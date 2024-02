Tko je poginuli olimpijac? Bio je jedan od najmlađih na ZOI-ju i natjecao se u četiri discipline

Tužne vijesti stigle su nam danas rano poslijepodne iz Rijeke. U prometnoj nesreći u tunelu Pećine poginuo je Antonijo Rački (509, Delničanin s riječkom adresom. Radi se o proslavljenom hrvatskom skijaškom olimpijcu. Rački je dva puta sudjelovao na zimskim olimpijskim igrama.

Prvi put na olimpijskim igrama sudjelovao je sa samo 18 godina u norveškom Lillehammeru 1994. godine. Tada je u skijaškom trčanju osvojio 52. mjesto, dok je u utrci na 10 kilometara klasično bio 79. , a u kombinaciji 71. Natjecao se i u 30 kilometara slobodno, a zauzeo je 63. mjesto.

- U Lillehammeru sam nastupio s 18 godina. Bile su to prve Zimske olimpijske igre održane u različitoj godini od ljetnih. U to vrijeme smo zaista dobro radili. Imali smo vrhunskog trenera Vladimira Barnasova i napravljen je velik pomak. Tada sam prvi put trčao 50 kilometara i ostvario najbolji rezultat. Za tih 50 kilometara moraš biti jak u glavi. To nije samo prošetati stazom, treba to otrčati kako treba. Baš sam neki dan na YouTubeu gledao tu utrku. I odjednom – vidim sebe. Oko staze je bilo 300 tisuća ljudi! To se više nikada neće dogoditi. Bilo je prodano 150 tisuća ulaznica, a pustili su još toliko ljudi. Tako nešto neće se ponoviti, pravi deliriji - rekao je Rački jednom prilikom za Novi List.

Manje uspjehe imao je četiri godine kasnije u japanskom Naganu. zbog bolesti nije stigao do cilja u utrci na 10 kilometara, dok u utrci na 30 kilometara nije ni startao.

Rački je karijeru počeo u skradskom Poletu, abio je član Goričana i kluba Rijeka-Čavle. Trener mu je bio njegov otac Zlatko koji je bio počasni predsjednik Skijaškog saveza PGŽ.