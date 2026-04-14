CARLOS QUEIROZ

Tko je novi izbornik suparnika Hrvatske? Portugalac radio sa Sir Alexom, a vodio je i Real M.

Piše Petar Božičević,
3
S Iranom je dvaput igrao Svjetsko prvenstvo, radio je kao pomoćnik Sir Alex Fergusonu u Manchester Unitedu, radio s Cristianom Ronaldom i u Portugalu, a kratko se zadržao i u Real Madridu

Admiral

Carlos Quieroz novi je izbornik Gane, objavila je afrička reprezentacija u ponedjeljak, a portugalski trener vodit će ju na Svjetskom prvenstvu gdje će igrati i protiv Hrvatske. Portugalac iza sebe ima vrlo bogato iskustvo. 

Iako je u omladinskim kategorijama igrao nogomet, nije imao profesionalnu karijeru, već se rano posvetio trenersko poslu. Prvi samostalni posao bio mu je vođenje portugalske U-20 selekcije s kojom je 1989. i 1991. postao svjetski prvak u toj kategoriji. Nakon toga je 1991. preuzeo seniorsku reprezentaciju Portugala, s kojom ipak nije polučio veće uspjehe. 

Godine 2002. počeo je raditi u Manchester Unitedu kao pomoćnik Sir Alexa Fergusona, a 2003. je preuzeo Real Madrid. Ipak, nije "kliknuo" s prvim madridskim "Galacticosima" i zadržao se samo godinu dana pa se vratio u United na istu poziciju. Kasnije je u intervjuima priznao koliko mu je značilo raditi s Fergusonom. 

- Moraš vjerovati svojim ljudima… to je lekcija koju sam naučio od Alexa - rekao je za Guardian svojedobno. 

Godine 2008. otišao je iz Uniteda kako bi ponovno preuzeo portugalsku reprezentaciju, a nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva 2010. preuzeo je Iran 2011. Njega je vodio sve do 2019. i plasirao se na Mundijale 2014. i 2018., ali ispao je u skupini oba puta.

Nakon Irana vodio je Kolumbiju, Egipat, Katar i Oman, a svuda se kratko zadržao. Quieroz je poznat po tome što je u ranijim fazama karijere radio s Cristianom Ronaldom, prvo u Manchester Unitedu kao pomoćni trener, a onda ga je vodio i u portugalskoj reprezentaciji. 

Ganu preuzima u dobi od 73 godine, a iako nema iza sebe velike trenerske uspjehe, poznat je kao veliki taktički mag i poznavatelj nogometne igre. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

