Tko je Saad El Haddad? Veznjak koji je zadivio sve škaricama ima i zlato s Mundijala

Marokanski veznjak Saad El Haddad (21), koji je početkom rujna stigao na posudbu iz talijanske Venezije u zagrebački Rudeš, brzo je privukao pažnju domaće nogometne javnosti. Mladi Marokanac pokazao je raskoš svog talenta u osmoj utakmici sezone, kada je izveo potez o kojem se i dalje priča na hrvatskim travnjacima.

U dvoboju osmog kola domaćeg prvenstva, Rudeš je odmjerio snage s koprivničkim prvoligašem. Utakmica Rudeš - Slaven Belupo donijela je potez mladog Marokanca. El Haddad je uspio izvesti savršene škarice i zabiti gol koji ga je lansirao u kandidata za najljepši potez mjeseca. Gol pogledajte OVDJE. Njegova akrobacija podigla je publiku na noge i pokazala da zagrebački klub u svojim redovima ima pravog dragulja. S obzirom na to da preferira igrati desnom nogom, način na koji je zahvatio loptu iznenadio je obranu i iskusnog golmana koji je pratio let lopte u mrežu.

Razvojni put preko talijanskih omladinskih škola

Prije nego što je stigao na posudbu u zagrebački klub, El Haddad je nogometni zanat kalio u Italiji. Rani koraci vezani su uz mlađe kategorije ChievoVerone i Monze. Istaknuo se igrajući za momčad Monze do osamnaest godina, gdje je zabio devet golova i podijelio četiri asistencije u dvadesetsedam nastupa. Odlične igre otvorile su mu vrata starije juniorske momčadi, a potom je uslijedio transfer u redove Venezije prvog dana kolovoza prije dvije godine.

U Veneziji je prvo postao ključni igrač mlade momčadi. Tijekom prve sezone upisao je tridesetjedan nastup i mrežu zatresao trinaest puta. Njegove sjajne predstave natjerale su upravu da mu ponudi profesionalni ugovor. Za prvu momčad odigrao je četiri službene utakmice uz jednu asistenciju. Kako bi skupio seniorsko iskustvo, drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u trećeligašu Pinetu, gdje je u jedanaest nastupa zabio gol. Posudba u Hrvatskoj traje do kraja sezone 2026./27., uz opciju trajnog otkupa ugovora.

Osvajanje svjetskog naslova s reprezentacijom

Premda je rođen u Italiji, El Haddad je donio odluku da će na međunarodnoj razini s ponosom predstavljati Maroko. Njegov uspon u reprezentativnom dresu krenuo je početkom prošle godine kada je dobio prvi službeni poziv za elitni trening kamp. Kruna dosadašnje karijere dogodila se na nedavnom turniru pod okriljem Fife.

S mladom reprezentacijom Maroka uspio je osvojiti Svjetsko prvenstvo do dvadeset godina u Čileu. Odigrao je svaku utakmicu na turniru, uključujući i finale u kojem su slavili protiv Argentine rezultatom 2-0. Marokanci su redom nizali važne pobjede protiv jakih protivnika. Istaknuli su se trijumfi protiv Sjedinjenih Američkih Država od 3-1 te protiv Južne Koreje rezultatom 2-1. Marokanski ofenzivac je redovito dobivao visoke ocjene za nastupe.

*Uz korištenje AI-ja