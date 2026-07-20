Tko je Rodri? Studirao, završio fakultet pa osvojio sve što se može osvojiti u nogometu...

Rodrigo Hernández Cascante, svijetu poznat kao Rodri, dirigent je igre Manchester Cityja i španjolske reprezentacije. Čovjek koji je 2024. osvojio Zlatnu loptu, a 2026. podigao i trofej svjetskog prvaka kao najbolji igrač turnira. Ipak, njegov put do vrha bio je sve samo ne tipičan, obilježen odlukama koje prkose stereotipima o današnjim nogometnim zvijezdama.

Foto: Kai Pfaffenbach

Njegova priča počinje u rodnom Madridu, gdje se s jedanaest godina pridružio akademiji voljenog Atlético Madrida. Treneri su rano prepoznali njegovu nogometnu inteligenciju, no sa sedamnaest godina otpustili su ga uz objašnjenje da mu nedostaje fizičke snage. Ta odbijenica postala je ključna motivacija.

Priliku mu je pružio Villarreal, a Rodri ju je objeručke prihvatio. No, dok je gradio karijeru, gradio je i obrazovanje. Kao prvotimac Villarreala, živio je u studentskom domu, okružen vršnjacima koji nemaju veze s nogometom. Upisao je studij poslovne administracije, smatrajući da mu akademsko okruženje pomaže "razbistriti glavu". Nije ga zanimao luksuz; vozio je rabljenu Opel Corsu i upoznao dugogodišnju djevojku Lauru, tada studenticu medicine koja se školuje za kirurginju. Njegov prijatelj Valentine Henarejo prisjetio se tog perioda.

​- Ljudi su bili u čudu kad su vidjeli Rodrija, koji je igrao u prvoj ligi, a i dalje živi u studentskom domu. Bilo je čudno vidjeti ga kako igra stolni tenis ili pere veš - rekao je njegov prijatelj.

Rodri has completed football. pic.twitter.com/2kMkQaepWw — Premier League (@premierleague) July 19, 2026

Studij je uspješno završio online, već kao igrač Cityja.

Nakon što je u Villarrealu postao nezamjenjiv, Atlético je ispravio pogrešku i vratio ga 2018. godine. Pod čvrstom rukom Diega Simeonea proveo je samo jednu sezonu, ali ona je bila presudna za razvoj njegove obrambene igre. Postao je igrač s najviše osvojenih lopti, usvojivši ratnički mentalitet koji krasi Simeoneove momčadi.

No, ugovor je sadržavao otkupnu klauzulu od 70 milijuna eura, a poziv Pepa Guardiole i Manchester Cityja nije se odbija. Prelazak u Englesku 2019. za tada rekordnu klupsku odštetu, pretvorio ga je u najkompletnijeg veznjaka svijeta. Guardiola ga je od početka vidio kao svog "avatara na terenu". Dva trenera, dvije sušte suprotnosti, oblikovale su ga u igrača bez mane.

​- Pep je u Rodriju vidio sebe kao igrača. A onda je izgradio momčad oko njega. Guardiola je mnogo popravio njegovo pozicioniranje, dok je Rodri od Simeonea naučio sve o obrambenom radu. To su bila dva temeljna stupa u njegovom razvoju - objasnio je njegov bivši trener Mauricio Elena.

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U dresu Cityja, Rodri je postao sinonim za pobjedu. Bio je temelj momčadi koja je osvojila povijesna četiri uzastopna naslova prvaka Engleske te prvu Ligu prvaka 2023. godine, gdje je zabio pobjednički gol u finalu u Istanbulu protiv Intera. S reprezentacijom Španjolske osvojio je Ligu nacija (2023.) i Europsko prvenstvo (2024.), na kojem je proglašen najboljim igračem. Vrhunac je stigao na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje je Španjolsku odveo do svjetskog trona i osvojio Zlatnu loptu kao najbolji igrač turnira.

Uspjesi ga nisu promijenili. I dalje je atipična zvijezda; nema profile na društvenim mrežama, izbjegava medijsku pompu i živi povučenim životom, objašnjavajući da želi živjeti po vlastitim pravilima. Ta zrelost bila je vidljiva od malih nogu, čega se prisjetio i trener Elena.

​- Promašio je priliku u 90. minuti i izgubili smo. Imao je 13 godina. Bio je neutješan u svlačionici, ponavljajući: ‘Pogriješio sam. Ja sam kriv’. Taj pobjednički mentalitet pokazao mi je da će biti veliki profesionalac.

*uz korištenje AI-a