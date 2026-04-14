Tko je novi izbornik suparnika Hrvatske? Portugalac radio sa Sir Alexom, a vodio je i Real M.

Carlos Quieroz novi je izbornik Gane, objavila je afrička reprezentacija u ponedjeljak, a portugalski trener vodit će ju na Svjetskom prvenstvu gdje će igrati i protiv Hrvatske. Portugalac iza sebe ima vrlo bogato iskustvo.

Iako je u omladinskim kategorijama igrao nogomet, nije imao profesionalnu karijeru, već se rano posvetio trenersko poslu. Prvi samostalni posao bio mu je vođenje portugalske U-20 selekcije s kojom je 1989. i 1991. postao svjetski prvak u toj kategoriji. Nakon toga je 1991. preuzeo seniorsku reprezentaciju Portugala, s kojom ipak nije polučio veće uspjehe.

Godine 2002. počeo je raditi u Manchester Unitedu kao pomoćnik Sir Alexa Fergusona, a 2003. je preuzeo Real Madrid. Ipak, nije "kliknuo" s prvim madridskim "Galacticosima" i zadržao se samo godinu dana pa se vratio u United na istu poziciju. Kasnije je u intervjuima priznao koliko mu je značilo raditi s Fergusonom.

- Moraš vjerovati svojim ljudima… to je lekcija koju sam naučio od Alexa - rekao je za Guardian svojedobno.

Godine 2008. otišao je iz Uniteda kako bi ponovno preuzeo portugalsku reprezentaciju, a nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva 2010. preuzeo je Iran 2011. Njega je vodio sve do 2019. i plasirao se na Mundijale 2014. i 2018., ali ispao je u skupini oba puta.

Nakon Irana vodio je Kolumbiju, Egipat, Katar i Oman, a svuda se kratko zadržao. Quieroz je poznat po tome što je u ranijim fazama karijere radio s Cristianom Ronaldom, prvo u Manchester Unitedu kao pomoćni trener, a onda ga je vodio i u portugalskoj reprezentaciji.

Ganu preuzima u dobi od 73 godine, a iako nema iza sebe velike trenerske uspjehe, poznat je kao veliki taktički mag i poznavatelj nogometne igre.