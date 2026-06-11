Tko je strijelac prvog gola na SP-u? Rodio se u kolumbijskoj bijedi, pa je srce reklo - Meksiko

Svjetsko prvenstvo 2026. godine tek je počelo, a već ima svog prvog heroja. Njegovo ime je Julián Quiñones, 29-godišnji napadač koji je u devetoj minuti utakmice protiv Južne Afrike na kultnom stadionu Azteca postigao prvi gol turnira i donio erupciju oduševljenja domaćinu Meksiku. No, put ovog igrača do statusa nacionalnog idola bio je sve samo ne lagan - priča je to koja ga je vodila od siromaštvom pogođenih sela Kolumbije do vrha svjetskog nogometa.

Foto: Kai Pfaffenbach

Težak početak i bijeg u nogomet

Julián Andrés Quiñones Quiñones rođen je 24. ožujka 1997. u Magüí Payánu, zabačenoj općini u kolumbijskoj regiji Nariño, području poznatom po teškim životnim uvjetima i nasilju. Odrastao je bez oca, uz majku i baku, a nogomet mu je bio jedini bijeg iz surove stvarnosti i nada u bolju budućnost. Svoj nevjerojatni talent počeo je brusiti u amaterskom klubu Futbol Paz iz Calija.

Upravo je ondje, u sezoni 2014-2015, eksplodirao i skrenuo pozornost na sebe postigavši nevjerojatnih 50 golova u samo 38 utakmica. Takav učinak nije mogao proći nezapaženo. S 18 godina stigao je poziv koji mu je promijenio život - meksički velikan Tigres UANL doveo ga je u svoju mladu momčad, pruživši mu priliku da pobjegne od neizvjesnosti i započne profesionalnu karijeru u zemlji koja će kasnije postati njegov dom.

Foto: Kai Pfaffenbach

Iako je stigao u moćni Tigres, Quiñonesov put do vrha bio je postepen. Prvo je poslan na posudbu u drugoligaški Venados, gdje je odmah pokazao svoj golgeterski instinkt. Pravu afirmaciju doživio je na posudbi u Lobos BUAP-u tijekom sezone 2017-2018, kada je s postignutih 17 golova bio među najboljim strijelcima lige. Ipak, ključni trenutak karijere dogodio se prelaskom u Atlas 2021. godine. S ovim klubom iz Guadalajare ispisao je povijest, predvodeći momčad do dva uzastopna naslova prvaka i tako prekinuvši nevjerojatan 70-godišnji post kluba bez trofeja. Uspjesi su se nastavili i nakon prelaska u slavni Club América, gdje je osvojio još dva naslova. Time je svoju zbirku u Meksiku zaokružio na nevjerojatnih trinaest klupskih trofeja, potvrdivši status jednog od najtrofejnijih igrača u povijesti meksičke lige.

Kolumbijac koji je izabrao Meksiko

Iako je u mlađim uzrastima nastupao za rodnu Kolumbiju, s kojom je 2018. osvojio Srednjoameričke i karipske igre, Quiñones nikada nije dobio poziv za seniorsku A reprezentaciju. Kako je godine provodio u Meksiku, zemlji koja mu je pružila sve, počeo je osjećati duboku povezanost i zahvalnost. Nakon više od pet godina života i igranja u Ligi MX, stekao je uvjete za državljanstvo. Njegova odluka da zaigra za "El Tri" bila je emotivna, a kao jedan od ključnih trenutaka koji su ga potaknuli na taj potez, naveo je proslavu pobjede Meksika nad Njemačkom na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Tada je, slaveći s meksičkim narodom, osjetio da pripada. Njegov proces naturalizacije dovršen je u listopadu 2023. godine, a tadašnji izbornik Jaime Lozano odmah ga je pozvao u reprezentaciju. Meksički nogometni savez podržao je odluku izjavom: "Svaki igrač s meksičkim državljanstvom, nogometnom kvalitetom i željom da predstavlja Meksiko može biti uzet u obzir za nacionalne selekcije naše zemlje". Za Meksiko je debitirao u studenom 2023. protiv Hondurasa, a prvi gol zabio je u ožujku 2024. protiv Paname. Ubrzo se nametnuo kao ključan napadač, često u ubojitom partnerstvu s Raúlom Jiménezom, što se pokazalo kao dobitna kombinacija za izbornika Javiera Aguirrea uoči Svjetskog prvenstva.

Foto: Hannah McKay

Rekordi, milijuni i obiteljska sreća

Njegove izvanredne igre u Meksiku nisu prošle nezapaženo na globalnoj sceni. U lipnju 2024. Quiñones je ostvario rekordan transfer, prešavši u saudijski Al-Qadsiah za 16 milijuna dolara, čime je postao najskuplji igrač ikad prodan iz jednog meksičkog kluba. U Saudijskoj Arabiji je nastavio dominirati. Nakon sezone prilagodbe u kojoj je zabio 20 golova, u sezoni 2025-2026. je eksplodirao. S 33 pogotka postao je najbolji strijelac lige, nadmašivši na kraju kampanje čak i Ivana Toneyja.

U svim natjecanjima te sezone zabio je nevjerojatnih 37 golova u samo 35 nastupa, čime je potvrdio status elitnog strijelca. I dok je na terenu rušio rekorde, izvan njega je pronašao mir i stabilnost. Oženjen je meksičkom manekenkom i influencericom Anom Gabrielom, koja mu je godinama najveća podrška. Par je dobio kćer Alannu krajem 2023. godine, samo nekoliko dana nakon što je s Américom osvojio naslov prvaka, čime je zaokružio profesionalno i osobno savršenu godinu. Zajedno s Aninim sinom iz prijašnje veze čine sretnu, složnu obitelj koja se preselila s njim u Saudijsku Arabiju. Quiñones često ističe kako mu je upravo Meksiko pružio priliku da izgradi ne samo karijeru, već i sretan obiteljski život, što mu je dalo dodatnu snagu na putu do svjetske slave i povijesnog gola na stadionu Azteca.

*uz korištenje AI-a