelovao je i u nekoliko transfera hrvatskih igrača. Jedan od najpoznatijih je transfer Andreja Kramarića u Leicester 2015. godine.

- Moja uloga bila je samo u tome što sam preporučio Kramarića svojem bivšem klubu, Leicester Cityju, s kojim sam ostao u dobrim odnosima. Nigel Pearson bio je menadžer i u moje vrijeme, razgovarao sam s njegovim asistentom i rekao im da u ovom slučaju sigurno neće pogriješiti. Kramarića poznajem dulje vrijeme, mlad je, izraziti gol-igrač i uvjeren sam da s tom svojom kvalitetom može pomoći Leicesteru - ispričao je Mandarić i dodao kako je hrvatskog napadača još u Dinamu zapazio bivši igrač Portsmoutha, Slovenac Mladen Rudonja.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Priča se da je Rudonja neprestano preporučivao Kramarića "lisicama". Mandarić je želio dovesti Kramarića u Sheffield Wednesday, no to se nikada nije ostvarilo. Osim njega, doveo je na Otok igrače poput Prosinečkog, Živkovića i Niku Kranjčara, dok je Zajeca postavio na klupu Portsmoutha.

- Velimir je bio veliki nogometaš i jako sam ga cijenio, ali nije se baš najbolje snašao kao dio klupskog menadžmenta - dodao je Mandarić, koji je još u mladosti, kao menadžer u usponu u SAD-u, 1976. godine transferirao jednog Hrvata.