Tko je Toni Fruk? Dalić smatra da je najbolji u HNL-u, počeo je kao golman, bio blizu Dinama...

Zlatko Dalić prozvao ga je najboljim igračem HNL-a, a oni koji svaku utakmice prate Tonija Fruka (24) lako će se složiti s izbornikom, koji je Rijekinog aduta uvrstio na popis reprezentativaca koji će 20. i 23. ožujka odmjeriti snage s Francuzima. Među prvim igračima koji su dočekali Fruka i poželjeli mu dobrodošlicu bio je jedan od najiskusnijih u svlačionici "vatrenih", Ivan Perišić (36).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Trening nogometaša u Splitu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Izbornikove pohvale? Gode u svakom slučaju, ali na meni je da na svakom treningu u reprezentaciji dam svoj maksimum i tako opravdam ovaj poziv. Uvijek se nadam i težim tome da upišem nastupe za reprezentaciju, ali... Iskreno, ne znam je li mogao u pitanju biti jači protivnik i teža utakmica za prvi poziv. Međutim, najbitnije je da sam u reprezentaciji, pružit ću sve što mogu da pomognem momčadi - rekao je Fruk za HNS-ovu stranicu nakon prvog dana s reprezentacijom.

Sretnu vijest prenio mu je trener Radomir Đalović, a Fruka su zadirkivali oni iskusniji u svlačionici koji dobro pamte taj osjećaj.

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Prije objave samog popisa pozvao me trener Đalović i saopćio mi tu sretnu vijest. Bio sam stvarno jako sretan, bez obzira na to što su krenule pošalice suigrača, pogotovo od bivših reprezentativaca Škorića i Čopa, koji su mi nabacili par fora kako da se ponašam na prvom okupljanju... Sve je to nekako išlo kroz smijeh - rekao je.

Najbolji igrač HNL-a bio je golman!?

Fruk je u razgovoru za 24sata iz ožujka 2024. otkrio zanimljive anegdote, između ostaloga i kako je nogometnu karijeru započeo između stativa!

- Počeo sam kao golman, iako sam bio jako nizak. U mojoj obitelji svi su dinamovci, a u to vrijeme za "modre" je branio Filip Lončarić. On je bio moj uzor, zbog njega sam počeo braniti. Jednom prilikom Dinamo je došao u Našice za, mislim, 95. rođendan kluba. Pitao sam nakon utakmice Lončarića za dres, a on je rekao da su im iz kluba rekli da ne smiju davati dresove Sljedeći dan došao sam na trening, a svi moji suigrači imali su dresove Dinamovih igrača. Osim mene. Razočarao sam se u Lončarića i golmansku poziciju i postao igrač, ha, ha. Imao sam tad sedam-osam godina.

Velika Gorica: Prijateljska nogometna utakmica U-20, Hrvatska - Katar | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Fruk je bio igrač Fiorentine, ali se nije mogao nametnuti među juniorima talijanskog kluba. Istovremeno se mučio s neobičnom ozljedom.

Fruka mučila misteriozna ozljeda

- Dalje od juniora nisam mogao. Još u Belgiji imao sam problema s misterioznom ozljedom. Mučio me zglob. Napravio sam u godinu dana pet-šest magnetskih rezonanci, ali rekli su mi da nije ništa, da se sve može riješiti vježbama. Igrao sam i trenirao, ali bol nije prestajala. Neki su govorili da je i stvar psihe, da umišljam. Bio sam na rubu da odustanem od nogometa. Nakon godinu dana kalvarije otišao sam na pregled kod dr. Bojanića u Zagreb. Dijagnosticirao mi je puknuće kosti od 7 mm. Operirao me dr. Rakovac, pauzirao sam tri mjeseca pa se vratio - rekao nam je Fruk.

Otkrio nam je i kako je u ljeto 2023. skoro završio u Dinamu, ali je prelomio i otišao u Rijeku.

Gorica i Rijeka sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nije tajna da je Dinamo u početku bio u prednosti da me dovede. Međutim, zakomplicirali su se pregovori Dinama i Fiorentine oko otkupa. Potom se javio Sergej Jakirović. Bio sam tih dana na Euru U-21. Baš sam na prvenstvu prelomio, rekao menadžeru da želim na Kvarner. Ne znam zašto, nešto me vuklo u Rijeku i nisam pogriješio.

A sada je pred Frukom jedan novi izazov. Prvi je put među A reprezentacijom, a ako nastavi s ovakvim igrama, ne sumnjamo kako ćemo ga još dugo gledati na okupljanjima "vatrenih".