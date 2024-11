Tko je Stipe Miočić? Odrastao je s majkom i izgubio oca. Malo je falilo da izabere drugi sport...

Stipe Miočić (42) će u noći sa subote na nedjelju, 16. na 17. studenoga, nakon godinu dana odgode i čak tri godine od zadnje borbe ući u oktogon protiv Jona Jonesa u borbi za naslov prvaka teške kategorije UFC-a. Ususret meču, ponavljamo Miočićevu karijeru u feljtonu od četiri dijela. Prvi govori o njegovom odrastanju i dolasku do kaveza...

Od dječaka iz prosječne obitelji koji je volio bejzbol došao je do šesterostrukog teškaškog prvaka svijeta u UFC-u. Iako mu u djetinjstvu ni na kraj pameti nije bilo da bi mogao završiti u kavezu, život ga je spojio s oktogonom. Ali nikad nije zaboravio na obitelj i uvijek je ostao čvrsto na zemlji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Nova Miočićeva tetovaža | Video: Stipe Miocic/ Instagram

Prvak teške kategorije UFC-a rođen je 19. kolovoza 1982. u Euclidu, predgrađu Clevelanda. Otac Bojan porijeklom je iz Rtine kod Zadra, dok je majka Kathy iz Cetingrada pored Slunja. No, Miočićevi roditelji rastali su se dok je Stipe imao tri godine pa je šampion odrastao s majkom i očuhom te mlađim polubratom Jonathanom u Americi, dok se njegov otac vratio u Hrvatsku te nakon toga do smrti živio u Austriji. Tisuće kilometara dijelile su Stipu i oca, ali Bojan mu nikad nije prestao biti potpora.

Foto: Privatni album

'Moja mama je zvijer'

A posebna osoba u njegovom životu je majka koju je gledao kako teško radi da bi njemu i polubratu mogla pružiti sve što im treba. Stipe ju često spominje jer ni dan danas ne gleda njegove mečeve, već čeka da ju on nazove nakon meča i kaže joj da je dobro. Jer ipak je ona ta koja mu je od malih nogu 'usadila' određene radne navike, ali i izgradila ga u čovjeka kakav je danas.

- Ona mi je stalno govorila da moram poštovati sve ljude, a posebice one koji mene poštuju. Ona je posebna osoba. Naučila me da ništa ne dolazi samo po sebi, bez velikog rada. Podučila me da nikad ne smijem posustati - rekao je Stipe svojevremeno za Večernji list i nadodao da je 'dio talenta' pokupio od majke:

- Ona je zvijer. I mene je više puta isprašila kada bih to zaslužio. No ona je sjajna majka i sretan sam što je imam.

Foto: Privatni album

Odmalena je prvak bio zainteresiran za razne sportove pa je tako trenirao američki nogomet i bejzbol. I dan danas obožava 'prve ljubavi' te je veliki navijač Cleveland Brownsa i Indiansa, ali i Cavaliersa. Ma, voli svoj Cleveland u svakom pogledu. No, voli i nogomet - pokazao je to velikom podrškom hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na SP-u u Rusiji, a tako nije zaboravio ni na to otkud potječe.

U srednjoj školi Eastlake North High nastavio je s bejzbolom i američkim nogometom, ali je krenuo i s hrvanjem. Zbog dobrih igara u dresu Clevelanda i Trevecce na koledžu, imao je sedam 'home runova' i pomogao Trojansima da osvoje naslov prvaka 2005. Za Stipu su se tad zainteresirali i neki MLB klubovi, ali nisu znali da Stipe nešto drugo planira. Prvo je diplomirao marketing i komunikacije, a zatim je krenuo drugim putem.

POGLEDAJTE VIDEO: Stipe hrvač

'Tata, trenirat ću MMA! Bravo sine, imaš nos za to'

Paralelno je trenirao i hrvanje, a sa trening partnerom Danom Bobishem počeo je i odlaziti na MMA. Ubrzo se više koncentrirao na boks te se odlično nosio i sa puno iskusnijima od sebe. Samo osam mjeseci nakon što je počeo trenirati, odlučio je ući u ring NAAFS-a i sa 24 godine krenuo u amatersku karijeru. Javio je to ocu Bojanu koji je tad bio na drugom kraju svijeta, a tata kao tata, odlučio ga je žestoko podržati u svemu što radi.

"Kad sam mu rekao da ću trenirati MMA, rekao mi je: 'Imaš odličan nos za to", hahaha! Volim te, tata. Iako si na drugom kraju svijeta, najbolji si otac, hvala što si mi uvijek bio vodilja i pokazao mi da se borim za ono što želim. Hvala što si borac kakav jesi, sretan sam što si mi tata", objavio je svojevremeno Stipe posvetu svome ocu Bojanu.

Foto: Privatni album

Otac je preminuo u studenom 2022. u 62. godini.

"Trebalo mi je neko vrijeme da ovo napišem. Nisam to htio objavljivati, ali želim da svi znaju. Hvala vam na svim porukama, pozivima i molitvama. Bio si veseljak, tvrdoglav, samouvjeren, tip osobe koja je svakome rekla što misli. A to sam definitivno pokupio od tebe, haha. A opet, bio si najnježnija osoba prepuna ljubavi (a i to sam pokupio od tebe). Zahvalan sam što si bio uz mene u 40 godina života. Možda jesi bio pola svijeta dalje, ali si uvijek bio tu za mene", napisao je Stipe i dodao:

"Razgovori s tobom i tvoje pokazivanje mačke našoj djeci, iako sam nekad pokušavao ozbiljno razgovarati s tobom), bili su najbolji trenuci. Znam da si gore, iako mi je teško, ali sigurno si se udobno smjestio i gledaš nas. Jako te volimo, hvala ti što si bio ti. Djeca ne bi bila to što jesu da te nije bilo."

Zagreb: Stipe Mio?i? družio se s obožavateljima u Reebok Fight Shopu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

A tad su svi čuli za Stipu. Sa brzih šest nokauta u amaterskoj konkurenciji, pomeo je i protivnike u 'profesionalnoj' karijeri na jednako tako dominantan način. Već je u prvoj borbi nokautirao Davea Busha za 45 sekundi, a u pet amaterskih i jednom profesionalnom meču ukupno je bio 6 minuta i 49 sekundi, a svih je šest mečeva završio nokautom. A nakon toga samo je nastavio i nanizao još pet nokauta te je nakon 11 pobjeda na stol stigao i ugovor iz UFC-a...