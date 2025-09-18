Tko je sudac najvećeg derbija? Bio je instruktor u autoškoli i šalio se s Livajom: Prebit će me!

U atmosferi hrvatskog nogometa, gdje je svaka sudačka odluka pod povećalom javnosti, jedno se ime posljednjih sezona istaknulo brzim napretkom, Mateo Erceg. Ovaj 29-godišnjak iz Pristega kraj Benkovca, drugi najmlađi sudac elitne skupine Hrvatskog nogometnog saveza (nakon dolaska Patrika Pavlešića), u kratkom je roku prešao put od lokalnih terena do Uefine liste te mu se dodjeljuju neke od najzahtjevnijih utakmica, uključujući i derbi između Hajduka i Dinama, koji će ponovno suditi ovu subotu na Poljudu (17 sati). No, tko je zapravo mladi arbitar o kojem se toliko priča?

Od benkovačke autoškole do europske elite

Prije nego što je počeo suditi na prvoligaškim travnjacima, Erceg je radio kao instruktor u autoškoli u Benkovcu. Završio je Višu prometnu školu, no interes za suđenje odveo ga je u drugom smjeru. Ključan korak bio je ulazak u talent-program HNS-a, projekt bivše Sudačke komisije pod vodstvom Brune Marića, koji je prepoznao njegov potencijal. Zbog tog programa napustio je posao instruktora i u potpunosti se posvetio sudačkoj karijeri.

Njegov napredak bio je brz. U prosincu 2023. uvrstili su ga u Uefin popis sudaca, čime je i službeno zakoračio na međunarodnu scenu. Njegov rad primijetili su i iskusniji kolege. Vlado Svilokos, donedavni član Komisije nogometnih sudaca HNS-a i Uefin mentor, komentirao je njegov razvoj.

- Dozvoljavam si tvrditi da je Erceg visoki europski profil suca. Osim toga, vrlo je korektan, pošten i častan dečko iz sportske i po svemu uzorne obitelji. Kad biste me pitali da moram zamijeniti sina, uzeo bih Matea Ercega umjesto svojeg Frana. Časna riječ - rekao je Svilokos za Sportske novosti.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Čovjek za vatrene derbije i teške odluke

S napretkom u karijeri, Erceg je dobio priliku suditi i najveći derbi hrvatskog nogometa. U prošloj sezoni vodio je dva okršaja Hajduka i Dinama, a jedan od njih bio je onaj na Maksimiru koji je završio rezultatom 2-2.

Na toj utakmici Dinamo je susret završio s devet igrača. Erceg je isključio Stefana Ristovskog zbog dva žuta kartona te Niku Galešića zbog starta na golmana Hajduka Ivana Lučića. Kod Galešićevog isključenja prvotno je pokazao žuti karton, no nakon sugestije iz VAR sobe i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao mu izravni crveni karton. Sudačka komisija kasnije je u svojoj analizi navela da je propustio kazniti Petra Sučića zbog opasnog starta, dok mu je sudački analitičar Damir Skomina prigovorio zbog nesankcioniranja igrača nakon gužve poslije utakmice.

"Još će me netko prebiti u kafiću radi tebe"

Jedan od događaja izvan terena koji je privukao pažnju bio je susret s Markom Livajom u Pločama uoči Kup-utakmice u listopadu 2023. Erceg je prethodno u prvenstvu dao Livaji treći žuti karton zbog kojeg je kapetan Hajduka morao propustiti sljedeći susret.

- Nemoj mi ništa zamjeriti - dobacio je Livaja sucu pri susretu.

- Što bih ti zamjerio. Imaš opomenu, a prigovaraš. Još će me netko prebiti u kafiću radi tebe - odgovorio je Erceg.

Ovaj razgovor pokazao je postojanje komunikacije između igrača i sudaca i izvan natjecateljskog konteksta.

Foto: Čitatelj 24sata

Sudački gen i benkovački ponos

Interes za suđenje u obitelji Erceg postoji već generacijama. Njegov otac također je bio sudac, a danas je predsjednik Velebita iz Benkovca. Benkovac, zahvaljujući njemu i kolegi Ivanu Vukančiću koji je također stigao do elitnog ranga, može se pohvaliti s dva prvoligaška suca, što je rijetkost i za mnogo veće gradove.

Mateo Erceg danas je jedan od najmlađih hrvatskih sudaca s međunarodnim statusom. Njegov put od instruktora vožnje do arbitra na Uefinoj listi primjer je brze tranzicije u sudačkom pozivu. Dok njegove odluke, kao i kod svakog suca, izazivaju i pohvale i kritike, činjenica je da je u kratkom vremenu postao arbitar kojem se povjeravaju najvažnije utakmice hrvatskog nogometa.