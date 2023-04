Tko je reli vozač koji je poginuo u Zagorju? Lani kritizirao uvjete u Hrvatskoj, izgubio i suvozača

Tragične su vijesti stigle uoči WRC Croatia Rally utrke. Tijekom održavanja trening vožnje Irac Craig Breen (33) izletio je sa staze i poginuo u Golubovcu kraj Lobora na lokalnoj cesti 2201.

Breen je udario prednjim lijevim krajem u drveni stup i preminuo na mjestu. Vijest o smrti potvrdila je i njegova momčad Hyundai. Suvozač James Fulton prošao je bez ozljeda.

"Hyundai je duboko tužan što mora potvrditi da je vozač Craig Breen izgubio život u nesreći na treningu za hrvatski reli. Suvozač James Fulton je neozlijeđen u incidentu koji se dogodio malo nakon podneva. Hyundai upućuje najiskreniju sućut Craigovoj obitelji, prijateljima i brojnim navijačima. Nećemo davati dodatne komentare u ovom trenutku", napisali su na Twitteru.

Foto: Zagorje International

Breen je rođen 1990. u Irskoj i vožnja mu je bila u krvi. Sin je Raya Breena, državnog prvaka Irske u reliju. Već s devet godina počeo se baviti kartingom, a sa 17 relijem.

Brzo je napredovao kroz razne serije, a 2012. je napredovao u S-WRC prvenstvo. Međutim u lipnju se morao suočiti s teškom nesrećom na reli utrci na Siciliji. Breen je izgubio kontrolu nad vozilom, a u nesreći je poginuo njegov suvozač Gareth Roberts, dok je Breen preživio.

Jedan od najboljih vozača

Breen je odlično ušao u novu sezonu WRC Rally1 klase, inače najekskluzivnije kategorije u svijetu relija. Završio je drugi na švedskom reliju s 18 sekundi zaostatka za pobjednikom Ottom Tänäkom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Zagreb je došao s visokim ambicijama, dijelom zbog drugog mjesta u Švedskoj, a dijelom zbog sjajne lanjske utrke u Hrvatskoj. Prošle je godine završio na četvrtom mjestu na hrvatskom reliju koji se dijelom vozio po teškoj magli.

- Sretan sam što sam uopće došao do kraja. To su bili najlošiji uvjeti koje sam vidio u životu. Ništa nisam mogao vidjeti, dobro pa me suvozač upozoravao što me čeka. Vidljivost je bila 10-15 metara. Doduše, uživao sam - rekao je tad.

Ove godine utrka će se, od 20. do 23. travnja, voziti u pet hrvatskih županija. S Craigom u mislima.

Najčitaniji članci